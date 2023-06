Premio Nacional Guillermo Núñez presenta muestra junto a sus dos hijos

Es la primera del artista junto a Pedro, artista visual y Pablo, escenógrafo y vestuarista. Se trata de un ejercicio inédito, donde se articula un diálogo implícito entre sus formas de crear, su vínculo biográfico y la profunda huella artística del padre. Se inaugura este sábado en la Factoría Santa Rosa.

La Factoría de Arte Santa Rosa inaugura este sábado, a las 12:00 horas, la muestra “3 Núñez frente al vacío”, en su local de calle Santa Rosa 2260, una nueva exposición del artista chileno Guillermo Núñez (Santiago, 1930), Premio Nacional de Arte 2007, con obras que ha desarrollado durante los últimos años.

Esta es la primera muestra de Núñez junto a sus dos únicos hijos, fruto de su matrimonio con la actriz y directora teatral Berta Mardones (fallecida en 1984): Pedro, artista visual y Pablo, escenógrafo y vestuarista.

“Está exposición tiene varios elementos importantes y que se conjugan en la curatoría. Por un lado, el vínculo filial que había que destacar y hacer ver en la misma muestra; el hecho de que es la primera vez que Pablo muestra sus bocetos; y el vacío, como elemento transversal en ellos, fuertemente en la obra completa de Pedro, pero que a la vez es la base de las últimas reflexiones de Guillermo y que no había expuesto previamente”, comenta la curadora de la exposición, Elisa Massardo.

Se trata, entonces, de un ejercicio inédito donde se articula un diálogo implícito entre sus formas de crear, su vínculo biográfico y la profunda huella artística del padre.

En esta inédita muestra cada uno despliega sus creaciones en torno al vacío, como concepto, como manera de ocupar el espacio y como forma de crear. Allí también se plasma la profunda huella que ha dejado el connotado artista en sus dos hijos: en el diseño teatral y en las bellas artes, ambas disciplinas en las que éste incursionó académicamente de joven, la segunda de las cuales marcaría su existencia.

Las obras

En este contexto, Pedro, a través de lo plástico, muestra su trabajo con el papel blanco que manipula, recorta y pliega minuciosamente.

Pablo, en tanto, exhibe por primera vez sus trabajos de diseño y de vestuarios, la mayoría con una fuerte base en el barroco, donde prevalecen colores, texturas y luces, que luego derivan en un trazo seguro y simple en blanco y negro.

Por su parte, Guillermo presenta una serie de dibujos inéditos, realizados con tinta china y en los que reflexiona en torno a las nociones orientales sobre la mancha, el trazo, el espacio en blanco y la obra de arte.

El vacío es el concepto que cruza el trabajo de estos tres artistas, quienes a través del dibujo, la plástica y la pintura articulan tres formas de trabajar el espacio en una especie de vaivén continuo que invita a observar el todo: desde lo magnánimo del espacio barroco, hasta la delicadeza o sutileza de los pliegues, junto a la intensidad del dibujo y del color sobre la nada.

Para Guillermo Núñez esta es una muestra largamente añorada y la concreción de un anhelo profundo. Ello, porque además del amor paternal, siente gran admiración por la obra de sus hijos y por el camino que han recorrido.

La crítica de arte

Para el crítico de arte Ricardo Rojas, en la muestra se conforma “un ejercicio inédito donde se articula un diálogo implícito entre sus formas de expresar, que van desde la visceralidad gestual y arrolladora a la sutileza formal y estructural, pasando por un juego de materialidades, lenguajes, colores y texturas que con los que crean diversos universos interiores, reforzados tanto por su vínculo biográfico, como la profunda huella artística de un padre, con el cual, no sólo comparten el gusto por el arte, sino lo que además lo plasman en una muestra”.

El especialista además destaca el trabajo de la curadora, “quien con su experiencia ha logrado visibilizar estos tácitos vasos comunicantes, propiciando un justo equilibrio para que cada artista con su obra, genere a su vez su propia atmósfera, de manera tal que quién visite la muestra perciba su importancia, no sólo por quienes la componen, sino por cómo está pensada armónicamente”.

“Además, debe entenderse como un acto de valentía, que, contrario a lo que se cree no se inscribe en una caída libre, ya que no deja entrever un abismo entre un creador y otro, puesto que lo más interesante, es que cada uno deja plasmada su impronta personal, por lo que esta muestra debe entenderse como un complemento, en el que convergen además del lógico lazo, las distintas perspectivas de un vacío- no vacío, que a su vez llena una necesidad de conocer ese mundo que se crea en torno a un estilo de vida y que se traduce en este salto imaginario que dan los tres Núñez, como trapecistas, sin miedo al vacío”, afirma Rojas.

