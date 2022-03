Investigación revela que Región de Valparaíso presenta agua potable contaminada con pesticidas y ácido cianúrico

El programa de extensión “Ciencia Al Tiro”, desarrollado por Kathleen Whitlock, investigadora del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso (CINV), confirmó que el agua potable de la Región de Valparaíso, presenta altos grados de contaminación por pesticidas y ácido cianúrico.

Este hallazgo se realizó con el apoyo de estudiantes de escuelas públicas de Valparaíso, quienes participan en diversas actividades destinadas a fomentar el interés por la ciencia y la tecnología.

La iniciativa trabaja desde hace 13 años con escolares de distintas localidades y comunas de dicha Región y con ellos se ha desarrollado una alianza permanente entre la escuela y los investigadores de la Universidad de Valparaíso. Por tal motivo, Whitlock y otros profesionales especializados realizaron talleres a estudiantes en Petorca, Quillota, La Ligua y San Felipe.

En los encuentros con la comunidad escolar se analizó la calidad del agua y se obtuvieron muestras. En la investigación, en la que participaron estudiantes de educación básica, se detectaron niveles de nitrato en el agua potable.

Encontraron que el agua potable contenía 20-50 mg/L de nitrato, un índice mucho más alto que el nivel de 10 mg/L o menos que se considera seguro para las normas internacionales.

Además, detectaron rastros de agroquímicos, específicamente ácido cianúrico, en el embalse Los Aromos, fuente del agua potable de la Región de Valparaíso. Así, este herbicida que afecta la reproducción de los animales, tenía un nivel de 150 mg/L en el embalse y de 25-50 mg/L en el agua proveniente del grifo.

“Fue impactante. Vimos que los escolares estaban tomando agua contaminada con metales pesados, que eventualmente pueden causar enfermedades mortales como el cáncer de estómago. También detectamos alto nivel de cloro y ácido cianúrico. Este último es uno de los herbicidas más usados en el mundo y que afecta la reproducción de los animales”, enfatiza Whitlock.

La mala calidad del agua llevó al grupo de Ciencia al Tiro a hacer pruebas para determinar el origen del problema hídrico. Además resolvieron realizar un documental para informar y denunciar esta crisis que afecta a la Región de Valparaíso.

El objetivo del video titulado “El Agua: La Raíz de la Vida”, que se presentará este martes, durante las actividades conmemorativas del Día Mundial del Agua, será difundir esta realidad, sensibilizar a la comunidad y ayudar a la toma de conciencia para buscar soluciones.

Ceremonia

Whitlock presentará el documental en un conversatorio en honor a la conmemoración mundial que se ofrecerá en el Museo de Historia Natural de Valparaíso. La actividad es organizada por el museo, y con el apoyo de Ciencia Al Tiro y la Universidad de Valparaíso.

También se contará con la participación de Paola Bolados, académica de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Chile, quién expondrá sobre Agua y la comunidad; Felipe Torres, de SIKA, que hablará sobre Normas de agua y la contaminación; y Tomás Dinges, Jefe de operaciones del Parque Andino Juncal, quien abordará la temática del Agua y conservación de la naturaleza.



“Agua: la raíz de la vida” es un video con una duración de 35 minutos, que no solo aborda el déficit hídrico que ha dejado sin agua potable a distintas comunas del interior de la Región de Valparaíso, sino que además entrega claves sobre la calidad del agua disponible, y sobre todo, de la contaminación que la afecta, algo escasamente difundido entre el público vinculado a esta problemática, manifiesta la científica.

“Mi preocupación, en parte como directora de Ciencia al Tiro, es que nadie está monitoreando los químicos que escurren de los centros industriales, en este caso al río Aconcagua, pero tampoco en ningún otro río en Chile. Nosotros estamos tomando agua de muy baja calidad, que está fuera del rango de aceptabilidad de la norma europea”.

