Paul McCartney dice que la inteligencia artificial ayudó a terminar un disco de los Beatles

En declaraciones al programa “Today” de la BBC, McCartney, de 80 años, dijo que la tecnología se utilizó para “sacar” la voz de Lennon de un antiguo demo musical para que pudiera completar la canción.

El legendario músico británico Paul McCartney ha admitido este martes que se ha recurrido a la inteligencia artificial (IA) para ayudar a crear “el disco final de los Beatles”, con voz del fallecido John Lennon.

En declaraciones al programa “Today” de la BBC, McCartney, de 80 años, dijo que la tecnología se utilizó para “sacar” la voz de Lennon de un antiguo demo musical para que pudiera completar la canción.

“La acabamos de terminar y se lanzará este año”, explicó el exintegrante de los “cuatro fabulosos” de Liverpool, si bien no nombró la canción, aunque se estima, según la BBC, que se trataría de una composición de Lennon llamada “Now and then”, que data de 1978.

Esa composición, que McCartney había recibido de la viuda de Lennon, Yoko Ono, se había considerado en un principio como parte de una recopilación de material de los Beatles en 1995.

Sin embargo, según McCartney, George Harrison había admitido que la canción era una “basura” y se negó a trabajar en ella.

“No tenía un título muy bueno, necesitaba un poco de reelaboración, pero tenía un verso hermoso y John lo cantaba”, dijo.

“(Pero) A George no le gustó. Siendo The Beatles una democracia, no lo hicimos”, agregó.

La BBC dice que el punto de inflexión llegó con el documental “Get Back” de Peter Jackson, de hace unos años, que entrenó a los ordenadores para reconocer las voces de los Beatles y separarlas de los ruidos de fondo, e incluso de sus propios instrumentos, para crear un audio “limpio”.

“Él (Jackson) fue capaz de sacar la voz de John de un casete pequeño”, dijo McCartney a Radio 4.

“Teníamos la voz de John y un piano y podía separarlos con IA. Le dicen a la máquina: ‘Esa es la voz. Esta es una guitarra. Saca la guitarra”, explicó el músico.

Así, se pudo tomar la voz de John Lennon y obtenerla pura a través de esta IA, afirmó McCartney, quien admitió, no obstante, que otras aplicaciones de IA suponen un motivo de preocupación.

“Da un poco de miedo pero es emocionante, porque es el futuro. Tendremos que ver a dónde nos lleva”, dijo.

McCartney habló de la IA antes de una exposición de fotografías suyas que estará abierta al público a finales de este mes en la National Portrait Gallery de Londres.

Titulada “Los ojos de la tormenta”, la exposición presenta retratos tomados por McCartney con su propia cámara, entre diciembre de 1963 y febrero de 1964, cuando los Beatles fueron catapultados a la fama.

Las imágenes tomadas por McCartney recogen numerosos momentos íntimos de los integrantes de la banda, y ofrecen una mirada única sobre el ambiente, la personalidad y la manera en que los músicos percibían el fenómeno de la “beatlemanía” que estaba creciendo.

Para saber más de lo que está pasando en el mundo de la ciencia y la cultura, súmate a nuestra comunidad Cultívate, el Newsletter de El Mostrador sobre estos temas. Inscríbete gratis AQUÍ