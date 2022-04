GAM celebró medio siglo de vida de su edificio

Mucha emoción se vivió este domingo 3 de abril cuando un recorrido virtual por el edificio que se inauguró en 1972 abrió un coloquio entre algunos de sus artífices.

La primera directora del Centro Cultural Metropolitano Gabriela Mistral, Irma Cáceres, volvió al edificio después de 50 años.

"Recuerdo este lugar como un espacio de vida plena, lleno de actividades que satisfacían a mucha gente, y a otros no tanto. Yo me sentía apoyada por un equipo de trabajo. No era ya obra solo mía, éramos un equipo sólido que disfrutábamos el trabajo. Yo no volví nunca más a este lugar. De ese último día prefiero no acordarme".

Homenajeados

Entre palabras conmovidas, las personas homenajeadas que participaron en el diseño y construcción del edificio original no paraban de saludar a sus ex compañeros de hazaña.

Estuvieron Miguel Lawner (premio Nacional de arquitectura y coordinador general del proyecto); Irma Cáceres (única directora del Centro Metropolitano Gabriela Mistral); Hugo Gaggero (único arquitecto vivo del proyecto); Eduardo Martínez Bonati (curador de la colección), Marco Silva (obrero) y las diseñadoras de la señalética Pepa Foncea y Jessi Cintolesi.

A ellos se sumaron los artistas visuales vivos: Eduardo Vilches, Francisco Brugnoli, Paulina Brugnoli, Lucy Rosas, Mario Toral, Patricia Velasco, Federico Assler, Ramón López y las cuatro bordadoras de Isla Negra que son Tránsito Díaz, Rosa Inés Ibarra, Purísima Ibarra y Rosa Santander. No pudieron asistir Guillemo Nuñez, Luis Mandiola, Ricardo Yrarrázaval.

“También homenajeamos a los artistas fallecidos a través de sus parientes. Fue una ceremonia necesaria para recordar un trabajo colaborativo titánico que hoy es habitado como centro cultural nuevamente”, comentó Felipe Mella, director ejecutivo de GAM. Y agregó: “Las celebraciones de este año renuevan nuestro compromiso con la memoria de este edificio. Hemos trabajado más de 8 años en recuperar su colección artística que nos recuerda el sueño de una generación y nos proyecta como sociedad”.

Entre las autoridades que asistieron a la ceremonia estaban la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, la subsecretaria de Patrimonio, Paulina Soto, la subsecretaria de las Culturas, Andrea Gutiérrez, y la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler.

La ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Julieta Brodsky, lamentó no poder asistir, pero envió sus palabras.

“Esta conmemoración es muy importante, ya que se trata de un edificio que representa de alguna forma los grandes acontecimientos que ha vivido nuestro país en este medio siglo. La construcción del actual centro GAM ha permitido resignificar este espacio lleno de simbolismo y darle un nuevo uso ciudadano, renovando su vigencia. Por eso, saludo a todos los y las trabajadoras que hacen que este espacio siga en pie y a los y las artistas que lo llenan de vida”, dijo.

Complementó su visión la Ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro. “Quiero destacar el trabajo de todos y todas quienes permitieron que este edificio retomara el sentido original para el que se construyó durante el Gobierno de Salvador Allende, convirtiéndolo en un espacio cultural para la comunidad. Es un ejemplo de cómo el Estado debe jugar un rol en la gestión del patrimonio para ponerlo efectivamente a disposición de los pueblos, y que sin duda inspira la tarea que queremos llevar a cabo en nuestro Gobierno”.

Restitución del bordado

Uno de los momentos más esperados fue la restitución del Bordado colectivo, del Colectivo bordadoras de Isla Negra, obra emblemática de la colección patrimonial de GAM desaparecida hace 49 años.

