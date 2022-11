Orquesta Sinfónica de Berlín estrenará obra de joven compositor chileno

Egresado de la carrera de Composición de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, en 2018 Víctor Gutiérrez (1991), también conocido como VictorPiano, partió a Hamburgo, Alemania, a realizar un máster en composición multimedia. En las orillas del río Elba, allí donde nació Johannes Brahms, el joven se dedicó a experimentar con sonidos inspirados en historias colectivas o personales, como el estallido social de 2019 en Chile, la muerte de un pixel o los vaivenes de un runrún.

¿Cómo pueden unos datos científicos transformarse en música?

“Lo que se hace comúnmente es algo que llamamos 'sonificación de datos'. Básicamente es sentarse y programar en un software alguna manera de leer las tablas de datos que se están estudiando, para luego traducir esa lectura a otros números que puedan representar valores que sean significativos para parámetros musicales”, explica.

“La sonificación la hacen también otros músicos, no la inventé yo. En internet se pueden encontrar varios ejemplos y muchísimos tipo click bait que usan titulares medio pretenciosos del tipo: 'Así suena Marte'. Yo definitivamente no soy tan amigo de esos titulares o categorías de sonificaciones, aunque me encanta la idea de pensar que, en la era de las grandes masas de datos, busquemos formas artísticas para interactuar, confrontar y aprender de estos”.

Contacto científico

Poco antes de finalizar su posgrado, Víctor fue contactado por un grupo de científicos de la Universidad de Hamburgo, participantes del proyecto TRR-181 Transferencias de Energía en la Atmósfera y el Océano, quienes deseaban que sus datos surgidos de profundas investigaciones tuvieran una presentación que apelara también a los sentimientos.

Así nació la obra “2021: Choreatmosphere”, una colaboración con el estudiante de doctorado Valentino Neduhal y ejecutada por la flautista Gabrijela Sušek Planinšič.

Tras esta fructuosa y muy estrecha colaboración, los científicos, ya en contacto con la Orquesta Sinfónica de Berlín, pidieron al joven compositor chileno que se aventurara con una obra de escala mayor.

Al igual que “2021: Choreatmosphere”, la obra “Encoding Seas” no es solo una sonificación de datos.

“Lo que yo hago primero es el proceso de sonificar, en este caso aplicado a la orquesta, pero luego, sobre este resultado casi matemático, intervengo y filtro, expando, le pongo un poco de mi intuición para poder transmitir, según mi entender, el concepto que estamos desarrollando”, dice.

“En este caso, trabajamos con las doctoras Alexa Griesel y Julia Dräger-Dietel, quienes me proveyeron de datos recolectados por unos artefactos llamados 'drifters' en una expedición del año 2016 en las costas de Namibia”.

Agrega que “con estos datos ellas pueden estudiar cómo se mueven y comportan las grandes corrientes de agua en la superficie del océano, que se expresan no sólo en números, sino también en imágenes. Yo usé estos datos e imágenes para simular las corrientes desplazándose dentro de la orquesta en un formato musical multimedia, insertando tres poemas de mi autoría”.

La Orquesta Sinfónica de Berlín

Nacida de la fusión de dos orquestas, después de la Segunda Guerra Mundial la Orquesta Sinfónica de Berlín se ganó rápidamente un lugar en la escena de la música clásica alemana, además de realizar giras por diversos países de Europa y de otros continentes.

A partir de la década de 1970 comenzó un trabajo de colaboración con estilos musicales distintos al docto, como el jazz o el folclore y, muy importante, desplegó una serie de programas educativos, con clara orientación pedagógica hacia la juventud. De hecho, ya iniciado el siglo actual, fueron muy conocidos los llamados “Conciertos para toda la familia”, que incluían colaboraciones con conjuntos de diferentes países.

Además, los diversos directores de la Orquesta Sinfónica de Berlín han llevado su trabajo más allá de los teatros clásicos, actuando también en estaciones de metro, talleres, teatros de variedades y hasta carpas de circo.

Por lo mismo, el estreno de la obra de VictorPiano se enmarca en un ciclo de difusión científica, en conjunto con los investigadores del programa TRR 181, que se llama “Luft und Wasser” (Aire y agua).







El concierto

El concierto en que se estrenará la obra de Víctor Gutiérrez Cuiza será el próximo domingo 4 de diciembre, a las 16:00 horas de Alemania (mediodía en Chile), en la Sala de conciertos de la Universität de Künste (UdK), de Berlín.

Además de la pieza del compositor chileno, el programa incluye la obra de dos destacados creadores británicos: Cuatro interludios marinos (Four sea interludes), de la ópera Peter Grimes, de Benjamin Britten (1913-1976); y The Sea, del compositor Frank Bridge (1879-1941).

Actualmente VíctorPiano vive con los pies en Hamburgo y el corazón en Santiago de Chile.

“No soy el único músico chileno que transita por dos mundos a la vez. Somos varios artistas de Chile y Latinoamérica quienes aprovechamos algunas oportunidades que se nos ofrecen aquí para seguir estudiando o dedicarnos con más beneficios y posibilidades a aquello que amamos y hemos estudiado. Estamos aquí y allá al mismo tiempo, con la esperanza de que nuestros países pudieran alguna vez permitir la subsistencia digna de quienes hacemos arte y, agregaría, de todas las personas que hoy trabajan como freelancers y que están simplemente desprovistas de cualquier amparo o seguro de parte del Estado chileno”, afirma.

Agrega el joven compositor que, junto con postular a diversos proyectos y residencias, en estos momentos está tratando de enfocarse en sí mismo como músico, para hacer convivir de manera más orgánica los diferentes estilos musicales que suele presentar por separado (en referencia a sus creaciones académicas y de música popular). En todo caso, enfatiza que a mediano o largo plazo quiere regresar a Chile para ayudar a construir un país en que los artistas y los músicos puedan vivir y desarrollar su profesión dignamente.

Durante su formación en Chile Víctor alcanzó a presentar varias obras de su autoría. Algunas son piezas de música contemporánea que se forjaron al alero de sus estudios universitarios, y otros fueron temas que trabajó para Canto Crisol, banda que ayudó a formar y con la cual navegaron por un estilo ligado más a La Nueva Canción Chilena y el Rock Folclórico.

Ficha técnica

Qué: Concierto de la Orquesta Sinfónica de Berlín

Quién: VictorPiano (Víctor Gutiérrez Cuiza), compositor chileno radicado en Alemania estrenará la obra “Codificando Mares” (Encoding Seas)

Cuándo: domingo 4 de diciembre, 16 horas (12 horas de Chile)

Dónde: Sala de conciertos de la UdK (Berlín, Alemania)