“Así, el concepto de vacío se instala como una manera de apropiarse el espacio, y a la vez remarcando un punto de encuentro, ya que Guillermo, incursionó en su juventud en el diseño teatral y luego en las bellas artes, ambas disciplinas que, casi por osmosis fueron heredadas sus hijos. Pedro, lo demuestra a través de una propuesta visual donde el vacío está representado por lo acromático del papel blanco el que recorta y pliega y recomponer prolijamente; mientras que Pablo exhibe por primera vez sus trabajos de diseño y de vestuarios, la mayoría con una fuerte influencia del barroco, donde prevalecen tonalidades, texturas y luces, que se manifiestan en un trazo simple y seguro, cuya base el contraste en blanco y negro. Para finalmente, presentar la obra de Guillermo Núñez mediante una serie de dibujos inéditos, realizados con tinta china y en los que reflexiona en torno a las nociones orientales sobre la mancha, el trazo, el espacio en blanco y la obra de arte”.

SOBRE LOS ARTISTAS

PEDRO NÚÑEZ MARDONES (Santiago de Chile, 1958) Pedro Núñez es artista visual autodidacta y ha desarrolla un prolífero trabajo a través de la instalación, el grabado, el dibujo, la escultura, y la manipulación del papel. Incursiona allí en los noventa con el colectivo Delta nueve, del cual es cofundador. Ha realizado exposiciones individuales y colectivas en España y Chile. Es colaborador habitual en proyectos del estudio de arquitectura de Marc García Durán Huet, en Barcelona y curador de numerosos proyectos artísticos. Actualmente reside y trabaja en Madrid, España.

PABLO NÚÑEZ MARDONES (Praga, Checoslovaquia, 1959). Estudió Diseño Teatral en la Universidad de Chile y trabaja como vestuarista y escenógrafo. Ha realizado más de 50 montajes de ballet y ópera, y producciones de teatro y televisión, destacando en este último La Doña, Los Capo, Los Pincheira y El señor de la Querencia. En la ópera ha realizado Mefistófeles, Don Giovanni, Macbeth, Las bodas de Fígaro, El Barbero de Sevilla, Norma, Adriana Lecouvreur, María Stuarda, Roberto Devereaux, Manon Lescaut, La hija del regimiento; así como la dirección escénica de Fausto, Tosca, Carmen, Thaïs y La Traviata. En ballet, destaca La Sylphide, El pájaro de fuego, El lago de los cisnes, Coppélia, Giselle y Mayerling, entre otros. Actualmente reside y trabaja en Santiago de Chile.

GUILLERMO NÚÑEZ (Santiago de Chile, 1930) Se formó en la Universidad de Chile, donde en 1949 ingresó a la Escuela de Teatro y luego a la Escuela de Bellas Artes. En 1953 viajó a París donde estudió en la Academia Grand Chaumiére y en la Biblioteca del Arsenal y de la Opera. En esta ciudad conoció a Roberto Matta, quien influiría en los inicios de su trabajo. Más tarde, se trasladó a Checoslovaquia donde estudió becado por el Ministerio de Cultura de ese país. En los cincuenta Núñez viajó por Europa, donde conoció a grandes artistas. Luego de una estadía en Nueva York entre 1964 y 1965, regresó a Chile. En 1970 se comprometió activamente con la campaña presidencial de Salvador Allende organizando exposiciones con temáticas políticas. Se desempeñó como Director del Museo de Arte Contemporáneo (MAC) en 1971 y 1972.

Tras el Golpe militar, fue detenido en dos ocasiones. La última de ellas constituye uno de los casos más emblemáticos de censura en la historia del arte durante la dictadura. En 1975, inauguró la muestra Printuras y exculturas, en el Instituto Chileno Francés. Allí, diferentes piezas se desplegaban como jaulas conteniendo objetos cotidianos y una corbata tricolor que colgaba como horca, lo que motivó el cierre de la muestra, la detención del artista y su posterior exilio en Francia (1975-1987). Su inquieta exploración se mantiene incólume hasta hoy lo que lo convierte en un artista plenamente vigente.

Ficha técnica:

Artistas: Guillermo Núñez, Pedro Núñez, Pablo Núñez / Curatoría: Elisa Massardo P. / Fecha exhibición: 3 de junio – 6 de agosto/ Inauguración: 3 de junio: 12:00 h. Factoría de Arte Santa Rosa, Santa Rosa 2260, segundo piso. Abierto sábado y domingo, de 11:00 a 18:00 horas. Entrada liberada.