En 2021 el bordado fue devuelto por Guido Girardi que la había adquirido en los años 80 en el Persa Bío Bío sin conocer su historia, hasta que su hija vio el documental Escapes de Gas y la reconoció. Inmediatamente Giradi hizo las gestiones para restituirla al Estado de Chile. Fue limpiada y restaurada durante tres meses por profesionales del Museo de Arte Popular Tomás Lago de la Universidad de Chile, en colaboración con la Fundación Eladio Sobrino.

El mural de 7 metros de largo por 2.20 de alto, formó parte de las obras integradas funcionalmente al edificio en 1972. Sus autoras son: Rosa Santander, Edulia Pérez, Adelaida Díaz, Purísima Ibarra, Adela Ayala, Rosa Inés Ibarra, Inés Díaz, Tránsito Díaz y Elsa Araya (según bordado de izquierda a derecha).

Era una de las piezas más recordadas y admiradas de la colección UNCTAD. Las nueve bordadoras retrataron elementos habituales de su localidad y de sus propias historias personales. Con motivos del Chile de mar a cordillera, el bordado de gran color muestra la vida de trabajadores y trabajadoras del campo, la ciudad, la costa y la minería con personajes reales y reconocibles de Isla Negra, incluyendo a un Pablo Neruda cazando mariposas.

Desde hoy, el gran bordado se puede apreciar gratuitamente de lunes a domingo en una vitrina climatizada del nivel -1 del edificio B de GAM, piso dedicado a las artes visuales.

Tecnología para la memoria

Otro hito de las celebraciones fue el lanzamiento del proyecto UNCTAD 360º, una reconstrucción virtual del edificio original, que permitirá al público vivir una experiencia inmersiva en el inmueble, recorrer sus pasillos y encontrarse con las obras de arte perdidas.

El desarrollador del proyecto, David Molina con la asesoría de investigación de David Maulén, indagó por más de 12 años el diseño del edificio y reconstruyó piso por piso, sala por sala, lo que fue la UNCTAD en 1972. Este modelado 3D patrimonial, ya está disponible gratuitamente online.

También se pusieron a disposición de todo el público las audio-guías diseñadas en una aplicación interactiva de celular para conectar a la ciudadanía con la historia de GAM. Está en diversos idiomas, narradas por Claudia di Girolamo y Tere Hales. Habrá apoyo en videos con interpretación en lengua de señas y una versión especialmente pensada para niñas y niños que fue trabajada con la compañía Teatro de Ocasión.

Libro histórico

En la ocasión se realizó el lanzamiento de del libro GAM 10 años de transformación cultural que hace un recorrido histórico y urbano de la construcción que se hizo en 275 días para albergar a la Unctad III. La historia le dio otras vidas: fue el Centro Metropolitano Gabriela Mistral en 1971; el Diego Portales en 1973 como sede de la Junta Militar, y centro de eventos en democracia. En 2010 pasó a ser el Centro cultural Gabriela Mistral, hito de los festejos del bicentenario.

El libro editado por GAM con más de 200 páginas, recoge datos anecdóticos, historias, fotografías y entrevistas a arquitectos, artistas, comunidades y público desde 1970 a 2020 y está en formato digital e impreso.

Cabe señalar que GAM celebrará el medio siglo del edificio durante todo el año con novedosas acciones artísticas y programación en sala. Se estrenará “Cómo se recuerda un crimen”, una conmemoración de los 50 años del edificio con un proyecto de residencia. Será un ejercicio de memoria que entrelaza artes escénicas, arquitectura, diseño y arte sonoro con las memorias individuales y colectivas mediante el site-specific. Su pre estreno se hizo este mismo domingo 3 de abril.

En mayo, se reestrenará en esta línea “Bru o el Exilio de la Memoria”, teatro documental de Amalá Saint-Pierre y Francisco Paco López sobre la vida y obra de la artista Roser Bru y el textil que hiciera para el edificio UNCTAD III.

Y en digital, la exposición “Testigo involuntario”, del artista Arturo Cariceo, mostrará en junio un docu-reality que recorre la mirada de una persona común y corriente, cuya vida se cruza con la historia del edificio desde su construcción, hasta el presente como GAM.