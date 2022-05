Lanzamiento de libro "Transferencias" en Galería Gabriela Mistral

Galería Gabriela Mistral, Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1381, Metro La Moneda.

Martes 10 de mayo - 19:00 horas.

Más de 300 páginas de diferentes expresiones literarias componen el libro “Transferencias”, editado como parte de las actividades conmemorativas de los 30 años de la Galería Gabriela Mistral. Las voces son de 50 artistas chilenos de las últimas décadas, cuyas obras pueden ligarse con la literatura.

El libro pretende ser un aporte a la construcción de conocimiento sobre el trabajo de los y las artistas incluidos.

“Los textos de artista constituyen una producción literaria muy inclasificable y formulan otros relatos del arte reciente que no son los que conocemos. O son distintos a los que conocemos, o creemos conocer, porque tiene otras vibraciones y énfasis. Pasa por otros lugares. Me parece que este libro es sensible a esa distinción y hace posible que se ponga de relieve”, dice la teórica del Arte Ana María Risco, quien hizo la selección y la recopilación de las obras junto al editor y escritor Matías Rivas. La dirección de arte es de Nevenka Marcic.

“Transferencias” no es una recopilación de textos redactados con un propósito determinado, ni busca mostrar otra faceta de los 50 artistas seleccionados. La motivación de la Galería Gabriela Mistral, explica su directora, Florencia Loewenthal, “fue recopilar, seleccionar y develar una escritura producida desde dentro del arte o desde la práctica autoral de artistas relevantes. Sus textos, de hecho, recogen testimonios, recuerdos, fragmentos de tiempo personal, reflexiones sobre el rol del arte dentro de la sociedad y sus posibilidades como medio expresivo”.

El volumen incorpora textos vinculados a la obra visual con la que surgieron. Otros provienen de libretas de notas o archivos personales. Y algunos son parte de publicaciones, como revistas y catálogos. Las obras textuales están agrupadas en Transferencias 1, que incluye obras que “operan poéticamente”, que son en sí mismas “objetos visuales conformados con palabras, con grados variables de cercanía con la narrativa o la poesía, en prosa o en verso”. Transferencias 2 reúne textos relacionados con el ensayo temático o testimonial, “haciéndose cargo de cuestiones históricas o formales que refieren al arte local o universal”.

En el lanzamiento, Gonzalo Díaz, Natalia Babarovic, Ignacio Gumucio y Francisca Aninat leerán fragmentos de sus textos. Participarán la directora de la Galería, Florencia Loewenthal, y los editores del libro, Ana María Risco y Matías Rivas.

Se entregarán 30 ejemplares de forma gratuita a estudiantes de Arte, Estética e Historia del Arte que se inscriban previamente en el sitio web galeriagm.cultura.gob.cl.