El Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards aterriza en M100 con obra inspirada en la catástrofe del #27F

En su cuarta gira por Chile, pero esta vez a equipo completo, el Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards, uno de los centros contemporáneos de artes escénicas más destacados a nivel mundial, se estará presentando en los escenarios de Matucana 100 en el marco de la celebración de los veinte años del Centro Cultural.

Durante este fin de semana exhibirá las piezas "The Underground" y "Sin Fronteras", adaptación de la obra "Beben" del dramaturgo chileno Guillermo Calderón, inspirada en el terremoto del 27F y, además, la gira continuará la próxima semana por el Parque Cultural de Valparaíso y el Teatro Biobío de Concepción, donde realizará presentaciones y un workshop basado en "cantos de tradición", técnica en que concentran parte importante de su trabajo.

Por otra parte, el actual director de la compañía, Thomas Richards, continuó el legado del director polaco Jerzy Grotowski, oficio sobre el que profundizó en esta entrevista con El Mostrador Cultura y aprovechó la instancia para invitar a conocer el actual trabajo de la compañía,

“Creo que es importante que la gente vaya a ver las obras para que sepan que el Workcenter no es una sola cosa, y el oficio que aprendí de Grotowski puede servir en muchas formas (…) Cada trabajo está compuesto por piezas altamente elaboradas. Cantamos horas y horas cada día, todos los actores van hacia lo desconocido por medio del canto, pero cada uno tiene un recorrido detallado dentro de su práctica personal”, indicó.

Además, expuso sobre la cuestión de la identidad, tema que permea transversalmente la vivencia íntima de los personajes de sus obras e hizo referencia a la reactivación de actividades culturales, luego de un largo tiempo de pandemia, “lo principal es que todos hemos vivido circunstancias muy particulares debido a las diferentes medidas de aislamiento. Éste es nuestro primer tour después de año y medio, así que estamos muy felices de ver gente y de que ellos vengan a ver nuestro trabajo (…) me parece que la gente ha experimentado muchas preguntas existenciales que no necesariamente pesadas, también pueden ser muy felices y es momento de compartir eso juntos”, expresó.

Su visita a Chile y la relación de sus piezas con el país

Algo llamativo de su visita a Chile es que dos de las cinco piezas que estarán presentando en su gira están directamente relacionadas con nuestro país.

“Una de nuestras obras, que es una pieza grupal que se llama ‘Sin Fronteras’, está en español y es inspirada en la pieza ‘Beben’ de Guillermo Calderón, un dramaturgo chileno muy famoso que ha sido muy amable con nosotros y los miembros del equipo y yo hemos encontrado muy interesante. Esta pieza es sobre Chile y estamos muy contentos de venir aquí a presentarla por primera vez”, dice Thomas Richards sobre la pieza principal de la cartelera, la cual será estrenada este 22 de octubre en el teatro principal de Matucana.

“La otra pieza que vamos a presentar está basada en Dostoievski, un autor muy conocido históricamente. Ambos autores tienen algo muy similar y es que los personajes principales de Sin fronteras y igual que los personajes principales de Dostoievksy, representan diferentes maneras de ver el mundo frente a un tema y cómo los seres humanos lidian con el sufrimiento inevitable en la vida”, agregó.

Y explicó el contexto de la obra, el cual está íntimamente relacionado con los hechos ocurridos en Chile en el terremoto ocurrido en la octava región en febrero del 2010, lugar donde también presentarán esta obra.

“La obra sucede dentro de una ONG que está tratando de ayudar durante el terremoto de Chile del 2010, entonces es un movimiento de sufrimiento extremo donde hay gente que está tratando de ayudar y cada uno de los personajes principales tiene una actitud diferente frente al ayudar. Una de ellas es líder de la ONG, ella se siente bien ayudando a la gente, pero también su ego está involucrado a ella le encanta verse a si misma siendo buena; hay otro personaje que tiene un punto de vista bastante idealista, ingenuo, como un Robin Hood que piensa que ‘de alguna manera podemos tomar esa oportunidad y robarle a los ricos y darle a los pobres y al final da lo mismo porque todos los ricos son unos ladrones; otro personaje ve las cosas desde un punto de vista interno, ve el sufrimiento como una posibilidad de transformación dependiendo de cómo lo confrontemos y luego está otro personaje que tiene un fuerte sentido del amor y les cuenta a los niños la historia sobre un terremoto que sucedió en el 1600 que era incluso más terrible aún, para mostrarles que se preparen porque pueden pasar cosas incluso más terribles y abandonen sus expectativas”, contó.

