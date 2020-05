Encuentro online: "Música y tecnología: una historia interconectada" con el compositor David Serkin Ludwig

En FRIDAY NIGHT con Fanjul&Ward

Viernes 29 de mayo | 20:00 horas.

Información e inscripciones al evento en: +56 9 7 978 2364 y www.fanjulandward.com.

Esta edición de Friday Night será gratuita y con cupos limitados.

Este viernes 29 de mayo a las 20:00 (hora de Chile) David Serkin Ludwig, director del departamento de composición de la Curtis Institute of Music de Filadelfia, presentará una fascinante historia del desarrollo interconectado de la música y la tecnología, en una exploración de cómo la coincidencia de una interpretación de clase mundial con la tecnología actual está transformando la educación de la música clásica. Discutirá las formas en que los mejores músicos del mundo pueden usar la tecnología para conectarse con nuevas audiencias y transformar la experiencia del público.

En este tiempo de pandemia, la tecnología está permitiendo que la música clásica pueda llegar, cada vez, a más personas .

Si bien nada se compara con la experiencia presencial, a la hora de escuchar música, la tecnología permite, una experiencia diferente, que se suma a la multiplicidad de posibilidades que estamos viviendo hoy.

David Serkin Ludwig

El primer recuerdo de David Serkin Ludwig fue cantar canciones de los Beatles con su hermana; el segundo fue escuchar a su abuelo actuar en el Carnegie Hall, esto fue la base de una carrera diversa, colaborando con muchos de los principales solistas, conjuntos, cineastas, coreógrafos y escritores de hoy en día. Un artista consumado que ha logrado reconocimiento en una amplia gama de medios de comunicación ha sido descrito como "un compositor con algo urgente que decir" (Philadelphia Inquirer) cuya música es "fascinante y dramáticamente matizada" (The New York Times) y "sobrecargada de energía eléctrica y emoción en bruto" (Fanfare Magazine). Su obra, "The New Colossus", abrió el servicio privado de oración para la segunda toma de posesión del Presidente Obama, seguido el mismo año por NPR Music nombrándolo en el "Top 100 Compositores menores de 40 años". En 2016, ganó el premio A.I. du Pont por su "significativa contribución a la música clásica contemporánea" y en 2018 recibió la prestigiosa beca del Pew Center for Arts and Heritage Fellowship in the Arts.