Plataforma estrena miniserie sobre ícono porno español Nacho Vidal

La plataforma Lionsgate estrenará este viernes la serie "Nacho", que cuenta la vida del ícono porno español Nacho Vidal.

La serie fue filmada con consentimiento del propio Vidal, cuyo nombre real es Ignacio Jordá González (Mataró, 1973), que rodó más de 600 películas XXX hasta su retiro en el año 2019.

“Es un portento carismático, podría haber sido de un grupo GEO, un bombero de alto riesgo de montaña, es alguien que necesita adrenalina en su vida”, señaló la responsable de la serie, Teresa Fernández Valdés, al diario argentino Página 12.



“La nuestra es una sociedad que ha sido muy crítica del sexo y del porno, al mismo tiempo la consume compulsivamente”, asegura.

"Su figura es clave. Su historia da para mucho contenido, es de esas en la que la realidad supera a la ficción. Nos inspiramos en él para entrar en el mundo del sexo y del porno. No es una serie porno; es sobre el porno. Entiendo que casi todo el mundo practica sexo en su vida privada, entonces quizás hay cierto interés en conocer los motivos por los que esta industria mueve tantísimos millones y sigue siendo tan importante. Creo que hay interés en ver qué hay detrás de eso y la serie se lo muestra".

A años luz

Vidal, divorciado y padre de dos hijos, relató además cómo fue su trabajo con los creadores de la serie.

“Desde el minuto cero les dije que podían contar lo que les diera la puta gana. Lo único que he intentado respetar y resguardar es a mis hijos y a sus madres, porque cada uno sigue teniendo su camino y su vida. Hubo movidas que mis hijos no tienen por qué saber en una serie de televisión, sobre todo si no lo saben de mi boca. Pero fue muy fuerte ver la recreación por lo que yo había vivido. De hecho, cuando estábamos con los guiones, estaba con Teresa, me mostraban como entrecruzaban todo y muchas veces tenía que irme de la habitación a llorar, porque era revivir ciertas cosas”, reveló.

“Ahora mismo estoy a mil años luz de la industria pornográfica”, explicó. “No tengo nada que ver ni quiero saber absolutamente nada con una industria que es el reflejo de la sociedad en la que vivimos, que es fría y enferma. Tú ves la pornografía de ahora y no ves ni un beso. Yo necesitaba besar a la mujer. O lo más vendido o visto ahora es 'madrastra' o 'padrastro', o un niño que se folla a su mamá o a su abuela. ¿Qué te hace entender eso? Que la sociedad está jodidamente enferma. Entonces, yo no tengo nada que ver con esa pornografía”.

El homenajeado, quien ya cuenta con una biografía editada en 2000, cuando tenía 27 años, dijo que la propuesta de la miniserie lo tomó desprevenido. Creía que la intención de la productora era hacer otro “aburrido documental” que mostrara el lado humano de la pornografía.

“Cuando me dijeron que querían llevar mi vida a una serie, ya me chupó. ‘La idea no es si lo vamos a hacer, sino cuán grande lo vamos a hacer’, me tentaron. ‘Si tienes los huevos para hacerlo', pensé, 'hagámoslo'. Lo atractivo es que la serie trata sobre Nacho y mi vida”, dice diferenciando ambas entidades. “Yo siempre hablo en tercera persona con él. Ok, Nacho…What’s next? Y siempre hace algo nuevo que me despabila. Estaba durmiendo en la cama y me despierto con esto”, graficó.

Para saber más de lo que está pasando en el mundo de la ciencia y la cultura, súmate a nuestra comunidad Cultívate, el Newsletter de El Mostrador sobre estos temas. Inscríbete gratis AQUÍ