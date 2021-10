Agrupaciones de científicos piden a la Cámara Baja rechazar presupuesto 2022 de Ciencia y Tecnología

La Asociación de Investigadores de Postgrado (ANIP), el Consejo de Estudiantes e Investigadores de Postgrado de Chile (CEIP), Redes Chilenas de Investigación (ReCh) y el Grupo de Becarios Chile Afectados por la pandemia solicitaron, en la comisión de Ciencias de la Cámara Baja, rechazar el proyecto de ley de presupuesto del año 2022 del ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID, ex Conycit).

Esto debido a la falta de recursos y beneficios para las y los estudiantes de postgrado que han sido afectados y no han podido cumplir con los cronogramas de estudios a raíz de la pandemia del Covid-19.

Anunciaron además este jueves 21 de octubre una manifestación en rechazo a la aprobación en el Senado de la partida presupuestaria de Ciencias.

En contexto, el problema suscitó luego de que las/os investigadoras/es no pudieran cumplir los cronogramas de estudio debido al cierre de las distintas casas de estudio, tanto en Chile como en el extranjero, por la pandemia del SARS CoV-2. Los beneficios que reciben las y los investigadoras/es de postgrado están sujetos al cumplimiento de dicha calendarización y, con el paso del tiempo, comenzaron a tener problemas de financiamiento y manutención quienes se encuentran en Chile y en las distintas universidades del mundo, al no poder cumplir por razones de fuerza mayor. Las organizaciones de becarios cifran a los afectados en, aproximadamente, 400 estudiantes a nivel nacional y más de 100 a nivel internacional.

Por lo anterior, las y los becarios solicitaron ayuda a la ANID y al ministerio de Ciencia y Tecnología para solucionar el problema de estudiantes prontos a terminar sus estudios.

La petición concreta la incorporación de recursos en la glosa presupuestaria para el 2022 que vaya en apoyo de las y los investigadoras/es en postgrado (nacionales e internacionales) y además la modificación de los decretos Nº 335, de Becas Nacionales y Nº 664, de becas Chile, que regulan los beneficios para los becarios, para poder establecer una extensión de manutención por motivos de fuerza mayor como desastres, catástrofes o emergencias, en este caso, la pandemia. Las organizaciones denuncian que, luego de intensas gestiones, no habrá extensión de beneficios y no fueron incluidos mayores recursos en el presupuesto del año 2022, dejando a estudiantes en Chile y el extranjero sin financiamiento para finalizar sus investigaciones.

Ximena Báez, candidata a doctora en Biotecnología y presidenta de la Asociación Nacional de Investigadores en Postgrado (ANIP), explicó que “estamos solicitando a las y los parlamentarios que rechacen esta glosa presupuestaria para modificarla y poder incluir recursos o reajustes dentro de la misma, con el fin de crear un concurso que vaya en ayuda de los becarios que se encuentran afectados en estos momentos. Hemos tenido problemas de comunicación con la ANID, porque sentimos que existe una desconexión con la realidad que existe. Nos indican que analizarán caso a caso cuando se presente la situación, pero la agencia no da abasto para poder solucionar la problemática que existe, donde hay becarios que no han recibido respuesta en meses, menos van a poder responder más de 500 solicitudes de investigadores al mismo tiempo para financiamiento y/o extensión de becas para poder terminar los estudios”.

“Toda esta problemática se habría solucionado con la modificación de los decretos 335 y 664, que es lo que nosotros estábamos solicitando a principio de año. Desde la ANID y el ministerio decidieron no realizar modificaciones a estos decretos, que son los que rigen a las becas nacionales e internacionales, y nos dijeron que iba a quedar para un próximo Gobierno. Nosotros postulábamos que se incluyera la creación de un fondo por alguna eventualidad por emergencia, pandemia o catástrofe que escapara a las posibilidades de un becario y desde la agencia decidieron no promover dichas modificaciones”, afirmó Báez.

“Además, este jueves 21 de octubre nos movilizaremos a las afueras de la Convención Constitucional, expresando nuestro descontento por la aprobación en la subcomisión la partida 30 del presupuesto de Ciencias en el Senado, en donde no se incluyen los recursos extraordinarios para ir en apoyo de las y los estudiantes de postgrado tanto en Chile como en el extranjero. Esperamos nos acompañen dos convencionales del área científica. Luego nos trasladaremos a las afueras de la ANID, y colgaremos nuestros delantales y pegaremos pagarés en blanco, en alusión a la forma y documentos que nos hacen firmar para adquirir estos proyectos”, cerró Ximena Báez, Presidenta de la ANIP.

Recursos extraordinarios

Pamela Rubio, abogada y miembro de la Comisión Becas de Redes Chilenas de Investigación (ReCh), comentó que “solicitamos que se rechace el presupuesto porque, como está hecha la glosa presupuestaria en estos momentos, desconoce la problemática que están viviendo las y los becarios y no dota de recursos extraordinarios para cubrir los retrasos y problemas que han tenido ellos para terminar sus investigaciones, tanto en Chile como en el extranjero. La pandemia ha aplacado un poco, pero estos problemas son acumulativos y no se puede hacer vista gorda a un problema que ya existe y se produjo”.

“Nosotros creímos que había coordinación y buen flujo de información tras siete reuniones, porque en mayo, Aisén Etcheverry, directora de la ANID, nos señaló expresamente que la glosa y los recursos para extensiones de recursos para becarios internacionales se habían pedido y que no iba a tener ningún problema. Nos recomendó no ir a la Cámara de Diputadas y Diputadas a presionar porque esto iba si o si, pero a la semana siguiente nos dimos cuenta que no venía nada incluido”, aseguró Rubio, añadiendo que “no responden nuestros mails ni las preguntas que les hemos hecho”.

Por su parte, el diputado de Acción Humanista y miembro de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara Baja, Tomás Hirsch, dijo que “lamentablemente hemos tenido muchas sesiones dedicadas a escuchar sobre este problema, teniendo a la directora de la ANID, al ministro de Ciencias y a las y los becarios. Si bien existe buena disposición de las autoridades del Gobierno, en la práctica no hay respuesta ni solución. Hay una serie de compromisos genéricos que no responden a los problemas de los becarios, que llevan en esta situación casi dos años”.

“Una de las soluciones que va quedando es la que plantearon los becarios de rechazar la glosa presupuestaria para Ciencias, para que el Gobierno Central, a través del ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres), entiendan que deben aumentar el presupuesto para ciencias y que ese aumento pueda resolver las problemáticas que han aquejado a las y los investigadores, que son una inversión para el país. Los becarios no son un gasto ni una regalía, son un aporte a la investigación, ciencia y tecnología que van en beneficio del país, y que nos permite avanzar hacia el desarrollo. Este Gobierno, que tiene una mirada economicista para cada una de sus decisiones, no lo han entendido y eso está afectando fuertemente el futuro de la ciencia e investigación en nuestro país”, cerró Hirsch.