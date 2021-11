El perfil extremo de Ximena Cousiño, la asesora cultural de José Antonio Kast

Revaluar los aportes a la Fundación Frei, eliminar el lenguaje inclusivo y facilitar las iniciativas culturales de los privados son parte de las propuestas en el área de cultura de la candidatura de José Antonio Kast.

El equipo del área, cuyo documento se titula "Atrévete a recuperar nuestra cultura", está a cargo de la arquitecta Beatriz Maturana –candidata al Senado–, quien recientemente se hizo conocida por negar el derecho a la vivienda, e integrado también por la pintora Ximena Cousiño Prieto, cónyuge del abogado Matías Pérez Cruz, presidente de la empresa Gasco.

El empresario es famoso por un episodio ocurrido en el Lago Ranco, donde expulsó a varias mujeres, incluida una monja, de "su" jardín, en 2019. Este año volvió a salir a la palestra, luego que un informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) denunciara millonarias ganancias anuales de esta compañía, junto a Abastible y Lipigas, debido al aumento del precio del gas.

Seguidora del Opus Dei, Cousiño (Ciudad de México, 1969), hija de diplomáticos, estudió Licenciatura en Arte con mención en Pintura en la Facultad de Arte de la Universidad Católica de Chile, y egresó en 1991. Cuenta con múltiples muestras, incluida una en Sala Gasco, en 2001, que actualmente preside su marido. En 2016 adquirió acciones de Gasco, además de gestionar la delimitación de su propiedad tras el incidente de su marido.

De fluidos contactos con el mundo del poder, en 2014 compartió con Cecilia Morel, esposa del Presidente Sebastián Piñera, en la Gabriela Mistral Foundation en Nueva York, donde incluso les sacaron una fotos juntas. Cousiño participó allí junto a otras 11 artistas en un homenaje a la poetisa.

"El programa de Cultura de Kast se come con Zapatos los puntos de cultura de Boric que fueron un desastre en Brazil y Argentina. Sólo sirvió para robo" (sic), señaló Cousiño en su Twitter el pasado 11 de octubre.

El programa de cultura

El programa de cultura contiene varios puntos destacados.

Por ejemplo, en el punto "Más difusión artística y cultural", se pide "cero difusión ideológica".

"La cultura no es de derecha ni de izquierda, sin embargo desde hace años que los fondos culturales se usan para financiar proyectos ideológicos como la Fundación Frei o Allende. Vamos a terminar con esos traspasos y subvenciones, el foco será exclusivamente artístico y cultural", indica.

El punto siguiente se titula "Recuperemos el Lenguaje, no más deformación cultural".

Allí se indica que "el mal llamado 'lenguaje inclusivo' es parte de una agenda política-ideológica, no cultural. Vamos a fortalecer el correcto uso del lenguaje, sin ningún tipo de discriminación ni imposición forzosa de las desviaciones del mismo".

El programa también fomenta la incursión de los privados en el mundo de la cultura, mediante una "Ley de Mecenazgo", que "facilite las iniciativas culturales de los privados, sean empresas o personas naturales que quieran desarrollar una actividad económica en torno a la cultura".

El objetivo es incentivar "la creación, construcción y mantención de infraestructura arquitectónica (teatros, bibliotecas, museos, galerías o salas de concierto), a través de incentivos tributarios de hasta un 100% deducibles sobre una base imponible, dependiendo del impacto social que tengan a nivel de barrio, comuna, ciudad, región o país".

Devota de Kast

En Twitter, Cousiño no solo promueve al candidato, sino que también replica contenido de personajes como el cantante Alberto Plaza o la constituyente Teresa Marinovic.

"Es lejos el mejor", "el único que no miente", son algunas de sus expresiones sobre el candidato republicano.

El pasado 11 de septiembre, en un nuevo aniversario del golpe de Estado, replicó un contenido según el cual "Allende se suicidó y su des-Gobierno fracasado y autoritario era financiado y orquestado por la URSS y Cuba".

El 11 de julio, en un tuit con alusión a Cuba, indicó que "Dios y la Virgen permitan que se liberen el lazo demoniaco del comunismo. La Virgen del Carmen salve a Chile de las perversidades del odio @joseantoniokast levanta a Chile".

También se manifiesta contra el aborto, a favor del rodeo y partidaria del Rechazo ("tenemos una Constitución increíble"). El 19 de marzo, en el contexto del confinamiento, emitió un video "rezando de rodillas para que abran las Iglesias. No sólo de pan vive el hombre".

De hecho, en una publicación de un sitio del Opus Dei de 2010, la artista menciona el libro Camino, de Josemaría Escrivá de Balaguer, el fundador de dicha orden ultraconservadora de la Iglesia católica.

“La primera vez que lo traté de leer no entendí nada. Más tarde, a partir de los 17 años, se transformó en mi libro de cabecera. Me aparecen sus máximas como pop up constantes: No digas: 'Es mi genio así… son cosas de mi carácter…'» (n 4) o el n 5: 'Acostúmbrate a decir que no.' Todavía no logro nada (me cuesta mucho decirle que no a mis hijos). ¡Pero sigo luchando!", señaló en esa oportunidad.

En el marco de la última elección en Estados Unidos, además replicó las acusaciones de fraude del candidato Donald Trump, como asimismo contra la educación sexual en Chile "porque promueve la promiscuidad" y por "ser la parte más deplorable del avance marxista", además de atacar el mundo trans, al replicar que "El Cambio de Sexo es un Trastorno Mental". Por otro lado, acusa un fraude en el caso de Gustavo Gatica y defiende el terrorismo de Estado, al replicar la frase "Punta Peuco está lleno de inocentes, es difícil luchar solos, ayúdanos a difundir la verdad".

En cuanto al estallido social, el 17 de noviembre manifestó: "Chile: destrucción no fue espontánea, sino un plan premeditado", además de señalar su "apoyo" a Carabineros y las Fuerzas Armadas.

Y cuatro días antes posteó: "Es hora de rezar por Piñera, lo he pelado hasta el tuétano, pero ahora necesita ayuda y nuestros rezos. Que la Virgen lo sostenga y lo ilumine, lo convierta en un instrumento de paz para vencer al mal", además de oponerse a una posible nueva Constitución ("no hay que darle el gusto a los que destruyen Chile!!").

Trayectoria de Pérez Cruz

Su esposo, Pérez Cruz, en tanto, es un pinochetista fanático y seguidor de Kast desde la elección presidencial anterior, en la cual incluso fue financista del republicano.

Se hizo famoso por un registro viral en que expulsaba a varias mujeres –entre ellas, la académica Claudia Ovando– en las orillas del lago Ranco, en 2019, e incluso le quita el celular a una de ellas.

El abogado posee además una fuerte conexión con el mundo de la "alta cultura": es amante de la ópera –patrocina el Teatro del Lago de Frutillar y formó parte del directorio del Teatro Municipal de Santiago– y fue corresponsal para una prestigiosa revista británica de arte, según informó en su momento La Tercera. Eso sin olvidar que posee inmuebles por 30 millones de dólares.

En 2000, cuando el dictador Augusto Pinochet estaba preso en Londres, dijo que "gracias al Gobierno presidido por don Augusto Pinochet se evitó en Chile una guerra civil como la española".

Asimismo, anteriormente fue parte de los abogados que interpuso un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para prohibir la exhibición de la película La última tentación de Cristo (1988), de Martin Scorsese, prohibida por la dictadura y que recién se pudo exhibir en Chile en 2003.