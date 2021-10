Gratis: Cineastas U. de Chile pre-estrenan películas antes de su llegada a las salas

Una inédita oportunidad de ver piezas audiovisuales de estudiantes, profesores y egresados de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad de Chile será la que tendrá el público a partir de una nueva edición del Foro de las Artes, festival organizado por la Casa de Bello dedicado a compartir la creación de su comunidad universitaria con la ciudadanía.

Por primera vez esta instancia de encuentro y diálogo se exhibirá los cortometrajes de egreso de seis estudiantes, que se destacan por temáticas actuales como el proyecto minero Dominga, la interculturalidad, el género, los pueblos originarios, entre otros, por ser realizados en plena pandemia y dialogar entre diferentes lenguajes del audiovisual.

“Nuestras temáticas generan un abanico de lo que nuestra universidad quiere comunicar. El discurso sobre inclusión, género, interculturalidad no se queda ahí, sino que está plasmado en las diferentes obras que se exhibirán, las que tienen un sello mucho más contemporáneo. Hoy los géneros son difusos y ese diálogo es el sello de nuestra Escuela. No es raro ver una ficción o una animación que se comunica con el documental, estamos justamente innovando en esa plasticidad del lenguaje audiovisual”, indica Carlos Saavedra, director de la Carrera de Cine y Televisión de la U. de Chile.

El Foro de las Artes comenzará el próximo 14 de octubre, a las 18:00 horas, con un panel de conversación en el que participarán Alejandra Saldivia, de El Rayo Verde Editorial; Tomás Peters, académico y director del Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI); y Faride Zerán, vicerrectora de la VEXCom. En este espacio se reflexionará sobre los discursos y temas que sostienen el espacio público, las interacciones sociales, la producción cultural y el activismo, además de presentar la exposición de artes visuales “Caos”, alojada en Galería CIMA.

Toda la programación de este evento gratuito y abierto a todo público está disponible en forodelasartes.uchile.cl.

PROGRAMA

Pre-estreno Película documental “Me gustaría que vivieras mi juventud de nuevo”

Dirección: Nicolás Guzmán

Duración: 60 min. Género: Largometraje Documental.

Victoria decide enfrentar una juventud que había preferido olvidar, pues el amor de un hombre a veces se vuelve una prisión. Pensarse a sí misma y poner su vida en relato puede ser una tarea dura, pero al mismo tiempo necesaria para entender quién es. Por otro lado, José vive de manera plena su juventud, tomando una serie de decisiones que no sabe a dónde lo llevarán. El mundo ha cambiado, sus expectativas de vida son distintas a las que alguna vez pudo haber tenido Victoria.

Fecha: 19 de Octubre

Horario: 19:00 hrs.

Plataforma: Redes sociales cineteca. Facebook Live Foro de las Artes U. Chile y Youtube DICREA U. Chile.

Pre-estreno Serie “Amor Libre”

Dirección: Ariel Guerrero.

Duración 40 min. Género. Serie de TV.

Lucas no sabe amar, siente que usa a las personas. Con su personalidad termina logrando siempre lo que quiere, se aprovecha de que es guapo, joven y decidido.

Fecha: 20 de Octubre

Horario: 19.00 hrs.

Plataforma: Redes sociales cineteca. Facebook Live Foro de las Artes U. Chile y Youtube DICREA U. Chile.

Pre-estreno película experimental “Si se acaba el mundo esta es tu casa”

Dirección: Estudiantes, ayudantes y profesores del Taller de Realización de primer año de la Carrera de Cine y Televisión.

Duración: 42 min. Género: Mediometraje experimental.

“Si se acaba el mundo esta es tu casa” es una película realizada por estudiantes, ayudantes y profesores del Taller de Realización 2020 de la Carrera de Cine y Televisión del ICEI de la Universidad de Chile. Imágenes y sonidos del habitar durante la pandemia se entrelazan para construir una casa colectiva.

Fecha: 26 de Octubre

Horario: 19.00 hrs.

Plataforma: Redes sociales cineteca. Facebook Live Foro de las Artes U. Chile y Youtube DICREA U. Chile.

Pre-estreno película experimental “No-leído”

Dirección: Daniela Sabrovsky.

Duración: 90 min. Género: Largometraje Experimental.

“No-leído" es un largometraje de ficción hecho a distancia por un grupo de realizadores en medio de la emergencia sanitaria. Una película sin cámara y construida bajo un método inventado, que trata de una profesora de cine se ve interpelada por las videocartas que le envía una mujer desconocida.

Fecha: 27 de Octubre

Horario: 19.00 hrs.

Plataforma: Redes sociales cineteca. Facebook Live Foro de las Artes U. Chile y Youtube DICREA U. Chile.

Pre-estreno de la película “Gran Avenida”

Dirección: Moisés Sepúlveda

Duración: 72 min. Género: Largometraje Ficción.

Camilo, un micro empresario, quiere tener un hijo pero los intentos de conseguir un embarazo no funcionan. Josefina, una dentista, desea irse a vivir a Brasil y no se atreve a confesar su plan a su esposo. Ronald, un oficinista, quiere compartir con su pequeña hija, pero su ex mujer planea vivir en el norte de Chile, a miles de kilómetros de distancia. Un celular robado, malas decisiones y muchas torpezas, enfrentan a estos tres vecinos de Gran Avenida, al sur de la ciudad de Santiago.

Fecha: 27 de Octubre

Horario: 20.00 hrs.

Plataforma: Redes sociales cineteca. Facebook Live Foro de las Artes U. Chile y YouTube DICREA U. Chile.

Las obras audiovisuales de egresados estarán disponibles desde el portal del Foro de las Artes, durante el día indicado:

Sábado 16 de octubre:

Püchikalu inche, de Rodrigo Campos.

La Intimidad de Lia, José L. Cañas.

Sábado 23 de octubre:

Agua Sala, de Wanda Acosta.

Una Eva más, de Tomás Román.

Nada lejos Chunchuguita, de Catalina Sandoval.

Los Brotes, de Nicol Plaza.