Mauricio Marrujo, ajedrecista: “Me gusta el ajedrez porque sale de lo común”

Mauricio Marrujo tienen solo 11 años, pero no los aparenta. Su voz, templada y seria, junto a su amplio vocabulario, lo hacen ver mayor. Está sentado frente a su computador y mira a la cámara como si estuviera escrutando algo; se ve concentrado. Acto seguido, abre un link que lo conecta a una partida de ajedrez online y comienza a mover piezas de un lado para otro: al parecer, es un tipo de entrenamiento para ajedrecistas profesionales.

Para los ajedrecistas chilenos, en especial los jóvenes, el apellido Marrujo es conocido. Desde el 2018 ha ganado 5 torneos nacionales y 3 torneos panamericanos. Ganar es lo suyo. En el círculo, Mauricio tiene fama de ser implacable en todo lo que tenga que ver con el ajedrez. Se lo toma en serio, demasiado en serio, porque no es un pasatiempo: para él, el ajedrez es su presente, su pasado y más importante aún, su futuro. Su vida gira en torno a caballos, peones, torres, alfiles y por supuesto, largas jornadas de entrenamiento en los simuladores del computador. No es de extrañar que haya llamado la atención del mejor ajedrecista de Chile, Cristóbal Henríquez, quien tras jugar una partida con él decidió recomendarlo a Fundación para el Talento Juvenil (FundacEK), una institución que otorga apoyo a niños, niñas y jóvenes en el desarrollo de sus talentos. Henríquez intuía que Marrujo podía ser el próximo gran ajedrecista de Chile y quería que recibiera toda la ayuda que fuera posible.

Un gesto de camaradería que se echa de menos en otras disciplinas.

“Mauricio es muy bueno en el tema táctico, en buscar ataques, también defiende muy bien las partidas”, explica Henríquez. Y agrega: “Tiene mucha energía cuando juega, no quiere perder ni un encuentro, no se conforma con un empate. Siempre está buscando la victoria. Ese tipo de cosas no se ven en todos los jugadores. Tiene mucho potencial, pero todavía tiene que trabajar muchísimo”.

-¿Qué recuerdas de tus inicios en el ajedrez?

-Cuando tenía 5 o casi 6 años, lo encontré en la computadora y comencé a jugar contra la computadora. Después me inscribí en una academia, y ahí fue donde conocí el ajedrez verdaderamente, porque antes solo jugaba porque mi mamá me llevaba a jugar.

-¿Qué te atrajo?

-Una de las razones principales es porque el ajedrez sale de lo común e imita la guerra. A simple vista, se puede interpretar como tal.

-¿Cómo fue el proceso de ir creciendo junto al ajedrez?

-Yo lo tenía como pasatiempo, hasta que en un momento, había un torneo nacional, en Venezuela, había un torneo en Puerto la Cruz, que lo gané, y lo que me acuerdo de ese torneo es que había perdido la primera ronda. Si no es por un amigo que le ganó al que iba puntero, no ganaba ese torneo. Esa fue la primera experiencia cercana con lo que eran los torneos del mundo real. Antes jugaba torneos porque era un pasatiempo.

-¿Cuándo te fuiste a vivir a Chile?

-Llegué un 24 de enero del 2017.

-¿Tienes buena memoria?

-Si.

-¿Eso te sirve para jugar ajedrez?

-También.

-Cuéntame cómo fue tu llegada a Chile.

-Nos fuimos de Venezuela porque la situación no era muy prometedora, y como está el país actualmente, lo corrobora, y por eso fue que venimos a Chile. Cuando llegué a Santiago, me fui a la Plaza de Armas a jugar ajedrez, no era ningún torneo, en la plaza tú vas y hay gente jugando partidas. Me acuerdo que en ese momento conocí al entrenador de un amigo, don Mauri, y al siguiente día participé de un torneo en el Club Chile. Luego me inscribí en ese club y estuve un año.

-¿En qué club juegas actualmente?

-Actualmente estoy en el club La Florida, desde el 2019. Sin embargo, con la pandemia, todo lo que se hacía se esfumó, ahora no hacemos nada. No es lo mismo hacer torneos online.

-¿Cómo funciona tu vida profesional en el ajedrez?

-Tengo un profesor que se llama Sandro Mareco, gran maestro de ajedrez. Mi mamá es la que me inscribe para los torneos. Yo represento a Chile. Mi rutina diaria consiste en jugar 2 horas en partidas de ajedrez; eso además del entrenamiento, el cual no lo tengo muy definido, porque hago lo que tengo que hacer, sin medir tanto las horas.

-¿Por qué te gusta tanto jugar ajedrez?

-El día que me deje de gustar, tal vez lo deje. Me gusta porque, a ver, lo que me gusta es el hecho de jugar las partidas, de sentarme, esforzarme, y jugar las partidas. Te enfrentas a un rival que no va a querer que le ganes. También se vuelve una costumbre.

-¿Cuál crees que ha sido tu logro más significativo en el ajedrez?

-Cuando gané el Panamericano de 2018. Los 5 nacionales que jugué también los gané; el primero lo gané el 2018.

-¿Cómo conociste a Cristóbal Henríquez, el jugador número 1 del ajedrez nacional?

-Creo que fue en un simultáneo en una torre Entel, donde jugamos una partida, y me ganó. Cristóbal me parece una buena persona, un excelente jugador y yo creo que va a pasar un largo tiempo siendo el primero de Chile, en ranking. Tengo entendido que él me recomendó en Fundación para el Talento Juvenil, quienes me apoyan en mi talento, financiando por ejemplo mis tutorías con Sandro Mareco.

-¿Tienes alguna pieza favorita?

-El caballo, obviamente, porque es bueno para el bullet; eso es un chiste ajedrecístico, el bullet es una modalidad que consiste más que nada en tratar de que no te maten.

-¿Y la pieza que menos te gusta?

-Ninguna.

-¿Qué es lo que más te gustaría lograr en tu disciplina?

-Ser campeón mundial, aunque primero, me gustaría finalizar mis estudios, los del colegio, y después dedicarme al ajedrez 100%

-¿Crees que faltan incentivos en Chile para jugar ajedrez?

-En Chile falta apoyo, apoyo a los campeones nacionales, en otras federaciones los llevan a los torneos internacionales, en ajedrez eso no ocurre.

-¿Qué destacarías del ajedrez como deporte? ¿Qué lo hace singular?

-Yo considero que el ajedrez es un deporte muy completo, y por eso es muy complejo, y esa es la esencia. No es como las damas: si te pones seriamente a jugar damas, le vas a ganar a todos, pero el ajedrez no, porque aún no está refutado, no es que tú puedas memorizar un patrón de jugadas y ganarle a todos, eso no existe, y esperemos que nunca vaya a existir, porque el dia que eso exista, se va a arruinar el deporte. Yo quiero que si alguien encuentra la fórmula, que no la haga conocida, porque le quita la esencia. La esencia del ajedrez es el hecho de saber que no hay una receta. Eso es lo bueno, eso no existe.

-¿Qué te genera representar a Chile en los torneos internacionales?

-Yo represento a Chile porque vivo en Chile, y realmente me siento bien al representar a Chile.

-¿Qué cosas positivas te ha dado el ajedrez?

-El ajedrez me ha ayudado a conocer a amigos que tengo hoy, como Cristóbal Henríquez, aunque también me gustaría que muchos más niños empezaran a jugar ajedrez, y que haya más apoyo para todos.