Aprendiendo cómo surge el agua

“El objetivo del video fue hacer algo un poco distinto y pensé que era muy importante incluir el concepto del amor al agua en este proyecto, porque creo que no puedes conservar ni proteger algo si no lo amas o si no lo entiendes. Por este motivo el documental se inicia diciendo que el agua es ‘una maravilla’, no solo porque es vital para la vida, sino también desde el punto de vista científico, ya que las características del agua son muy inusuales”, sostiene Whitlock.

El video explica el ciclo del agua, el que está en permanente circulación, como cuenta su creadora.

“El agua está en circulación constante, no está desapareciendo. El agua se está moviendo por todo el planeta. Por lo tanto, sí podemos guardar el agua y tratarla como lo hacen los mapuches, para quienes los ríos son como una persona, un rio tiene alma. Si nosotros tuviésemos esa mirada del agua tendríamos un futuro más igual para todas las personas y para la naturaleza también”.

En el documental no solo hablan científicos especializados en el cuidado del agua, sino además hablan los propios afectados a lo largo de la Región de Valparaíso, quienes han visto comprometidos su salud y ecosistemas durante las últimas décadas.

Ecocéntrico

En esta línea, la doctora Whitlock, afirmó que deberíamos pasar de un mundo muy egocéntrico a uno más “ecocéntrico”, es decir, centrados en los ecosistemas y no en nosotros mismos.

“Esa es mi esperanza, que la persona después de ver este documental termine sabiendo que nosotros somos parte de una red y tenemos que preservar esta red para todos”.

Este problema existe también en otras regiones del país, no siendo exclusivo de la zona central, por lo que el video busca concientizar que es un problema de todo Chile, y para ello conectar al espectador con el ecosistema de una manera simpática, promoviendo el amor y admiración por el agua y sus fantásticas propiedades químicas que otorgan vida.

“Usamos figuras de artesanía y arte chileno, y citas de libros de Neruda, y así conectar con las personas, poniendo en alerta pero suavizando el constante enfoque político y brutal que tienen muchos videos que tratan esta problemática en la región”.

Escasez y contaminación hídrica

El documental explica la escasez hídrica en la Región de Valparaíso, debido a que no se ha administrado de buena manera este recurso por el hombre y para el hombre, su privatización para sanitarias y cómo su uso ha tendido a beneficiar a ciertos sectores económicos -agrícola incluido- que no lo han sabido gestionar y racionar. Además describe cómo Chile es uno de los países donde mucha gente lamentablemente no cuenta con agua potable, y cómo la falta de agua afecta el ecosistema en su entorno, y cambia desfavorablemente la biodiversidad a su alrededor.

Científicamente se ha anunciado el desabastecimiento hídrico hace varios años. Particularmente en Petorca, desde fines de los noventa se habla de una sequía por un agotamiento de su río del mismo nombre y el de La Ligua (dos de las principales cuencas hídricas de la Región de Valparaíso junto al Aconcagua). Otro caso es el de Quintay, donde el agua potable no está adecuadamente distribuida, y hay desequilibrio en su uso y en la calidad del agua potable para la población y el regadío, muestra el video.

Las aguas superficiales y subterráneas de los ríos y mares han sido históricamente afectadas y contaminadas por la acción de empresas sanitarias y sus faenas habituales, como es el caso de algunos proyectos de vertimiento de aguas servidas provenientes de asentamientos humanos o industrias. Esto es un efecto lógico si se considera que al llegar estas aguas con contaminantes a volúmenes de agua ya disminuidos por la escasez hídrica, los residuos no tienen la suficiente posibilidad de diluirse y terminan contaminando el agua, dejándola inservible para otros usos habituales como riego o consumo humano y animal.

La difusión masiva del video está en proceso de preparación. Hay planes de difundirlo en televisión, como ocurrió en el pasado con el programa “La alegría de la ciencia” -también de autoría del CINV-, y basado en el libro homólogo de Whitlock, que fue transmitido por varios meses en los canales TVN y UCV TV. También se está en contacto con universidades para su difusión en colegios dentro y fuera de la Región de Valparaíso.