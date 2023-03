La disruptiva realidad de la inteligencia artificial: “Vamos a tener máquinas capaces de pensar y tomas decisiones tal cual lo hace un humano, y mejor”

Vivimos en una sociedad que no se para de mover. Que ha estado, está y estará expuesta a la vertiginosidad de los rápidos avances de la tecnología. Tareas que antes tomaban horas hoy se realizan en minutos, e, incluso, ya no es ni necesario que uno las haga. Siempre habrá una máquina que aspire por ti o prepare tus comidas. Más adelante, podrán hasta convertirse en amigos.

En ese sentido, es que durante los últimos meses del 2022 y principios de 2023, el ecosistema de las inteligencias artificiales (IA) ha irrumpido con fuerza en la escena global. Sin ir más lejos, el famoso prototipo de chatbot "ChatGTP", ha llamado la atención de las personas por sus acertadas y racionales respuestas, en donde, en algunos casos, pareciera que nos estamos comunicando con otro ser humano.

En conversación con El Mostrador, el director de Tecnología de Asimov Consultores, Nicolás Silva, evidenció lo sorpresivo que es el nivel al que llegan hoy en día a comunicar las IA y destacó lo importante del suceso para la historia de la computación.

"La conversación (IA-Humano) yo la encuentro realmente sorprendente por la capacidad de la máquina para emular la conversación tal cual lo hace un humano. Para mí es algo que es realmente increíble, es el avance más importante que ha tenido la computación en los últimos 40 años, que yo he visto en mi vida por lo menos", comentó.

Tal ha sido el progreso en materia de inteligencias artificiales que muchas de ellas logran superar el Test de Turing, experimento que determina la capacidad de una máquina para exhibir un comportamiento inteligente similar al de un humano. Algo impensado sólo hasta hace algunos meses.

"Pasamos de tener inteligencia artificial que eran muy muy arcaicas, a llegar a inteligencias artificiales que pasan el Test de Turing. Básicamente tu conversas con ella (IA) y es igual que conversar con un humano, tú te das cuenta que no estás conversando con un humano solamente porque las respuestas están escritas con demasiada perfección, pero todo el pensamiento y la lógica que va detrás emula completamente a un humano", expresó Silva.

Si bien esto tiene un lado bueno, como todo, también existe un lado negativo. Sobre todo en el campo de las relaciones interpersonales, donde la irrupción de las IA pueden llevar a "revivir" a un ser querido, lo que complicaría el proceso de duelo, o reemplazar a tu psicólogo, abogado, por una inteligencia artificial.

"En las relaciones interpersonales se viene un cambio muy grande, porque pasamos repentinamente de tener una inteligencia artificial tipo Siri, que eran cosas muy arcaicas. Bastaba con hacerle dos preguntas y ya te das cuenta que estás hablando con una máquina que tiene respuestas predeterminadas. Pero estas son máquinas que nadie las programó para que respondieran de cierta manera, ellas aprendieron", aseveró.

"Por lo tanto, es difícil saber que estás hablando con una máquina y no con un humano, y cada vez va a ser más difícil distinguir la diferencia. Una persona puede llegar a enamorarse de una inteligencia artificial. En el futuro, podría incluso uno revivir a sus seres queridos", complementó Silva.

Profundizando lo anterior, para el director de Tecnología de Asimov "tal como tú puedes entrenar a una máquina como Chat GPT para que tenga todos los conocimientos que ha adquirido a través de internet, podrías entrenar una máquina con todas las conversaciones que pudiste haber tenido con un ser querido tuyo que murió. La entrenaste de esa forma, y después esa máquina va a hablar igual que ese ser querido que murió, va a pensar igual. Estamos a nada de llegar a eso, y se abre otro mundo para las personas de poder conversas con estas máquinas. Pueden llegar a ser tu psicólogo personal".

Para este año se esperan grandes innovaciones en el rubro. Con el lanzamiento de Chat GPT, las inteligencias artificiales ganaron mayor relevancia y una "aceleración importante", ya que semana tras semana aparecen diversas herramientas para las IA, las que, hasta hoy, son capaces de crear guiones de cine, editar videos e imágenes.

En ese sentido, Silva concluye que "en estas primeras versiones, la gente dice 'no, el Chat GPT comete errores', pero yo no me preocuparía mucho que esté cometiendo algunos errores, porque eso va a ser rápidamente corregido. La máquina va a dejar de cometer esos errores y vamos a tener máquinas que son capaces de pensar y tomar decisiones tal cual como lo hace un humano y mejor".