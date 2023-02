Naciones Unidas inicia negociaciones finales para aprobar el tratado global que busca proteger las zonas de altamar

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) inició una nueva etapa de negociaciones sobre una iniciativa de conservación de altamar que busca proteger y garantizar un uso sostenible de los océanos y sus recursos.

Las discusiones de la Conferencia Intergubernamental sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ por siglas en inglés) surge en un momento crítico para los océanos debido a la presión que se está ejerciendo sobre ellos por distintos factores como la industria pesquera, la contaminación, la pérdida de biodiversidad, la acidificación y el cambio climático.

El altamar representa más de dos tercios de la superficie del planeta y es esencial para la supervivencia de nuestro planeta y nuestra existencia. Los océanos regulan el clima, producen alimento, son una importante fuente de absorción de CO2.

Frente a estos factores, durante dos semanas en la sede central de Naciones Unidas en Nueva York, los estados están negociando aprobar el Tratado Global de los Océanos.

Desde Nueva York, el consultor internacional en derecho del mar y conservación marina, Cristian Laborda Mora, sostuvo que en esta oportunidad los delegados han demostrado voluntad de aprobar el acuerdo.

"Todos los delegados han mostrado disponibilidad para que el acuerdo se adopte durante estas dos semanas de negociación aquí en Nueva York. Es decir, estamos en línea recta y final. Y esto es importante porque en reuniones anteriores siempre, ya sea por la pandemia, o por falta de convencimiento político, muchos países presionaban para que el tratado a no se cerrara", expresó Laborda.

En agosto de 2022, las autoridades ya se habían reunido pero no llegaron a un acuerdo ante las negociaciones.

"En lo sustantivo se está avanzando bien aunque aún no hay acuerdos cerrados, pero se está avanzando en las materias. Si llama la atención, y esto no es nuevo, que cuando se trata de las libertades que existen en altamar que permiten hacer todo tipo de actividades, que es lo que este acuerdo busca regular, muchos estados y particularmente los desarrollados, buscan que estas libertades no sea limitada y no sean reguladas y por lo tanto que las actividades en el futuro se puedan mantener estas dos cosas", recalcó Laborda.

"Cuando se trata de proteger el océano a través de establecer regulaciones para la evaluación del impacto ambiental, que es uno de los temas importantes para las futuras actividades como la creación de santuario o de áreas protegidas los estados del norte global buscan establecer la mayor cantidad de cortapisas para que en el fondo no se avance en la protección del océano. Eso está presente ahí, con excepción de la Unión Europea, que ha comprometido inicialmente 40 millones de euros para que el acuerdo entre en vigencia, es decir, va a apoyar la ratificación de los países", agregó.

En ese sentido, el consultor explicó que estas señales son relevantes "porque sería la primera vez que un acuerdo de implementación de la conservación de los océanos. Este es un acuerdo de implementación de la conservación en materia de biodiversidad, de ahí su carácter global y esto viene en línea con lo que ocurrió con loss and damage en cambio climático y también con las ventanas, para nuevo financiamiento que se acordaron en Montreal en diciembre pasado".

"No podemos decir que está todo mal, se está avanzando y esperamos que siga así para que los cuatro puntos del acuerdo, que son recursos genéticos marinos, el reparto de los beneficios y la evaluación del impacto ambiental para futuras actividades en la alta mar, la transferencia tecnológica y creación de capacidad y la creación de santuarios o áreas marinas protegidas tengan financiamiento y los países tengan ayuda para ese fin", explicó Laborda.

Además recalcó que "hay que lograr un balance efectivo en la conservación del océano y el uso sostenible. Tiene que haber un balance y hoy día no lo hay".

Los gremios de la pesca

La Alianza Latinoamericana para la Pesca Sustentable y Seguridad Alimentaria (Alpescas) y La Sociedad Nacional de Pesca de Chile (Sonapesca), emitieron un comunicado donde afirmaron que "el BBNJ es el proceso internacional más importante de las últimas décadas, la protección de los océanos. Por ello, desde el sector pesquero, que tenemos nuestra sólida normativa y gobernanza a partir de la Convemar, buscamos aportar en la discusión. Concebimos este acuerdo como una herramienta para construir en conjunto el futuro sostenible de los mares, en aquellos sectores donde aún haya brechas, donde primen las bases científicas sólidas, y que a su vez se respeten los progresos, gobernanza y normativa pactados a través de Convemar -el acuerdo de Nueva York sobre especies transzonales y las Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesquero (OROPs)-".

"Dada la relevancia del proceso, es una responsabilidad ineludible contar con los antecedentes científicos y la rigurosidad correspondiente para lograr consensos transversales entre las naciones. El mismo caso de Convemar nos lleva a este análisis: los acuerdos globales en esta materia deben ser abiertos, con amplia adhesión, transparentes y sin presiones”, agregaron.

Cabe destacar que el Tratado Global de los Océanos nace en 1982, cuando la Convemar creó la Consitución de los océanos, la cual protege áreas oceánicas y no no incluye la biodiversidad marina en las áreas situadas fuera de la jurisdicción de cada país. Los delegados tienen hasta el viernes 3 de marzo para llegar a un acuerdo.

