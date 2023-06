Un cielo sin estrellas

Además, en esta edición del newsletter de ciencia y cultura de El Mostrador: la polémica que rodea al Museo del Estallido Social tras ganar un fondo público, la investigación chilena que logró una sorprendente medición de cargas eléctricas de la naturaleza, y la canción que interpretó Mon Laferte con Fito Páez.

¡Hola! Aunque no lo creas, en un par de décadas puede ser que no veamos más estrellas en el cielo. ¿Por qué? Puedes leer la explicación más abajo.

Recuerden que esta es una versión reducida del newsletter que se publica el viernes. Por eso, antes de arrancar, una nueva oportunidad para ser parte de la comunidad Cultívate y acá te invitamos a Inscribirte gratis. Te prometo que no te vamos a spamear. Y si te gusta lo que hago, comparte el boletín con tus amigas, amigos, colegas y familia. ¡Comencemos!

INVESTIGACIÓN CHILENA Y SORPRENDENTE MEDICIÓN DE CARGAS ELÉCTRICAS DE LA NATURALEZA

Una investigación chilena logró sorprendente medición de cargas eléctricas de la naturaleza, informó esta semana la Universidad de Chile.

El trabajo, liderado por el académico y físico Nicolás Mujica, fue publicado en la última edición de la revista científica Physical Review E.

Tanto en la naturaleza como en la industria, el fenómeno de las cargas eléctricas en los granos está muy presente. Estas unidades se encuentran en las dunas de arena, así como en los silos de trigo. El hallazgo logró contabilizar, con una enorme precisión, la distribución de dichas cargas.

De acuerdo con el también doctor en Física de la Universidad de París VI (Francia), lo anterior va en la línea de avanzar en la comprensión de fenómenos naturales como las tormentas eléctricas en explosiones volcánicas y tormentas de arena, además de procesos industriales como la adhesión a superficies y procesos de fluidización o la estabilidad de los silos de granos, como –por ejemplo– en el trigo, maíz o el arroz.

Puedes leer más al respecto aquí.

LOS RECLAMOS CONTRA EL MUSEO DEL ESTALLIDO POR USAR FONDOS PÚBLICOS

Una polémica involucró esta semana al Museo del Estallido Social (MES), por el uso de recursos públicos de un fondo concursable para su mantenimiento, según El Desconcierto.

Se trata de $20 millones del Fondo de Mejoramiento Integral de Museos 2022, cuya postulación fue abierta durante el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, bajo condiciones y Ley de Presupuestos determinadas por dicha administración, para museos que no recibían ayuda estatal.

La polémica se desencadenó después que el MES fuera incluido en el Día del Patrimonio, el fin de semana pasado. Figuras como el excandidato presidencial republicano José Antonio Kast y los alcaldes Rodolfo Carter y Evelyn Matthei reclamaron por esa situación.

Desde el MES replicaron que se trata de un proyecto autogestionado, “que se sostiene únicamente por medio de la colaboración voluntaria de la comunidad de usuarios que conforma este refugio de memoria activa y resistencia”, al tiempo que criticaron el “negacionismo y populismo reaccionario” de quienes “han criticado que el museo figure en una ruta de interés patrimonial”, que –en opinión de los ideólogos del museo– “simplemente refleja lo que más odian: la organización popular y la autogestión colaborativa, dos instancias que presuponen una amenaza para ellos”.

“Lo público no le pertenece al gobierno de turno ni a los candidatos, diputados y alcaldes que usufructúan de ello. Lo público pertenece al pueblo. No es algo tan difícil de deducir”, afirmaron desde el Museo del Estallido Social.

Puedes leer la nota completa aquí.

MON LAFERTE SE SUMA A NUEVA VERSIÓN DE “EL AMOR DESPUÉS DEL AMOR”

A 30 años del lanzamiento del disco El amor después del amor, el músico argentino Fito Páez anunció la salida de una nueva versión donde remodela cada una de las canciones junto a distintos invitados, según cuenta La Tercera.

Se trata de EADDA9223, ya disponible en plataformas digitales, y con un listado de invitados que incluye a Antonio Carmona, Chico Buarque, Elvis Costello o David Lebón, pasando por figuras de la talla de Andrés Calamaro, Leiva, Marisa Monte y Estrella Morente, o embajadores de los nuevos tiempos, como Nathy Peluso, Lali, Nicki Nicole, WOS, CA7RIEL y Conociendo Rusia.

Mon Laferte, la cantante radicada en México, se luce en “Sasha, Sissi y el círculo de baba”, una relectura calificada de “atmósfera tex mex”.

Puedes ver el video de la canción aquí.

“SANGRE Y ORO”, LA TARANTINESCA PELÍCULA ALEMANA EN NETFLIX

Como a estas alturas Netflix ya sabe que soy un fan consumado de las películas ambientadas en la Segunda Guerra Mundial, el otro día me propuso ver esta producción alemana. Y no me decepcionó.

El filme transcurre en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, y cuenta la historia de un desertor alemán y una joven que se ven inmersos en una sangrienta batalla contra un grupo de las SS que busca oro escondido en un pequeño pueblo.

Dirigida por Peter Thorwarth, la cinta es una especie de western con mucho ketchup, como las propias películas de Quentin Tarantino, cuyo título además parece reírse del nombre de la agrupación neonazi surgida en Gran Bretaña en los años 70 (“Blood and Honour”) y, de paso, de las propias SS, cuyo lema era “Mi honor se llama lealtad”.

Además, Sangre y oro revela el resentimiento que albergaban muchos alemanes contra los nazis a esa altura de la historia, tras seis años de guerra y doce de dictadura.

Más que recomendable.

UN CIELO SIN ESTRELLAS

Aunque los que vivimos en ciudades vemos poco y nada de estrellas, estas podrían desaparecer por completo de nuestra vista, señala un artículo del diario The Guardian.

Aparentemente esto se debe al aumento del uso de diodos emisores de luz (LED), que provoca que la Vía Láctea y diversos cuerpos celestes sean cada vez menos visibles.

Según el mencionado artículo, las estrellas podrían ser invisibles en unos 20 años. De acuerdo a investigadores del Centro Alemán de Geociencias, desde 2011 hasta 2022 el cielo nocturno se ha vuelto un 9,6 % más brillante cada año.

Este aumento amenaza con eclipsar en una generación la mayoría de las estrellas, salvo las más brillantes. De tal suerte que un niño nacido en un lugar donde se ven 250 estrellas por la noche, únicamente podrá observar alrededor de 100 cuando cumpla 18 años.

Puedes ver la nota completa aquí.

