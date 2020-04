Suenan “los grillos” en la comisión de Cultura: ministros de Hacienda, Cultura y Desarrollo Social fueron citados a la Cámara y ninguno llegó

La Unión Nacional de Artistas (UNA) criticó este miércoles duramente la ausencia de varios ministros, tras ser citados en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados con el fin de explicar las medidas de ayuda al sector.

Específicamente, debían concurrir los ministros Ignacio Briones, de Hacienda; a Sebastián Sichel, de Desarrollo Social y Familia; y Consuelo Valdés de Culturas, Arte y Patrimonio; para tratar los efectos de la crisis del COVID-19 sobre a la situación laboral y social de los artistas y trabajadores de la cultura del país.

"Lamentablemente ninguno de los convocados asistió. Ni siquiera enviaron a un representante", lamentó la UNA en un comunicado.

"Este hecho no se puede entender sino como una muestra más de la indiferencia hacia el sector artístico cultural de parte del Gobierno", comentó.

"Parece desconocer que somos un sector que aporta a la economía y genera empleo, además de entregar riqueza en múltiples formas. En circunstancias en que los trabajadores de la cultura están profundamente afectados, nos

parece aún más grave esta ausencia y esperamos que se corrija", concluyó.

Reacciones

La ausencia también fue criticada por el diputado liberal Alejandro Bernales.

"Lamentamos que no quieran responder las dudas del sector. Por mi parte no autorizaré el ingreso de subsecretarios a comisiones y sala mientras no se nos escuche", advirtió en redes sociales.

La actriz y productora Nicole Morales, por su parte, expresó: "Que indignante y desesperanzador. ¿Así de poco importa la cultura para este gobierno? ¡Den explicaciones!".

"Es impresentable la desidia e indiferencia con que tratan a la cultura, mostrando su irresponsabilidad con la ciudadanía", expresó por su parte Isabel Orellana, de la Asociación de Productores Independientes (API).

El diputado Amaro Labra, presidente de la comisión, señaló que Valdés se disculpó en la mañana, mientras que el resto de los ministros será citado nuevamente en la próxima semana. "El mundo de la cultura merece una respuesta", dijo.

Grave situación

Esta semana se difundieron varias investigaciones que dan cuenta de la gravedad de la situación.

Por ejemplo, en el caso de los músicos, casi un 30% declaró que dejará de percibir más de un 60% de ingresos por sus actividades, mientras entre los artistas visuales casi todos han perdido trabajo (84,8%), en un sector de por sí precarizado.

"El impacto entre los artistas ha sido enorme, porque la mayoría ya estaba en una situación de informalidad laboral, boletean y no tienen contrato", explicó Bárbara Negrón, directora ejecutiva del Observatorio de Políticas Culturales (OPC).