Red Salas de Teatro demanda aforos al 100% en espacios culturales

La Red Salas de Teatro, asociación gremial que reúne a 26 espacios de artes escénicas de la Región Metropolitana, demandó a las autoridades del Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio, junto al Ministerio de Salud, que se levanten las restricciones de aforo de los espacios culturales. Esto, pues como indican diversos estudios internacionales, este tipo de eventos representan un riesgo de infección mínimo.

“Las investigaciones son definitivas al respecto. En diciembre de 2021 el Institut Pasteur (Francia), destacó que los espacios culturales eran espacios seguros que no representaban un mayor riesgo de contagio. Antes, ya habían publicado un estudio que hablaba de una mínima posibilidad de propagación del virus, con casos sospechosos pero que no habían podido ser comprobados. Por ello, no entendemos que estos espacios sigan siendo castigados con aforos reducidos si han demostrado ser seguros”, explica Karla Sandoval Maza, gestora cultural del Anfiteatro Bellas Artes y presidenta de la Red Salas de Teatro.

Un estudio que se suma a las investigaciones internacionales realizadas desde 2020 sobre la propagación del COVID-19 en espacios culturales por la Universidad Técnica de Berlín, el Instituto Fraunhofer Heinrich Hertz (Alemania), un estudio de trazabilidad vía la aplicación Luca (Alemania), la revista científica Environment International, además del análisis de datos llevado a cabo por la plataforma web Celluloid Junkie.

La conclusión de todos es similar: espacios como teatros, cines y museos, por sus características, son seguros y no representan un foco de infección significativo.

Impacto económico

La continuación de las restricciones a los aforos de espacios culturales ha tenido un fuerte impacto tanto económico como simbólico para el sector.

“Estamos hablando de espacios que no sólo generan empleos para sus trabajadores y trabajadoras, sino que además son fuente de trabajo para agrupaciones de teatro, danza y música. Artistas que no han podido hacer su trabajo, muchas veces, porque no es económicamente viable con aforos tan acotados. Hay que considerar que a mayo de 2021, las salas que integran la Red registran en total $1.473.027.000 en pérdidas de ingresos desde el inicio de la pandemia”, agrega Karla Sandoval Maza.

La reinvención de los espacios, que durante los últimos dos años han realizado funciones online y talleres, tampoco se ha transformado en una solución, pues el 30% de ellos indican no haber recibido ingresos por dichas actividades, demostrando así que estos modelos alternativos de recaudación no son todavía viables.

“La restricción de los aforos no afecta exclusivamente en términos económicos, también afecta el hábito de prácticas culturales en los públicos, entendiendo que la actividad cultural tiene un valor de doble dimensión y que toda la ciudadanía tiene el derecho a participar de la vida cultural, lo que incluye a las artes escénicas”, comenta Sandoval Maza, quien ejemplifica con la tendencia a la baja de la predisposición de pago por espectáculos teatrales, según el último reporte de Estadísticas Culturales del INE (2020).

Por ello, la Red Salas de Teatro, tal como los gremios musicales, solicitó retomar el aforo al 100%, eliminando el bloqueo de butacas, manteniendo siempre la implementación de las medidas de prevención que incluyen uso de mascarillas por parte del público y trabajadores, además de alcohol gel y toma de temperatura.

Además, también propone liberar el número de personas (artistas) sobre el escenario durante la realización de espectáculos, además de realizar un trabajo activo junto al Minsal y MINCAP para la búsqueda de casos en estos espacios.