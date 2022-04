Los libros que compró Boric en su visita a Buenos Aires

El presidente Gabriel Boric compró varios libros este domingo en Buenos Aires, además de recibir un disco de regalo de su homólogo argentino Alberto Fernández, informó este lunes el diario Página 12.

Boric visitó la librería "Eterna cadencia" en el barrio de Palermo, donde se decidió por cinco libros, dos de ellos de autores argentinos.

El primero fue "Alguien camina sobre tu tumba", una crónica de sus visitas a cementerios de todo el mundo realizada por la escritora y periodista Mariana Enríquez.

El otro es "Perón mediante. Gráfica peronista del periodo clásico", de Guido Indij, con la colaboración del artista plástico Daniel Santoro, que explora la imaginería publicitaria del primer peronismo.

La compra se completó con tres títulos internacionales. Uno de historia, "Querido Mr. Stalin", de Susan Butler, que recorre la correspondencia entre Franklin Delano Roosevelt y Josef Stalin. El segundo, también basado en el género epistolar, "Una palabra tuya", del historiador británico Orlando Figes, que describe la vida en los gulag de Stalin, en el periodo de posguerra, a través de las emotivas cartas de una pareja de detenidos.

El tercero resultó un clásico, "El marino que perdió la gracia del mar", de Yukio Mishima, considerado el mayor novelista japonés contemporáneo.

Regalo presidencial

Por otra parte, Boric recibió de su par un disco original de Luis Alberto Spinetta, y también la carta escrita a mano por Fernández, con una selección de letras de las canciones del músico.

"Este disco me lo regaló Alberto Fernández, el presidente de Argentina. Es el disco Artaud de Pescado Rabioso, de (Luis Alberto) Spinetta, pero tuvo la delicadeza de escribirme a mano las líneas de las canciones que más le hacían sentido a él, que creía que me podían servir a mí", afirmó Boric a través de un video que publicó más tarde en su cuenta personal de Instagram.

La grabación comienza con unos segundos del tema musical "Bajan" de Spinetta, reproducido por Boric en un tocadiscos. "Por cierto, es un disco original de la época. Me pareció un regalo hermoso", agregó.

La carta escrita a mano por Alberto Fernández decía: "En este disco, hoy Luis te dejaría estos mensajes".

Y a continuación cita algunos versos del exintegrante del grupo Almendra: "Las almas repudian todo encierro... es esta la fiebre del que espera frente al despertar"; "Aunque me fuercen, ya no voy a decir que todo tiempo pasado fue mejor"; "No creas que ya no hay tinieblas, tan solo debes comprenderlas"; "Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo"; "Siempre soñar, nunca creer"; y "Las habladurías del mundo no pueden atraparnos".