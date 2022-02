Anne Baring en Fundación Hypatia

Sábado 26 de febrero - 12:00 horas.

Vía Youtube.

Continúa el Ciclo de Entrevistas de Aniversario de Fundación Hypatia con personalidades de Chile y el mundo para celebrar los siete años de vida de la fundación. Las dos últimas entrevistas del ciclo son a la activista ecológica y social brasileña, Thais Corral, y a la historiadora y escritora inglesa, autora de "The Dream of the Cosmos", Anne Baring.

La conversación con la escritora trata sobre el equilibrio entre los arquetipos femenino y masculino para la sobrevivencia como especie, la reconexión con lo sagrado, y los liderazgos de sabiduría, compasión y humildad necesarios para los desafíos de alta complejidad que enfrenta hoy la humanidad.

Al final de la entrevista la académica inglesa comparte un webinar titulado: “María Magdalena: su legado para nosotros”, producido por The Scientifical Medical Network en el Reino Unido, sobre el impacto de la supresión de la deidad femenina en la civilización occidental, la exclusión de María Magdalena –figura que hoy cuenta con evidencia de haber sido la esposa y par de Jesucristo– y las desastrosas repercusiones, hasta hoy, de la instauración de un solo dios masculino, “separando a la Naturaleza del espíritu y al alma de la razón dentro de la conciencia humana”.