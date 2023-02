César Rendueles, filósofo español: «Creo que mucha gente conservadora, en el fondo es más igualitarista de lo que ella misma se cree»

El filósofo y sociólogo español César Rendueles comienza su ensayo sobre la igualdad -titulado Contra la igualdad de oportunidades: un panfleto igualitarista (2023, Seix Barral)- con un breve análisis de la película de animación infantil Zootopia (2016) donde, en una sociedad habitada por animales con personalidades antropomórficas, la heroína logra romper las características biológicas y sociales que le impiden de ser lo que ella verdaderamente desea ser.

“La morajela de la película–o al menos una de ellas– es que actuar colectivamente para que las élites pierdan su posición heredad de privilegios sería tan absurdo e injusto como retratarlas como animales salvajes cuyo comportamiento dominante viene dado por sus características biológicas” (p.19), expresa el libro Contra la igualdad de oportunidades: un panfleto igualitarista (2023, Seix Barral).

El autor desentraña el concepto de la igualdad y defiende que debería ser el motor de la democracia en la actualidad. A través de hechos históricos y la cultura pop, Rendueles insiste en la idea de que “el programa igualitarista nunca ha sido dar a todo el mundo lo mismo, sino dar a cada uno lo que necesita” (p.346).

César Rendueles vive en Madrid, es profesor de sociología, investigador y traductor en la Universidad Complutense, además ha editado textos de autores clásicos como Karl Marx, Walter Benjamin y Karl Polanyi. En 2013, publicó su primer ensayo, Sociofobia y dos años después Capitalismo canalla.

El lanzamiento en Chile de Contra la igualdad de oportunidades: un panfleto igualitarista coincidió con una visita del sociólogo en el país. El ensayista relata a El Mostrador que el libro lo empezó a pensar en mayo de 2011 durante el movimiento 15M, que reunió una masiva protesta en distintos lugares de España donde los ciudadanos mostraron su descontento por las consecuencias de la crisis económica de 2008 y demandaron más democracia.

“Fue una movilización ciudadana muy heterogénea pero también muy masiva, donde había una exigencia muy fuerte de incrementar los procesos de democratización y que la democracia llegara a lugares donde no había estado presente. Y a mí en cierto momento me empezó a preocupar que incluso en esa dinámica de movilización tan intensos habían algunos sesgos importantes, por ejemplo, estaban mucho representadas las personas de clase media, media alta, los estudiantes universitarios jóvenes, había pocos migrantes, pocas personas de clase trabajadora y eso se reflejaba incluso en las reivindicaciones”, explica.

Casi diez años después, en plena pandemia de Covid-19 y donde nuevamente se acentuaron las desigualdades a nivel global es que Rendueles terminó el ensayo.

"Este libro lo escribí pensando en un lector de derechas, en un lector más conservador que yo, porque creo realmente que la igualdad, igual que la libertad, es un valor mucho más transversal, mucho más consensual de lo que a veces pensamos. Piénsalo así nadie dice que está en contra de la libertad de expresión de nadie, ni eso. No quería decir que la izquierda de la derecha tenga la misma concepción de la libertad de expresión, pero donde coincide que es un valor esencial. Y lo mismo ocurre, yo creo, o puede ocurrir con la igualdad. No creo que la izquierda y la derecha tengan la misma visión de la igualdad, pero creo que para mucha gente conservadora, en el fondo es más igualitarista de lo que ella misma se cree”, sostiene Rendueles.

Igualdad y democracia

La democracia es uno de los temas relevantes del ensayo, es más, el filósofo defiende la idea propuesta por Richard Tawny de que la democracia más que un modelo político es un modelo de vida.

“Muchas veces identificamos la democracia con un conjunto de reglas políticas muy importantes, un conjunto de procedimientos, el derecho al voto, la libertad de expresión, la libertad de reunión, eso es irrenunciable y no quiero minimizarlo. Pero yo creo que la democracia debería tener que ver también con relaciones igualitarias en nuestros entornos cotidianos, en nuestros hogares, pero también, por ejemplo, en los centros de trabajo. Es realmente extraño, si te paras a pensarlo, que durante ocho, diez horas al día entramos en espacios donde renunciamos a nuestro estatus como ciudadanas y ciudadanos de sociedades democráticas con relaciones igualitarias y nos sometemos a regímenes básicamente despóticos”, expresa.

“La democracia debería penetrar en todos los espacios de nuestra vida, a lo mejor a algunos no se puede, pero al menos tendencialmente tenemos empujar constantemente para que se convierta en eso, una forma de vida que lo permea todo y no sólo un conjunto de reglas limitadas a votar cada cuatro años o a ciertas normas procedimentales”, agrega.

En relación a los límites de este modelo político, el sociólogo afirma que efectivamente es un tema relevante pero le preocupa sobre todo “los retrocesos en soberanía y democracia que hemos padecido en los últimos 40 años”.

“Es seguro que la democracia tiene límites, que en ciertas situaciones, efectivamente, confiar en los consensos, en la deliberación democrática es un error. Necesitamos otros procedimientos más rápidos, más expeditivos, pues en un quirófano no se vota o en la cabina de un avión tampoco. No obstante, teniendo en cuenta eso nos queda todavía mucho campo por disputar, mucha democracia por recuperar antes de tener que afrontar los límites efectivos”, manifiesta.

En ese sentido, explica que “las democracias históricamente han surgido al calor de luchas igualitarista”.

