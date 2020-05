Nano Stern: “No le compro a los conciertos por internet, me parecen una aberración”

El músico chileno Nano Stern expresó su rechazo a las actuaciones en vivo por Internet, en medio del confinamiento por la pandemia del coronavirus, en una entrevista otorgada a Radio Universidad de Chile.

“Es muy brutal y particularmente duro para quienes trabajamos en un ámbito que depende de la reunión de personas. Yo no puedo teletrabajar. Yo no le compro a esto de los conciertos por internet, me parecen una aberración. Lo hago, está bien, pero no reemplaza ni se acerca a lo que significa ir a un concierto, que guarda como su mayor tesoro el hecho de reunirse con otros en torno a la música”, enfatizó.

“Creo que la música es una excusa para reunirse, para estar ahí, para sentirse, para cantar juntos. Da lo mismo si cantas Daddy Yankee o Bach, la cosa es estar ahí y sentir esa pertenencia a una comunidad”, agregó.

Estallido social

El cantautor además analizó las medidas del gobierno para enfrentar la emergencia sanitaria.

“Se vuelve muy difícil cuando uno por imposición no puede salir de la casa, cuando tenemos medidas medias absurdas o maquiavélicas, como el toque de queda. Es bien extraño. En lo personal, lo más duro ha sido ir sintiendo esta especie de arresto domiciliario en el que estamos todos (…) Uno dice: ¿hasta qué punto las medidas van a contener el virus y hasta qué punto tienen que ver con un afán de cercenar el movimiento social?”, señaló.

“Se siguen sumando razones para que como pueblo exijamos cambios más profundos. Creo que esos cambios van a venir, que la fuerza de la historia sobrepasa con creces el afán individual de unos pocos que quieren hacer perdurar sus privilegios. Tarde o temprano va a tener que cambiar”, expresó.

Nueva canción

Stern estrenó este viernes una nueva canción, “Cartas”, en colaboración con el escritor cubano Alexis Díaz Pimienta.

El chileno conoció a Díaz Pimienta en Madrid, a través del uruguayo Jorge Drexler, pero que había asistido años antes a una presentación suya en el Encuentro Internacional de Payadores que se realiza en Casablanca.

“Fue un ejercicio muy lindo, porque trabajar con textos de otros poetas no es fácil”, señaló sobre el nuevo single. “Además de ser poeta, Alexis es repentista y viene de la tradición del canto de la décima en Cuba, entonces tiene una habilidad musical muy desarrollada y me mandó una melodía, grabada en el celular. Yo tuve la pega de encontrar y entender cuál era la música que estaba escondida ahí”.

“Cartas” se suma a “Los fantasmas”, otra canción estrenada hace una semana y que en realidad corresponde a una nueva versión de un track escondido en su disco Los espejos (2008).

“Me llevé una sorpresa gigantesca cuando hice un concierto en línea, a pocas semanas de iniciada la cuarentena. Pregunté a la gente qué canciones querían que tocara y varios me dijeron ‘Los fantasmas’. Me pareció raro que tuviera resonancia una canción que no estaba, a menos que alguien tuviera el disco y pasara los diez minutos de silencio hasta el final”, explicó sobre la decisión de publicarla.