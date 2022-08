Grupo de jóvenes lleva la crisis climática a la Corte Europea de Derechos Humanos

La sequía, las alzas de las temperaturas a nivel mundial y la dificultad de las potencias europeas de disminuir sus emisiones de gases de carbono, hizo que un grupo de seis jóvenes de Portugal decidiera llevar la crisis climática a la Corte Europea de Derechos Humanos.

Un artículo de The Guardian explica que Cláudia Agostinho, de 23 años, junto con sus hermanos y sus primos, decidieron acudir a la Corte Europea de Derechos Humanos tras darse cuenta que la playa Pedrogão, la cual acostumbraban a visitar, estaba totalmente destruida por las consecuencias de la crisis climática.

En 2017, la región de Leiria, donde se ubica el balneario, fue azotada por incendios forestales, el fuego destruyó 20 mil hectáreas, es decir, una zona cuatro veces más grande que Lisboa y 66 personas murieron.

Políticas climáticas inadecuadas

Cinco años después de haber formalizado la causa, la enfermera de 23 años y sus cercaron van a ser escuchados por 17 jueces en los próximos meses. Los jóvenes se quejaron contra 32 estados europeos con el motivo que de sus políticas climáticas son inadecuadas.

The Guardian relata que el objetivo de este grupo de ciudadanos es probar que el calentamiento global tiene consecuencias y hacer que los jefes de estado tomen acciones.

Los jóvenes están haciendo un crowdfunding para costear la pelea legal y argumentan que la crisis climática interfiere con su derecho a la vida, al derecho a su vida privada y la de sus familias y el derecho a no ser discriminados.

Los seis portugueses serán representados por diez abogados es contra los estados de Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Alemania, Grecia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Croacia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Malta, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Russia, Slovakia, Slovenia, España, Suecia, Suiza, Reino Unido y Turquía.

Urgencia climática

Gearóid Ó Cuinn de la organización Global Legal Action Network, que apoya a Agostinho y su familia, comentó al medio inglés: "El hecho de que la corte se haya asignado este caso a la gran cámara es de extrema importancia, lo que demuestra cuan serio el cambio climático es para los derechos humanos".

Asimismo, Cláudia Agostinho explicó a The Guardian que llevó este caso a la corte "por la ansiedad que siente respecto a lo que está pasando y lo que va pasar si es no hacemos algo. Ahora estamos sufriendo por el calor acá y pienso, '¿me gustaría traer niños a este mundo si es que no hay un buen futuro para ellos?' siento que algo hay que hacer, la forma en que vivimos no es sostenible'".







En el caso de que la Corte Europea de Derechos Humanos falle a favor de los demandantes, los estados van a estar obligados a disminuir sus emisiones de CO2 y aceptar su contribución a la crisis climática, incluyendo las emisiones globales de sus empresas multinacionales.