La deuda histórica con la cultura queda en evidencia con la pandemia: Ministerio no da el ancho y sector lanza su propio plan

La crisis del COVID-19 ha golpeado con fuerza a los sectores productivos culturales, trayendo consecuencias para millones de familias y hogares, con un futuro incierto en el horizonte. En estos tres meses, diversos dirigentes(as), representantes y voceros(as) de sindicatos, redes, gremios y federaciones del sector cultural se han sentado por horas y horas ante sus computadores, en mesas de trabajo convocadas por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (Mincap), con la esperanza de encontrar soluciones. Pero lamentablemente hoy se hallan exactamente con las mismas respuestas de la autoridad de inicios de abril. Mientras tanto, los trabajadores atraviesan una grave crisis laboral y sus espacios arriesgan el cierre definitivo.

Por ello, este viernes 26 de junio la nueva Coordinadora Intersectorial Cultura en Emergencia, compuesta por 19 organizaciones que representan la diversidad cultural de las disciplinas artísticas, presentó su propio Plan de Emergencia y Reactivación ante el Ministerio.

“La propuesta implica un plan interministerial que requiere voluntad política y el reconocimiento de un sector que además de aportar al desarrollo del país, con empleo y retribución al PIB, construye identidad, genera comunidad y contribuye a la salud durante la pandemia”, indica Tehani Staiger, presidenta de ADCultura. Además proponen continuar este plan con otros gremios y sectores que quieran sumarse a un trabajo efectivo por la supervivencia de las culturas.

Cambios urgentes

El plan de reactivación consiste en medidas en todos los niveles, desde el Mincap hasta los municipios, entre las que destacan: terminar inmediatamente los recortes presupuestarios a cultura; crear una real vinculación interministerial que permita inyectar recursos para la implementación de los protocolos de higiene y seguridad; campaña de revinculación con espacios públicos y asegurar la compra de contenidos y programación para los espacios culturales.

En cuanto a los trabajadores, piden un estudio de caracterización y que sus resultados sean vinculantes a un cambio y reconocimiento en su régimen laboral. Es necesario a su vez disminuir las brechas de género y territorio, para que este plan tenga pertinencia local e inclusión en todos sus contenidos, señalan.

No solo exigen cambios urgentes sino que también otros estructurales. Desde la Coordinadora advierten que esta pandemia ha develado problemas más profundos, como el modelo subsidiario a que obliga la Constitución actual, así como el nulo valor que el Gobierno le confiere al sector cultural. El Mincap tiene uno de los presupuestos más bajos a nivel nacional y, según su subsecretario, Juan Carlos Silva, no posee las atribuciones legales para entregar bonos directos de apoyo a los trabajadores. Desde la Cámara de Diputados y Diputadas le han insistido en crear un artículo transitorio para que exista esa posibilidad.

Representantes de la cultura advierten de este peligro: “Se debería estar protegiendo, inyectando más recursos y fortaleciendo sobre todo los programas regionales. Se hace imperativo que desde el Estado se sitúe a las culturas y las artes en el centro de la respuesta a esta crisis. Necesitamos inyección de recursos para levantar a los artistas, espacios y trabajadores de la cultura, y detener de inmediato los recortes presupuestarios en curso, y así poder implementar de forma correcta este plan tan necesario”, señala María Fernanda García de Unión Nacional de Artistas.

Competir por recursos

Según el Catastro elaborado por el mismo Ministerio de las Culturas Las Artes y el Patrimonio, un 85% de los participantes declara ser trabajador(a) independiente o cuyo 66% de sus ingresos dependa de su trabajo cultural. “Nos obligan a depender de nefastos concursos a los cuales la mayoría no podemos postular por sus mismas exigencias. Reconocen que no estamos en el 'radar', adjudicando una cuota antojadiza del sector, invisibilizando la inmensa responsabilidad de haber radicalizado nuestra precariedad laboral. Nos hemos convertido en vulnerables porque no somos 'bien de primera necesidad'; desconociendo la importancia de las culturas, las artes y el patrimonio en la contención, sostenimiento y recuperación no solo de esta pandemia sino que a nivel de la historia cotidiana del país”, aclara Isabel Bravo, vocera de Musixcs de Chile.

A estas palabras se suma Daniela Espinoza, presidenta del Sindicato de Trabajadores del Cine y el Audiovisual (Sinteci). “Los contenidos culturales que están consumiendo hoy los chilenos son el trabajo de personas antes de la pandemia y la paralización. Necesitamos una política clara de reactivación en el corto y mediano plazo que haga frente a la brutal cesantía del sector, con perspectiva de género y regional. Recortar en cultura es quitarles el sustento a miles de familias chilenas que dependen de ello y también a miles de chilenos que disfrutan de estas obras, sea online o presencialmente cuando volvamos a las salas. Recortar en cultura es criminal”, señala.

La reapertura de las espacios culturales

Sin aún entregar soluciones ante la emergencia, las autoridades ya empezaron a hablar de la reapertura. “Es difícil poder hablar del regreso, cuando eso será con la carga de deudas en la espalda y un escenario que solo permitirá funcionar con un aforo reducido, pero que serán esenciales en el proceso de vuelta a la vida social y cultural de las comunidades", destaca Verónica Tapia, de Red de Salas de Teatro.

Desde la Coordinadora admiten que no solo el Mincap sino también el Ministerio de Hacienda debe tomar un rol activo en esto. “Hay una deuda histórica que hoy se hace urgente saldar. Que el Consejo de la Cultura se transformara en Ministerio fue un triunfo que todos celebramos por el bienestar de toda la sociedad chilena. Al día de hoy no se han entregado ni siquiera los recursos presupuestarios necesarios para constituirse como tal. Creemos que no solo dentro del Mincap, sino también el ministro Ignacio Briones dentro del Acuerdo Económico suscrito hace unos días, debe incluir a la cultura”, finalizan.