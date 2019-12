Quilapayún lidera Tocatas Mil con homenaje a los 50 años de la Cantata Santa María de Iquique

Como parte de la 27ª versión de Santiago a Mil, Tocatas Mil 2020 se instalará, por primera vez, en el Centro Cultural Matucana 100 para generar una instancia de encuentro para toda la comunidad a través del idioma universal de la música, en un ciclo que dará espacio tanto a la memoria histórica y la tradición como a los nuevos sonidos y propuestas musicales.

En esta nueva versión, que se llevará a cabo entre el 12 y el 26 de enero, participarán Quilapayún, La banda del Caleuche y las Hadas Cósmicas, Círculo Polar, Beatriz Pichi Malen, Fármacos, Chini.png y Lobo Ferock y sus Mosquitas Muertas, que se presentarán en la explanada del centro cultural habilitados especialmente para la ocasión.

Celebrando un hito: 50 años de la “cantata de santa maría de iquique”

La cantata Santa María de Iquique es unánimemente reconocida como una de las obras musicales más importantes de la música nacional. Creada por el músico iquiqueño Luis Advis entre noviembre de 1969 y marzo de 1970, fue interpretada por primera vez por el grupo Quilapayún en julio de 1970 en el Teatro La Reforma de Santiago (hoy Sala Isidora Zegers).

La obra relata uno de los hechos de mayor relevancia en la historia del norte de Chile: la matanza de obreros en 1907 en el local de la escuela Santa María de Iquique, suceso que permaneció ocultado por la historia oficial hasta el momento de publicación de esta obra musical. Esta tragedia se constituyó de inmediato en un llamado de atención para que los trabajadores chilenos comenzaran a organizarse en sindicatos y partidos populares con el objeto de enfrentar esta violencia represiva. De ahí el valor simbólico que adquirió esta obra publicada poco antes del triunfo de Salvador Allende y la Unidad Popular.

A 50 años de su estreno, la legendaria agrupación chilena Quilapayún conmemora este hito el día 18 de enero, a las 22.00 horas.

Diversidad de estilos

Ad portas de producir un nuevo material este año, bajo el sello nacional independiente Chibi Records, la banda Círculo Polar, liderada por Victoria Cordero se subirá al escenario el día miércoles 22 con un repertorio de canciones con temáticas introspectivas, personales y emotivas, y bases musicales que exploran sonidos como el dreampop y el folk estadounidense.

Beatriz Pichi Malen es el nombre artístico de Norma Beatriz Berretta,​ la cantante argentina de origen mapuche - tataranieta por vía materna del cacique Ignacio Coliqueo - que se ha presentado en distintos escenarios del mundo cantando en mapudungun. Ella presentará su trabajo artístico, enfocado con la búsqueda, rescate y difusión de la cultura mapuche, el día 23 de enero.

Al día siguiente será el turno de Fármacos, el proyecto liderado por el cantautor Diego Ridolfi que llega a Tocatas Mil para presentar una potente selección de canciones pop lideradas por su nuevo single Nuestro infierno, producido por Cristián Heyne (Gepe, Javiera Mena), y parte del disco que editará este 2020. Con referencias a las letras y estilos de la música latinoamericana, Fármacos ha desarrollado un estilo pop sin pudores, con temáticas que transitan entre el amor y el desamor y que tienen una fuerte conexión con el repertorio popular del continente.

El sábado 25, María José Ayarza, compositora y ex vocalista de la banda Chini and the technicians, presentará su proyecto solista denominado Chini.png. Sobre el escenario, la artista —en dupla con el baterista José Mazurett— interpretará diez canciones de estilo indie-rock, que conforman un primer avance de Ctrl z, su primer EP como solista, que lanzará este año. Chini define su show como “energético y febril”, con especial atención al trabajo lumínico y de vestuario.

Música para las familias

Uno de los ejes permanentes de Santiago a Mil es la programación de espectáculos familiares, y la música no será la excepción. La banda del Caleuche y las Hadas Cósmicas dará el vamos a Tocatas Mil el domingo 12 de enero con un show gratuito que se desarrolla dentro del mítico barco Caleuche, y que invita al público a viajar y repasar personajes de la mitología a través de un entretenido repertorio de canciones. Los anfitriones de esta nave fantasma son un brujo, piratas, un pescador muerto y las Hadas Cósmicas, quienes conquistarán a niños de todas las edades y sus familias.

El otro concierto gratuito para toda la familia es el regreso del Lobo Ferock y sus Mosquitas Muertas en un concierto donde revisarán los éxitos de sus discos Mosquitas Muertas y el acústico Inti illimoscas. Junto a la Orquesta Rebelde Itinerante, la cual está compuesta por jóvenes músicos de todo el país y es dirigida por la directora Alejandra Rivas con más de 40 músicos en escena, presentarán un show para jugar y corear en familia.

Entradas

Quilapayun Cantata Santa María De Iquique 50 años - 18 de enero

Preventa 1: $6.000

Preventa 2: $8.000

Preventa 3: $10.000

Entrada general: $12.000

Tocatas desde 22 al 25 de enero:

Círculo Polar, Beatriz Pichi Malen, Fármacos, Chini.png

Preventa 1: $2500 hasta el 17 de enero o agotar stock

Entrada general a 5.000

La Banda del Caleuche y las Hadas Cósmicas

Las Mosquitas Muertas Sinfónico

Entrada Liberada

Puntos de venta:

Boleterías Centro Cultural Matucana 100.

Boleterías Santiago a Mil en Centro GAM y Teatro Municipal de Las Condes.

Venta online, sin cargo por servicio, en www.ticketplus.cl

Conciertos

LA BANDA DEL CALEUCHE Y LAS HADAS CÓSMICAS

Fecha: 12 de enero – 18:00h

Entrada Liberada

QUILAPAYÚN

Fecha: 18 de enero – 22:00h

CÍRCULO POLAR

Fecha: 22 de enero – 22:00h

BEATRIZ PICHI MALEN

Fecha: 23 de enero – 22:00h

FÁRMACOS

Fecha: 24 de enero – 22:00h

CHINI. PNG

Fecha: 25 de enero – 22:00h

LAS MOSQUITAS MUERTAS SINFÓNICO

Fecha: 26 de enero – 18:00h

Entrada Liberada