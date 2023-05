Marcelo Morales, director de la Cineteca Nacional: “Queremos ser una ventana hacia otras realidades”

Mientras se celebra el Día de los Patrimonios, el director de la Cineteca Nacional – espacio constituido como el albacea del patrimonio audiovisual chileno- reflexiona sobre la importancia de la conservación, restauración y preservación de la miles de cintas que hablan de Chile desde sus imágenes. A casi un año de arribar a la dirección de la institución, Marcelo Morales cuenta cómo ha sido la reactivación de la sala de cine tras la pandemia y cómo están buscando generar a través del cine un espacio de encuentro y aprendizaje para el público. “Queremos presentar la sala de la Cineteca, no sólo como un lugar donde se va a haber una película, sino que también se va a abrir una experiencia que iba más allá de eso”, explica el director.

Cuando los hermanos Lumière proyectaron por primera vez La salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon en 1895 realizaron un registro de las prácticas sociales de un contexto y una época en particular, un hecho que se transformó en un hito que revolucionó las artes.

La popularización de los dispositivos que permiten captar imágenes en movimiento abrió la posibilidad de registrar todo tipo de eventos, desde trabajos experimentales a ficción, documentales y películas domésticas. Todos esos archivos son un antecedente importante de la historia y el patrimonio, y ahí es donde reside la importancia de que una institución se haga cargo de estos archivos. La Cineteca Nacional de Chile se encarga de esta labor a través de la conservación, restauración, preservación y difusión de los archivos audiovisuales del país.

“Si no existieran archivos audiovisuales, no podríamos asegurar la conservación de nuestras propias imágenes y eso sería fatal para la memoria en general, se perderían trazos de historia importantísimo para entender fenómenos históricos procesos e incluso la vida cotidiana misma perdería gran sustento si no existieran estas imágenes y las únicas instituciones que pueden asegurar esa permanencia son los archivos donde se trabaja especializadamente en conservarlos, restaurarlos y recuperarlos”, expresó el director de la Cineteca Nacional de Chile, Marcelo Morales.

Este 27 y 28 de mayo, se celebra en todo el país el Día de los Patrimonios, una fecha que busca promover el disfrute, conocimiento y reflexión ciudadana sobre los patrimonios en Chile y la Cineteca forma es fundamental para la conservación y recuperación del patrimonio audiovisual.

“Después de al menos 10 o 20 años de existencia del cine se empieza a dar cuenta que todo lo que se está produciendo se estaba perdiendo tan rápidamente como se producía, entonces toda la imágenes de los primeros años del cine no estaban siendo resguardada y ahí aparece la conciencia de que el cine es un bien de memoria y también de patrimonio cultural importantísimo como como elemento, identitario e histórico. Entonces así es que el cine tal como algún edificio como un objeto se vuelve fundamental”, sostuvo Morales.

Un lugar de unión y reflexión

El periodista e investigador, Marcelo Morales había trabajado como encargado del archivo digital y documentación con anterioridad y volvió hace casi a un año a la Cineteca como director.

La Cineteca nace en 2006 con el apoyo de la Fundación Centro Cultural Palacio de La Moneda, “con el fin de conservar el patrimonio visual chileno que no estaba bien conservado o no tenía una visión pública de esa conservación”, explicó el director.

“Lo que hacemos acá es asegurar la preservación de lo que hemos podido encontrar de la historia del cine chileno y no solamente pienso en las películas de ficción o los documentales o largometrajes, sino que también en cualquier imagen que tenga que ver con Chile, entonces estamos hablando también de registro que no están editados o también de noticieros o de registros televisivos y también de registros amateur que últimamente algo que hemos estado trabajando mucho la película su familia se hacían de sus fiestas o de sus viajes o de ritos familiar eso también lo hemos estado conservando porque también es patrimonio audiovisual”, agregó.

Morales explica que en el momento que asumió la dirección de la Cineteca en julio de 2022 uno de los desafíos con los que se encontró fue que la sala se estaba recién abriendo después de haber estado dos años cerrada producto de la pandemia.

“Se nota que la gente quiere compartir las experiencias cinematográficas de ir al cine sobre todo un público muy joven. Nosotros estamos potenciando esa idea porque queremos presentar la sala de la Cineteca, no sólo como un lugar donde se va a haber una película, sino que también se va a abrir una experiencia que iba más allá de eso”, explica el director.

