Agustín Squella dicta taller sobre las vicisitudes de la vejez

Será en agosto próximo, donde el ex rector y ex convencional reflexionará en “La Vejez. ¿Años dorados o fatales?”. Para Squella lo importante es que no hay una vejez, sino distinto tipo de “vejeces”, y que es un periodo que se vive de manera distinta según cada persona.

El ex rector y ex convencional Agustín Squella dictará un taller sobre la vejez en agosto próximo.

Se trata de “La Vejez. ¿Años dorados o fatales?” (Talleres de Bolsillo), a realizarse los días 2, 9 y 16 de agosto.

“El objetivo es reflexionar sobre el envejecimiento -un proceso- y acerca de la vejez -un resultado-“, explica a El Mostrador.

“El envejecimiento es como un largo tendido ferroviario y la vejez es la estación de término. En cuanto mi expectativa, espero que entre todos los participantes que se inscriban en el taller podamos conseguir una mejor comprensión de la vejez. Ya sé que comprender bien la vejez no es lo mismo que tener una buena vejez, pero por algo se empieza”, comenta.

“Vejeces”

Actualmente en Chile hay 3,5 personas mayores de 60 años, un 18% de la población. Sin embargo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) calcula que para 2050 será un 32% del total (unas 6,5 millones de personas).

Asimismo, un 82% de las personas mayores no presenta dependencia funcional, un 27,7% sigue trabajando y un 35,5% participa en organizaciones de la sociedad civil, según datos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, (2018). Asimismo, fue el sector más golpeado por el Covid, con un 90% de las defunciones.

Para Squella lo importante es que no hay una vejez, sino distinto tipo de “vejeces”, y que es un periodo que se vive de manera distinta según cada persona.

“Lo que hay son vejeces, o sea, experiencias individuales de la vejez, que tienen la particularidad de ser variadas, diversas, si bien todas comparten una constante: la pérdida. De partida, la ya inminente pérdida de la vida. De todas las edades por las que solemos pasar los humanos –infancia, adolescencia, juventud, adultez, vejez-, esta última es la única después de la cual no viene otra. ¿Tal vez otra vida? Al menos yo, no dispongo de ninguna evidencia a ese respecto”, dice.

Asimismo, señala que la impresión que tienen las personas de la vejez también varía con el tiempo.

“A los 20 o 30 cualquier persona mayor me parecía vieja, así tuviera solo 50. Hay una frase de Bernard Baruch que nos salva a todos: ‘Yo nunca seré viejo, porque para mí ser viejo es siempre tener diez años más de los que tengo'”.

Visiones

Entre los intelectuales, el tema ha sido tratado desde los comienzos de la civilización. El latino Cicerón tenía una visión más bien positiva, mientras el argentino Norberto Bobbio desarrolló una visión contraria. ¿Qué opina Squella?

“En esto habría que alejarse de los estereotipos de la vejez dorada y de la vejez como una fatalidad. Pero, ¿qué quiere que le diga? Me siento más cerca de Bobbio que de Cicerón. La vejez es una experiencia individual, de acuerdo, pero hay que saber mirar para el lado. La vejez no puede ser buena cuando se llega a ella en malas condiciones materiales de existencia, que es el caso de la mayoría. Cicerón era varón, rico, famoso, y es seguro que no advirtió como envejecían la plebe y los esclavos de su tiempo”.

En ese sentido, Squella asegura que “ser rico es siempre una gran ventaja”.

“El problema de fondo que condiciona siempre casi todo es la pobreza, las carencias de bienes básicos. ¿Se puede tener una buena vejez si esta no es saludable? Y con “saludable” no me refiero a la ausencia de toda enfermedad, sino a la asistencia sanitaria oportuna, estable y de calidad a que todos tienen derecho”.

AFP e Isapres

En en este contexto que Squella hace una reflexión sobre el sistema de las AFP y las ISAPRES, que tienen entre sus usuarios a numerosos adultos mayores.

En cuanto a la capitalización individual, el ex convencional cree que lo mejor sería un sistema de cotizaciones personales, pero con suficiente solidaridad.

“El sistema de AFP fue pensado para cualquier cosa y no para asegurar buenas pensiones, menos aún en un país donde los ingresos justos por el trabajo han sido siempre una ilusión. A pesar de que en ambos casos los diagnósticos están claros hace más de una década, nos dormimos en el tema previsional y en el de la salud privada, y vea usted adónde estamos llegando ahora”, asegura.

“El poder de las AFP y de las ISAPRES, con el potente lobby que las acompaña, ha podido más que cualquier reclamo de los cotizantes y afiliados. Y vea usted como en este momento del tema de las ISAPRES se ha hecho un asunto preferentemente jurídico –que la Corte Suprema esto o lo otro-, en circunstancias de que, ante todo, se trata de un asunto social, económico y moral. ¿Cómo no nos indigna que las ISAPRES estén usando hoy a sus afiliados como carne de cañón después de haberles cobrado en exceso durante largo tiempo?”, se pregunta.

Proceso constituyente

Finalmente, como ex convencional en el proceso constituyente anterior, Squella también tiene una opinión sobre cómo este tema es recogido en el borrador del Consejo Constitucional.

“En la propuesta actual se echa de menos el tema de los cuidados, que va naturalmente más allá de la vejez, y la explicación de una omisión como esa es vivimos en la lógica de que cada cual se tiene que rascar con sus propias uñas. Nos olvidamos de que la vejez tiene también una indiscutible dimensión social y que, en cuanto tal, demanda leyes, instituciones, y también políticas y recursos públicos”, analiza.

Finalmente, en su propio caso, ¿cómo ha vivido “la vejez”?

“Pregúnteme más adelante. Recién la estoy viviendo. Pero no nos engañemos: la vejez tiene algo de ese honorable pacto con la soledad, de que habló García Márquez”, concluye.

