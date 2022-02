Consternación por la temprana partida de “Karto”, emblemático dibujante de comic e lustrador de la vanguardia ochentera

Tristeza y consternación han manifestado por las redes numerosas personalidades de la cultura y las artes por el repentino fallecimiento a los 59 años de Claudio Andrés Romero Toledo, conocido como “Karto”.

Fue autor de las recordadas portadas new wave de los cuadernos Colón y de personajes emblema del comic de contra cultura de finales de los 80, como Kiki Bananas, una mujer empoderada, guapa y que tiene una vida "peligrosa” y Los Mokos Lokos, dos odiosos punkys condenados por un sortilegio a vivir como mocos en la nariz de un yuppie.

A causa de un infarto y a días de lamentar la muerte de su ídolo del cómic, el español Miguel Gallardo, creador de Makoki y María y Yo, se va inesperadamente un importante referente de la cultura y expresiones que surgieron hacia el fin de la dictadura, desafiando la pacatería y moralina del régimen. Con mucha osadía, soltura y color para la época, Romero desarrolló un sostenido trabajo como autor de comic en publicaciones independientes como Enola Gay, editada por él mismo, y Matucana, editada de forma irregular al alero del mítico galpón de Estación Central.

Luego vinieron Bandido y Trauko, que se vendían en kioscos y aspiraban a un público más masivo, siendo esta última su casa más estable y en la que pudo desarrollar personajes como los mencionados anteriormente. En paralelo, sus ilustraciones circulaban al lado de marcas como los mencionados cuadernos Colón, o Free, la bebida cola que reemplazó a la Pepsi, por algunos años.

En las últimas horas, desde los músicos Cuti Aste (Javiera y Los Imposibles, Los Tres), Miguel Conejeros (Parkinson, Fiat 600) y Mauricio Clavería (La Ley), escritores como los poetas Leo Lobos y Rodrigo Peralta y gestoras culturales, como Rosert Fort y Patricia Rivadeneira, han expresado su dolor y consternación por la temprana partida del dibujante, al igual que sus compañeros y compañeras del mundo del cómic y las artes visuales.

Héctor Leal, es uno de ellos, ilustrador de numerosas portadas de la mítica revista Trauko (1988-1992).

“Le comenté y celebré en los ochentas, varios de sus cómics, especialmente cuando estos hacían alusión a la denuncia de las hipocresías de nuestra sociedad, sus 'Mokos Lokos', y otros, que transparentaban su visión aguda y crítica de la realidad fascista de la época”, comenta El Mostrador.

Agregó que se siente “profundamente dolido por su inesperada partida , faltaba que hiciera muchas cosas más”.

En efecto, Karto no dejó de crear y dibujar hasta el último de sus días, dejando varias series de ilustración y comics sin publicar, entre ellos nuevas historias de Kiki Bananas, tras la recopilación de las historias publicada por Ocho Libros en 2016, titulada “Kiki Bananas y otras historias”.



Otro ex compañero de Karto en la revista Trauko es Mario Rojas, actual presidente de la Unión Nacional de Artistas, músico y escritor, quien tuvo una relación de amistad con el dibujante a lo largo de los años.

“Nos conocimos a finales de los 80, yo venía de los De Kiruza y trabajamos juntos en la revista, es un dolor profundo porque Karto era muy joven, lleno de vida, imaginación y energía creativa, deja un vacío en la historia del cómic nacional y de la contra-cultura chilena. ¿Quién no se enamoró de la Kiki Bananas alguna vez? Me produce demasiada tristeza saber que ya no contamos con su presencia”, señala.

Las estilizadas figuras de Karto, de líneas simples, vestidas como en los video clips de entonces y con “raros peinados nuevos”, son parte del acervo del comic chileno presente en Archivo de Láminas y Estampitas de la Biblioteca Nacional, que antes de fallecer donara el editor y co-fundador de la revista Trauko Antonio Arroyo, también amigo de Karto y sobre quien el dibujante se refirió a en medio cuando cubrió su fallecimiento en 2020.

En ese entonces Karto señalaba sobre Arroyo que “fue un gran promotor de muchos dibujantes chilenos en el extranjero, llevando nuestros trabajos a la feria del cómic de España cuando acá estábamos aún en pañales en cuanto a narrativa gráfica, gran conocedor amante de lo que llamamos la ‘línea clara’ en esos años, o sea, el dibujo limpio sin tantos achurados y con una buena base académica ”.

Parte de esa admiración colectiva y el cariño fraterno desarrollado con los años en la comunidad del comics lo que hoy manifiestan quienes lo conocieron y quienes hasta hoy lo siguen en sus redes, en donde casi a diario compartía parte de su trabajo, reflexiones y recuerdos, siempre con clave de humor negro y con mucha ironía.

De esta manera y de manera curios, un día antes de fallecer compartió la alegría de estar terminando uno de sus últimos proyectos.

“Lámina nª 88 ...Nemesis de Resident Evil, un pedido especial para esta colección de monstruosidades que conforman el álbum 'Galería del terror' segunda parte cada día más cerca ya de terminar la parte gráfica para pasar a producción...pero aún quedan algunos queridos monstruitos que no quiero dejar fuera ..pero algún día tengo que terminar...”, fue lo último que compartió en su cuenta de Facebook, junto con la imagen del monstruo en cuestión y antes de que familia comunicara su deceso a través de la misma cuenta.

Los restos del creador, serán despedidos esta sábado a las 15:30 horas en el Parque del Recuerdo de Huechuraba (Américo Vespucio 555). “Sean bienvenidos todos aquellos quienes se quieran despedir de él”, comentan sus familiares.