“Entonces es un tema muy profundo y lo que aprecio es que no nos da una respuesta simplista, sino que nos da un trampolín muy interesante para experimentar diferentes tipos de teatro; empezamos con realismo y luego continuamos con una comedia muy divertida y luego empieza a involucrarse nuestra especialidad que es el canto de tradición. A medida que vamos cambiando el prisma de la pieza y empezamos a ver dentro del subconsciente de los personajes, ¿qué es lo que realmente decían? ¿cuál es la verdadera unidad por la que ellos están peleando?”.

Underground

The underground es otra las de las obras que estarán exhibiendo este jueves 20 y viernes 21 de octubre. Respecto de la pieza el director explicó que, “Underground es una confrontación extraña y graciosa, cómica entre nosotros y Dostoievski está basada en la novela Notas del subsuelo y hay bastantes aspectos diferentes, empieza con el actor que está anunciando la obra y él de cierta manera es absorbido por la obra que sucede durante la noche en su cuarto donde se despierta sintiendo la presencia de la muerte, tiene muchas preguntas sobre la vida y los personajes están con él en el cuarto”.

La obra tiene que ver con las perspectivas en la vida, sobre el cómo podemos fijar nuestras perspectivas respecto de la identidad, pensar que entendemos algo y perder la sutilidad de lo desconocido frente a alguien, frente a un fenómeno y cómo este principio es similar a una especie de ‘muerte viviente’, como algo que muere dentro de los individuos cuando hacemos eso y de cierta manera este tema está presente en el libro de Dostoievski.

La identidad y su trabajo como aprendiz de Jerzy Grotowski

Otra obra destacada que el Workcenter ya presentó en Chile y también incluye en esta gira, es el monólogo ‘Gravedad’ interpretada por el actor chileno Alonso Abarzúa. Esta pieza está inspirada en una familia chilena exiliada en Suecia durante la dictadura, “nace un niño en esta familia que tiene enormes preguntas sobre la identidad, entonces la pieza va entre una y otra de estas realidades, Suecia y Chile, los supuestos del norte y del sur, mientras él lucha por descubrir estos aspectos de la identidad que son diferentes de nuestra nacionalidad, el lugar donde nacimos”, comentó Richards.

En este sentido, el problema de la identidad para el director teatral es una gran pregunta y tema transversal a la condición humana. En este punto de la conversación, Thomas comenta algunas experiencias adquiridas con quien fue su maestro e ícono de las artes escénicas del siglo XX, Jerzy Grotowski.

“El problema de la identidad es una gran pregunta”, propuso, “especialmente lo siento en los tiempos modernos, estoy envejeciendo y me siento más lejos de esta generación, por ejemplo yo crecí en Nueva York, mi madre era blanca y mi padre negro, se casaron en 1950 lo cual fue muy radical para esos tiempos, además yo fui a una escuela judía donde asistía principalmente gente blanca, entonces para el momento en que tenía 18, tenía bastantes preguntas sobre la identidad, sintiéndome no del todo blanco, no del todo negro y no sabiendo bien donde encajaba, esto fue bastante clave en mi relación en mi encuentro con Grotowski porque tenía una gran necesidad de entender o de abrazar mi identidad porque me sentía muy desconectado de África”, relató.

En relación con eso, el momento político que vive Chile y los cambios sociales que se han experimentado pueden creer una buena antesala para reflexionar como audiencias frente al tema de la identidad y cultura.

“Hay muchos niveles alrededor del tema de la identidad, hablo desde mi perspectiva porque no soy chileno, no puedo pretender entender lo que está pasando acá. Pero en mi vida pude pasar por diferentes etapas, por ejemplo, puedo avergonzarme de ser negro, no quería que los chicos de la escuela cuando era pequeño supieran que yo era negro, eso terrible y viene de cierta manera en un sentido falso del valor que ya desde niño había incorporado, es bastante sutil y engañoso”, subrayó.

Y reflexionó sobre la forma en que el trabajo a través de las acciones físicas lo ayudó para conectar con su identidad, “Grotowski -un hombre blanco del este de Europa- había trabajado en las Islas del Caribe dentro de la tradición que viene de África, él me hizo confrontar mi negritud como un artista; para ayudarme hizo que estudiara las fotos de guerreros africanos y que viera como se paraban, exactamente cómo reconstruir su parada en el cuerpo y reconstruir su manera de caminar, entonces hacía que caminara en el espacio durante horas, tratando que este tipo de caminar fuera vivo en mí y ver cómo un canto de esa tradición pudiera ser apoyado por ese cuerpo y esos impulsos entonces es muy interesante porque la búsqueda de la identidad se vuelve algo muy práctico, cómo lo incorporas dentro de tu hacer”.

Puedes conocer más sobre el Workcenter y sus presentaciones para este fin de semana en www.M100.cl