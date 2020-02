Mago chileno encantó en Los Angeles (EE.UU.) con el misterio del Desierto de Atacama

El ilusionista chileno Luis Albornoz, el “Mago del Desierto de Atacama”, fue parte del selecto line-up del principal escenario de la magia mundial: el Magic Castle de Hollywood, en Los Ángeles, Estados Unidos. El artista nacional realizó un total de 21 presentaciones durante el mes de enero, en una galería dedicada a especialistas internacionales de la denominada “close-up magic” o magia de cerca.

“Es un lugar maravilloso, alucinante para la magia, el espacio más relevante a nivel mundial para esta disciplina, ante un público muy exclusivo, amantes de la magia provenientes principalmente de Estados Unidos, pero también de otros países del mundo. Es un espacio lleno de historia donde he tenido la oportunidad de conocer a otros artistas de alto nivel. Estoy feliz y agradecido de haber podido mostrar mi magia en un programa de la más alta categoría mundial”, señaló el ilusionista.

Con una rutina basada en trucos de naipes y magia de cerca, condimentada con un relato que conectó la historia de su niñez y el desierto de Atacama, Albornoz logró cautivar a un público altamente especializado –magos profesionales y aficionados, y socios del club en su mayoría– en el “Castillo Mágico”. A este histórico palacio, donde se han presentado Sigfried and Roy, David Copperfield, David Blaine y Criss Angel, entre otros artistas de renombre mundial, solo es posible acceder con invitación.

El mago nacional, oriundo de Copiapó, comentó que “se trata de un público conocedor y fanático de la magia. Conocen muy bien a los distintos artistas y las múltiples manifestaciones de la magia. Por tanto es un público que viene y espera que se entregue lo mejor. La recepción de mi espectáculo ha sido muy positiva, he recibido comentarios hermosos y es muy importante por el nivel de este espacio”.

Poesía y magia desde Atacama

El artista chileno sorprendió con una obra de 20 minutos de “close-up magic” (magia de cerca) y trucos de naipes, basada en un poético relato de su infancia y el desierto de Atacama. Quienes estuvieron en la galería del Castillo Mágico –un limitado aforo de 25 personas– donde se presentó durante siete días el ilusionista copiapino, destacaron la originalidad de la propuesta

Según relata Albornoz desde Hollywood, “los magos que vieron esta obra me han comentado que lo que presenciaron no tiene explicación y se vieron muy sorprendidos por la rutina. Y eso es lo que más me alegra, el hecho de sorprender a orto artista, es muy importante estando acá. También fue muy valorado el sentido poético de hacer magia, que es algo que ha llamado mucho la atención”.

La pieza, que pone al chileno en el circuito de los referentes mundiales de la magia de cerca, narra la historia de su vida, de las personas que lo marcaron y del desierto, en una propuesta de “carto-magia” íntima y misteriosa. “Es la historia de por qué llegue acá viniendo desde tan lejos y de quienes me marcaron y ayudaron. Lo que entrego son momentos que tienen que ver con mi paso por la magia, relatadas con una serie de efectos que se entrelazan para construir una historia. La magia de cartas es en lo que he estado estudiando durante 15 años”.

El “Mago del Desierto” asegura que la obra “ha logrado transmitir la calidez y el cariño que quería entregar. Ha sido muy importante que los comentarios vayan dirigido a que se vivió un momento, donde los espectadores entrenaron en un universo muy personal, y que además de sentir una presencia fuerte de la magia, también percibieron un relato poético que los sedujo y que permitió que recibieran mi propuesta con mucho cariño”.

Tercer mago chileno en cien años

El histórico Magic Castle, ubicado en Hollywood, es una mansión de estilo victoriano que es la casa de Academia de las Artes Mágicas, un laboratorio del ilusionismo en el que magos de todo el planeta se encuentran para desarrollar nuevos trucos, estudiar en la biblioteca del lugar y observar algunos de los más innovadores y sorprendentes actos de magia que se están creando alrededor del mundo.

Junto a Albornoz, el programa de la “close-up gallery” incluyó a los ilusionistas estadounidenses Johnatan Levit y Paul Gertner, dos de los principales artistas de su tipo en el mundo de la magia.

El “Mago del Desierto de Atacama” subrayó que “este es un momento clave en mi carrera. Llegar desde Copiapó al escenario más importante de la magia mundial, marca un hito importante, más viniendo desde tan lejos, de una ciudad en medio del desierto. Es un logro enorme porque solo tres magos chilenos en los últimos cien años se han presentado aquí”.

Para el artista, sus proyecciones después de su paso por Hollywood pasan por poder seguir replicando el espectáculo en Chile y otros mercados. “Espero continuar avanzando, aprendiendo y visitando nuevos países y abriendo nuevos espacios para mi magia, en busca de llevar toda esta experiencia maravillosa a mi país y transmitirla a todos los proyectos que desarrollo en Atacama”.

Luis Albornoz es creador del festival de magia Atacamágica –un encuentro que ha permitido llevar al Desierto de Atacama a algunos de los principales ilusionistas internacionales, entre ellos, varios campeones mundiales de la especialidad–, además de diversos proyectos sociales que buscan acercar la magia a un público masivo. “Esto da una inyección de energía y un montó de conocimiento para aplicar a nuevas áreas. Obtener esta experiencia en el escenario más importante para las artes mágicas es un logro alucinante”.

Junto al oriundo de Copiapó, este año también se ha presentado en el Magic Castle el ex Magic Twins Jean Paul Olhaberry. Son tres los artistas chilenos que han llegado a este escenario en cien años.