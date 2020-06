Patricio Guzmán ofrece Masterclass en vivo para apoyar iniciativa solidaria

“Estar fuera del país y ver lo que pasa genera una sensación de impotencia muy grande. Por eso quise buscar una forma de aportar desde lo que yo se hacer”, afirma Patricio Guzmán desde su residencia en Francia, donde vive hace décadas. “Ver gente que protesta por no tener qué comer era muy duro”.

Es así como el director decidió unir fuerzas con el proyecto El Hambre No Espera, una organización de voluntarios, que hace un trabajo a largo plazo en el Campamento Dignidad, un lugar en La Florida donde viven más de 500 familias. El proyecto trabaja más allá de la emergencia puntual, llevando cocineros a terreno para capacitar a la comunidad y establecer una transferencia de conocimientos, no sólo llevar comida. En el lugar no existía ni siquiera un lugar para cocinar, así que el proyecto ha levantado 4 cocinas con equipamiento y abastecimiento de comida, y los cocineros voluntarios trabajan mano a mano con las jefas de la cocina, que son miembros del campamento. “Encontramos mujeres que ya tenían conocimientos en cocina y que ahora estaban al frente de la alimentación de su comunidad. Muchas de ellas trabajan como coperas, ayudantes de cocina. Lo que buscamos con este proyecto es trabajar mano a mano con ellas porque van a ganar conocimientos, mientras que nosotros también aprendemos de ellas. Ha sido un maravilloso trabajo colaborativo con la comunidad” explica uno de los miembros de la iniciativa, el chef Hocsel Prat.

Conversación sobre el cine documental

Las dos horas de la conversación en vivo con Patricio Guzmán, estarán orientadas a hablar sobre el cine documental. La forma de inscripción es en el mail marketchilebf@gmail.com o en la cuenta de Instagram @marketchile. Cada inscrito puede dar un aporte voluntario, pero éste deberá ser al menos $3.500 y los cupos son limitados.

La iniciativa es organizada por Market Chile y cuenta con la colaboración de la Red de Salas de Chile y Plaza Espectáculos. Al respecto, la directora de Market Chile, Alexandra Galvis comenta: “El mundo de la cultura ha sido uno de los más golpeados con la pandemia. Y lo más increíble es que aún así desde el mundo de la cultura se abren iniciativas que buscan colaborar y dar lo que sabemos hacer para ir en apoyo de quienes lo necesitan más. Además de la iniciativa que tuvo Patricio Guzmán, se recibió el apoyo de un grupo de 150 artistas suecos quienes subastaron obras en Estocolmo para enviar ayuda a esta iniciativa del Hambre no espera. Una artista tatuadora rifó tatuajes para recolectar dinero y apoyar este proyecto de cocinas; y Market Chile en conjunto con la Red de salas, quienes no han podido funcionar desde marzo, estamos intentando hacer lo que sabemos para poder contribuir desde acá. Eso es lo importante, es un momento para que todos pensemos desde dónde podemos sumar”. Es importante mencionar que todos quienes hagan su aporte para estar en esta clase de Zoom, tendrá acceso a un reporte de lo que se logró hacer con esas donaciones.

INSCRIPCIONES Y COORDENADAS ACTIVIDAD

marketchilebf@gmail.com o en el Instagram @marketchile

Sábado 27 de junio a las 12:00 del día hora Chile

Aporte Voluntario para El Hambre no Espera $3.500 pesos mínimo.