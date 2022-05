León y Cociña dirigen videoclip del nuevo proyecto musical del líder de Radiohead, Thom Yorke

Luego de meses de trabajo en secreto, finalmente se estrena el videoclip de Thin Thing, single lanzado de la mano de A Light for Attracting Attention, primer álbum de The Smile, proyecto musical alternativo de los ingleses Thom Yorke y Johnny Greenwood (ambos de Radiohead) junto con el baterista Tom Skinner (Sons of Kemet).

A cargo de la realización del video estuvieron los directores chilenos Cristóbal León y Joaquín Cociña, dupla detrás de la aclamada cinta de stop-motion La Casa Lobo y quienes en 2021 tuvieron gran éxito con su cortometraje animado "Los Huesos" (Ganador del Premio a Mejor Cortometraje en el Festival de Venecia). Este nuevo trabajo es una co-producción entre Pista B y Diluvio, mismas del mencionado cortometraje.

El videoclip sigue la línea estética iniciada por "Los Huesos", grabada íntegramente en film de 16mm en blanco y negro, mezclando técnicas de animación stop-motion con grabación convencional.



“Al escuchar la canción por primera vez, imaginamos un fluido frenético que atraviesa máquinas, pedazos de cuerpos humanos y el reino vegetal. Al presentar la idea a la banda, Thom Yorke nos contó un sueño que lo hizo escribir la canción. Creemos que el video es la conjunción de estas dos cosas”, comenta Joaquín Cociña.

"Estábamos muy felices y orgullosos, en las primeras reuniones que tuvimos con ellos tratamos de ser lo más cool pero en verdad estábamos demasiado emocionados, yo crecí escuchando Radiohead, les he seguido toda la carrera y no solo eso sino que también las cosas visuales que ellos hacían son súper importantes para nuestra formación como artistas", dice León por su parte.

Desde "Los Huesos", los realizadores León y Cociña no han perdido el tiempo, trabajando en el desarrollo de su próximo largometraje, "Los Ángeles", co-producción entre Diluvio y Globo Rojo, en el cual por primera vez trabajarán con actores, siendo este protagonizado por Antonia Giesen.

"La película es una especie de drama de una mujer joven, que está protagonizada por Antonia Geisen, que descubre unos secretos en su familia o una mentira en su historia familiar y entra en un colapso existencial un poco y ese colapso hace que la película en si colapse y empiece a cambiar de género y ella está está viendo una serie de ciencia ficción en la tele y ella es transportada al interior de esa serie y después es el inicio de un viaje a distintos universos", adelanta León.

También han estado trabajando junto al director Ari Aster en secuencias animadas para una próxima película, después del éxito de sus anteriores largometrajes "Midsommar" y "Hereditary". El conocido realizador norteamericano es además productor ejecutivo de "Los Huesos".

Para Pista B en cambio, este ha sido un año de apertura a nuevos formatos. Junto a la producción de Thin Thing, se encuentran trabajando con el artista Diego Cumplido en una exposición retrospectiva de un olvidado programa de televisión chilena, proyectada para exponerse en Matucana 100 en noviembre.

También se encuentran en etapa de pre-producción de la ópera prima como director del actor Pedro Fontaine, con un rodaje proyectado para agosto de este año. Pista B llegó al conocimiento público de la mano de su serie web "Tiempos Mozos" y el canal de YouTube Frente Fracasados, generándose un espacio en el mundo de la comedia nacional. Desde entonces se han aventurado hacia proyectos de carácter más experimental y multidisciplinario.

Hermosa sorpresa

Cociña cuenta que el primer acercamiento con los músicos tuvo que ver con “La Casa Lobo”.

"Al comienzo nos contactó Scott Wright, productor del sello. Nos invitó a hacer uno o dos clips cortos para la campaña de relanzamiento de 'Kid Amnesiac', de Radiohead. La idea era participar junto a otros artistas increíbles en una campaña inspirada en la que originalmente hicieron para el lanzamiento de 'Kid A'. 'Kid A' y 'Amnesiac' debió haber sido un disco doble pero tuvo que ser lanzado por separado", cuenta.

"Para nosotros fue una sorpresa hermosa porque ambos pasamos mucho de nuestra adolescencia mirando MTV y en particular somos y fuimos muy fans de Radiohead. Ambos recordamos muy vivamente esa campaña. Claramente perdimos nuestra juventud mirando la tele".

Sin embargo, las cosas no salieron como estaban previstas.

"Bueno, el tema es que nos rompieron el corazón al decirnos que no podríamos participar por un asunto de agenda a una semana de haberlo propuesto, pero que podríamos quizás colaborar en futuros proyectos. Nuestro corazón se armó de nuevo cuando, luego de mandarle 'Los Huesos' a Scott, este nos dijo que la banda 'The Smile' (Yorke, Greenwood y Skinner) amó 'Los Huesos' y querían hacer un video musical con nosotros".

La influencia de "Los Huesos"

Consultado sobre si los músicos les pidieron algo en particular, Cociña responde que no.

"Nos mandaron la canción y nosotros propusimos una idea mediante un storyboard. Decidimos con Cristóbal tratar de hacer un hermano o hermana acelerada de 'Los Huesos'. De hecho, lo rodamos en la misma habitación de 'Los Huesos'. Por el mismo agujero por el que sale la niña Constanza de 'Los Huesos' ahora sale el corazón palpitante de Thin Thing".

En cuanto a la relación con los músicos, el artista explica que "la verdad es que muy fluida y sin mayores vueltas raras".

"Thom Yorke nos contó de un sueño que tuvo en el que en un bosque un conejo le cantaba la melodía más bonita del mundo", recuerda León.

"Y un poco las imágenes que él nos dio se mezclaron con las imágenes que nosotros teníamos y él tuvo otra idea que realizamos en parte del video que era animar con el ritmo de la canción y para eso tuvimos la idea de que nos entregaran solamente la pista de percusiones de la canción, sacándole todo lo demás y nosotros animamos en base a eso", afirma.

"Siempre es una conversación con los artistas, ellos tuvieron algunas ideas pero son muy respetuosos con los procesos que los artistas audiovisuales deciden", dice Cristóbal.

Cociña complementa:

"Mandamos la idea y tuvimos una reunión telemática en que nos comentaron algunas ideas. Entre ellas Thom nos contó el sueño que inspiró la canción y nos dio la idea de animar y editar siguiendo sólo la pista de batería. Aparte de eso nos reímos de algunas ideas que sonaban muy mal pero que podían funcionar de manera muy bella. Creo que los buenos artistas tienden a confiar en las personas con las que trabajan, por algo llamas a alguien a colaborar: no para moldearlo según tus ideas sino para que cambie y aporte a tu trabajo. Ese fue el caso con la banda".

En cuanto al desarrollo del concepto de la canción en el video, "partimos pensando en una suerte de masa que mezclaba cuerpos, tecnología y plantas en una sola energía que iba mutando".

"Nos parecía divertido pensar en una versión extraña y desordenada de la evolución. Luego la banda propuso algunas imágenes y caminos y nos lanzamos a animar con una estructura muy simple pero muy precisa en términos de ritmo. Para eso construimos una pista de figuras geométricas que marcaban los cambios de cámara y de ritmo. Esa fue la guía. Filmamos y fotografiamos de manera lineal y cronológica. Para dejarnos espacio de juego, los últimos dos minutos estaban casi completamente abiertos. Esto permitió mantener la posibilidad de improvisación", concluye.