“Nosotros tratamos de no someternos a los criterios comerciales y de generar el mejor cine posible en nuestras pantallas, buscamos que sea un cine que cause reflexión, que el público tenga una experiencia estética que salga de lo común y que vean películas de otros lugares del mundo que habitualmente nos llegan por vías comerciales, queremos ser una ventana hacia otra tras cinematografía y otras realidades que siempre son ricas de conocer”, añade.

Preservar, conservar y restaurar

En los archivos de la Cineteca tienen alrededor de seis mil títulos lo que implica aproximadamente 20 mil rollos de material filmado en distintos formatos, pero detrás del archivo hay un gran trabajo de distintos especialistas.

“Las películas del material fílmico se preparan, se restauran físicamente, se hace una limpieza con ciertos químicos y después de eso se guardan cajas, no en las clásicas latas, sino que en cajas de preservación que son de plástico. Luego se guardan en una bóvedas que nosotros tenemos climatizadas según los estándares internacionales, no pueden superar los 20 grados de temperatura y la humedad también tiene que estar controlada bajo el 40%. El otro trabajo importante que se hace es que esas películas se están digitalizando constantemente en formato 4K y eso con el fin de difusión y también para hacer copias digitales para preservación”, explica Morales.

El trabajo que realizan en la Cineteca está relacionada también a la memoria y para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado han realizado haciendo gestiones para poder traer nuevas películas

“Estamos constantemente haciendo gestiones para tener películas de chilenas que están repartían distintos lugares del mundo, ahora con los con la conmemoración de los 50 años del golpe cívico militar hemos hecho muchas gestiones con archivos internacionales que además gracias a esta conmemoración tienen una conciencia de colaborar con nosotros, de enviarnos películas que están en su archivo ya sea porque los directores fueron exiliados en esos países o porque les llegó en su momento alguna película que tiene que ver con Chile”, dijo Morales.

Una institución pública

Actualmente, la Cineteca Nacional pertenece a la Fundación Centro Cultural Palacio de La Moneda, sin embargo, cuando se creo en 2018 el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el proyecto de ley especifica en el Artículo 29 las instituciones públicas que serán parte del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, es decir, la Biblioteca Nacional, el Archivo Nacional, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo Histórico Nacional, el Museo Nacional de Historia Natural y por último la Cineteca Nacional. No obstante, no se ha ejecutado el paso de esta última a la orgánica estatal, lo que dificulta la adjudicación de presupuesto por ejemplo.

“Cuando se creó el Ministerio de las Culturas, la ley dice que la Cineteca tiene que ser una institución pública al mismo nivel del Museo Histórico Nacional, la Biblioteca Nacional, el Archivo Nacional, Museo de Historia Natural Museo de Historia Natural, nosotros estamos en la ley y ese proceso ha tardado en ejecutarse. Desde que yo asumí he estado en periódicas conversaciones primero con la ministra Brodsky y con la dos subsecretarias del patrimonio que han tenido este Gobierno para ver cómo comenzar ese proceso que ha tardado bastante. Pero este Gobierno es el que más ha tenido conciencia de que algo que hay que escucharse porque hay que cumplir la ley”, menciona el periodista.

Uno de los aspectos esenciales de ser una institución pública es la asignación de presupuesto, ya que, por el momento la Cineteca debe postular a los fondos concursables que ofrece el Ministerio de las Culturas anualmente.

“Este traspaso al Estado que sería importante en el sentido de que finalmente el archivo audiovisual más importante del país tenga una institucionalidad pública que efectivamente pertenezca a todos los chilenos y así contribuye justamente esa valorización del audiovisual. También la ayuda sería importante porque actualmente todos nuestros proyectos de restauración de compra y equipamiento dependen de fondos concursables a los cuales de los cuales participamos así como cualquier productora o creadores visuales”, finaliza.

Durante este fin de semana la Cineteca exhibirá una selección de registros históricos de su archivo en formato rotativo de 12:00 a 18:00 horas.

El domingo se exhibirán registros históricos de las Colección Magallanes Film y Colección Museo Histórico Nacional, que incluye los siguientes títulos: Magallanes Films: Actualidades de Magallanes N°1; Magallanes Films: Actualidades de Magallanes N°12; Magallanes Films: Como por un tubo Colección del Museo Histórico Nacional, Panoramas de Santiago; Colección del Museo Histórico Nacional, Banderero en fiestas patrias; Colección del Museo Histórico Nacional, noticiario cultural N°1.

Este bloque se realizará entre las 12:00 a 16:00 horas, también en la de cine de Cineteca Nacional.