“Los enemigos de la democracia han ridiculizado la democracia como una especie de gobierno del rencor de los peores, de los feos, de los malos, de los sin talento que se rebelan contra la excelencia, el talento, la capacidad de liderazgo”, añade.

A raíz de esto es que surge el discurso meritocrático a principios del siglo XX, plantea César Rendueles, “se llama a veces como un proyecto de circulación de las élites”.

“Este es un proyecto que dice que lo que necesitamos es un elitismo que funcione de verdad, que efectivamente seleccione a los mejores, los auténticamente mejores. No como la meritocracia. Sabemos que eso no funciona porque es una transmisión puramente ficticia del mérito, no una selección auténtica que selecciona a los mejores de verdad. Y eso sí les da el privilegio en términos de poder o de riqueza, porque no era un proyecto antidemocrático. Frente a eso, el igualitarismo profundo asociado a los proyectos democráticos, lo que proponía era algo muy diferente, que no es dar a cada cual lo que se merece en función de sus méritos, sino dar a cada uno o a cada una lo que necesita en función de sus necesidades”, opina.

En ese sentido, agrega que “ese lema tan bonito de ‘cada cual según sus posibilidades, a cada cual según sus necesidades’ es una idea democráticamente radical y muy escandalosa. Porque lo que dice es que vamos a proporcionar a cada cual lo que necesita para su auto despliegue personal, para que desarrolle sus mejores capacidades. Y eso plantea algo muy escandaloso que es que todos los desarrollos personales son igual de dignos”.

En esa lógica, Rendueles dice que “por eso hay una asociación tan íntima entre igualdad y democracia” y que también “por eso hay una asociación tan íntima entre elitismo y antidemocracia”.

El análisis de Rendueles respecto a las desigualdades en la actualidad tiene que ver con el momento histórico de incertidumbre que estamos ahora.

“El ciclo de 40 años de proyecto neoliberal yo creo que ha concluido, el neoliberalismo se está descomponiendo. No quiere decir eso que los proyectos de privatización, mercantilización no sigan tan agresivos como nunca o a veces más pero quiero decir que ha perdido legitimidad”, afirma.

Proceso constitucional

Respecto a los procesos democráticos en Chile en los últimos años, Rendueles afirma que el “proceso constituyente chileno es un poco lo que no fuimos capaces de hacer en España y ha sido un proceso deliberativo muy interesante”.

“La Constitución que no se aprobó es seguramente el texto constitucional más ambicioso, más interesante y más desafiante que se ha escrito nunca en el país y aunque no se haya aprobado, sigue siendo un modelo, un modelo de lo va a ser en el futuro”, explica.

“Yo creo que este país tiene una gran responsabilidad histórica, porque todo el mundo está mirando lo que pasa. Es verdad que muchas veces nos enfrentamos a las contradicciones del voto de quien seguramente más se vería beneficiado por esos cambios, muchas veces muy conservador. Y eso tiene que ver con muchas cosas, con la desconfianza con quien controla los medios de comunicación, con quién controla los mensajes que llegan esas personas, con una educación, con lo que hemos sembrado durante décadas. Así que que no nos sorprenda lo que recogemos ahora, que es lo que hemos aceptado”.

Lucha de género e igualdad

En el libro el filósofo argumenta que las transformaciones modernas entre hombres y mujeres son “un modelo de la potencia emancipadora de la igualdad” (p.161).

“Yo creo que el relacionarnos con los demás como ciudadanas y ciudadanos iguales es algo que tenemos completamente integrado en nuestra imagen de cómo debe ser una sociedad. Y con los avances en igualdad de género descubrimos algo parecido. Yo no me quiero relacionar con gente que añore los privilegios patriarcales que tenían mis abuelos. Yo no me quiero relacionar con mi mujer, con mis hijas, con mis amigas de esa manera y no concibo que alguien sea menos. Yo ahora vivo mejor de lo que vivía mis abuelos. Creo que tengo una vida mejor, más rica, más plena. Lo digo sin ningún tipo de de cinismo ni de ironía. Y eso es también una lección muy importante. Yo entiendo que la igualdad da miedo, lo entiendo, pero la igualdad de género nos muestra que las sociedades igualitarias son mejores, insisto, para todos y todas, para los que peor están, pero también para los que mejor están”, sostiene.

En ese sentido, el sociólogo defiende que para lograr un proyecto igualitarista hay varias herramientas políticas que se pueden llevar a cabo.

“Tenemos herramientas que no hemos puesto en marcha todavía, pero que avanzan en esa dirección como son, por ejemplo, la propuesta de rentas básicas universales, propuestas de redistribución, es decir, distribuciones iniciales que son corregidas posteriormente a través de los impuestos”, ejemplifica.

“El Estado de Bienestar se vio en ciertas circunstancias que no van a ocurrir otra vez, que fueron en la posguerra, la experiencia de totalitarismo, etcétera pero yo creo que tenemos que tomarlo como un punto de partida, no como un objetivo de llegada. El Estado de bienestar fue el momento precisamente de aceleración absoluta de la destrucción ecológica en todo el mundo. Necesitamos volver ahí, no como punto de llegada, sino como punto de partida. Pero insisto en esta línea, ya sabemos cómo hacerlo, sabemos cómo implementar políticas fiscales distributivas, sabemos cómo se crea un sistema de sanidad eficaz, universal y gratuito. Sabemos cómo se pueden crear las mejores universidades del mundo gratis”, concluye.

