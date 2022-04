Rubio, artista Womad 2022: «Me siento muy libre. Nunca me había pasado que un proyecto personal me haga llorar y emocionarme»

El Festival Womad celebrará su séptima versión durante este viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de abril. Después de dos años el evento que se celebrará tradicionalmente en la Plaza la Paz en la comuna de Recoleta vuelve a la presencialidad con un cartel con músicos nacionales e internacionales, entre ellos el proyecto Rubio de la cantante, baterista y multi-instrumentista Francisca Straube, una de las voces indispensables de la música alternativa en Chile.

El show de la artista se realizará en la última jornada del festival y además contará con la particularidad que será en el primer escenario inmersivo de Chile, una propuesta que promete una nueva experiencia auditiva para los asistentes.

"El público va a estar metido en un lugar donde van a ver muchos parlantes, entonces de repente mi voz puede andar, girar y dar vueltas entretenidas y súper locas. Para nosotros es una nueva experiencia también, yo creo que es primera vez que lo hago", expresó Francisca Straube.

La trayectoria de Rubio

Rubio nació en 2107 como el proyecto musical solista de Francisca Straube luego de haber tocado en las bandas Fármacos y Miss Garrison. Rubio surge como el alias musical de la artista que presenta elementos de música étnica en una mezcla pop, hip hop, electrónica y ambient.

Francisca Straube ha hablado en algunas entrevistas de Rubio en tercera persona como si Rubio no fuera parte de ella misma, sin embargo, la artista comentó que lo ve como un proyecto en el que no es solamente ella sino que también las personas que entran a la banda.

“Quizás no lo hago tan consciente eso de hablar en tercera persona pero si lo siento un proyecto. O sea, Rubio es Fran. Pero también lo siento como un proyecto muy creativo y artístico, donde gente se une a este proyecto. A mí también me gusta que cuando la gente entra a trabajar a Rubio y también pueda verse su capacidad creativa y que pueda explorar y se sienta contenta o contento y explore", explicó la artista.

La discografía de Rubio surge en 2017, presentando una serie continua de cinco singles dobles: “R”, “U”, “B”, “I” y “O”, para luego liberar “PEZ”, su primer LP. Después en 2020 lanzó “Mango Negro”, su segundo álbum de estudio, que le abrió camino a importantes sesiones internacionales como KEXP y Beat-1, además de festivales como Primavera Sound, Ruido Fest, The Great Escape, NRMAL, Bahidorá, Selvámonos y Lollapalooza.

En su discografía la naturaleza surge en varias canciones y como fuente de inspiración para Francisca Straube.

"La naturaleza a mi me salva igual que los animales, me emociona y creo que mi música al final habla de eso, porque es lo que me me inspira. Yo creo que al final uno tiene que hacer lo que le sale honesto. Y quizás por ahí va mi mensaje también hacia la gente y hacia mí misma, que es esa conexión como con el templo donde vivimos, que también lo tenemos súper olvidado", explicó la artista.

En ese sentido para Francisca Straube el proyecto la emociona por lo que ha construido desde el inicio de Rubio.

"Me siento muy libre. Nunca me había pasado que un proyecto personal me haga llorar y emocionarme. Como que miro para atrás y me veo como un gigante y veo a Rubio chiquitito y me emociona. Así como hay mucho, mucho de mi diario de vida, como de mis vivencias, como algo tan personal y muy catártico. Muy bonito", expresó.

La artista y los movimientos sociales

Con su proyecto Francisca Straube ha participado en varias iniciativas y actividades que relacionan la música con movimientos sociales, por ejemplo participó en el cover de "El derecho de vivir en paz" de Victor Jara que realizaron un grupo de artistas de la industria musical en apoyo al Estallido Social en 2019.

Más recientemente participó en "el Concierto 8M en Centro Arte Alameda" en el día de la conmemoración de la mujer, Rubio tocó en frontis del centro cultural junto con otras artistas como Catana, Camila Moreno y Mariana Montenegro. La artista reflexionó sobre su rol en estos movimientos sociales y lo atribuyó a un cambio interno y pacífico.

"Si soy feminista pero no sé si soy activista. Mi arte es muy político pero no es tan literal al frente político. Quizás mi camino o mi mensaje va por una revolución interna. Siempre he sentido que todos quieren cambiar el mundo, pero nadie quiere cambiarse a sí mismo, entonces es súper fácil ver el impacto ajeno. Siempre trato de manifestar desde el amor mi mensaje, no soy de las de expresan mi arte o mi mensaje desde la rabia y desde la violencia", sostuvo.