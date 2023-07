Ministerio de las Culturas suspende actividad de DDHH tras polémica por dichos de P. Fernández

El evento “Árboles por la Memoria” iba a realizarse el viernes en Villa Grimaldi, pero este martes el Ministerio de las Culturas informó de su suspensión, luego que la Red de Sitios de Memoria informara que se bajaba de la actividad. Una fuente de la Red señaló que mientras Fernández siga como asesor a cargo de la conmemoración de los 50 años del Golpe, el evento no se realizará. Los hechos fueron lamentados por el rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis. “Creo que el centro de esta conmemoración no puede ser el coordinador del proceso. No es Patricio Fernández el objeto de escrutinio y, por lo tanto, por un lado, creo que él ha sido imprudente en el tipo de exposición pública que ha adquirido en este tiempo. Por otro lado, tampoco cabe la renuncia ni el colocar en esa condición la continuidad del proceso”, manifestó.

El Ministerio de las Culturas suspendió una actividad que iba a realizarse este viernes en Villa Grimaldi, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, en medio de una polémica que afecta al asesor gubernamental Patricio Fernández, cuya renuncia fue pedida el domingo por 160 organizaciones de derechos humanos.

El hecho ocurrió luego que el lunes la Red de Sitios de Memoria de Chile –una de las organizadoras del acto en la casa museo de la comuna de Peñalolén– informara, por medio de un comunicado, que se restaba de la actividad “Árboles por la Memoria”, de la cual es una de sus impulsoras. Consiste en una campaña de plantación de 4 mil árboles que serán sembrados en recuerdo de cada una las víctimas del terrorismo de Estado.

“Presentamos una carta de remoción del cargo que ostenta el señor Patricio Fernández Chadwick, por lo cual, mientras se mantenga en dicho cargo y con mucho pesar, la Red de Sitios de Memoria se abstendrá de participar en dicha actividad”, informó en una declaración pública.

Agregó que “la decisión no ha sido fácil, teniendo en cuenta que fuimos los impulsores y co-creadores de esta iniciativa, pero la consecuencia de nuestros actos es un valor que no podemos transar”.

Día inaugural

Estaba previsto que en el evento “Árboles de Memoria”, día inaugural de la campaña, participara el ministro de las Culturas, Jaime de Aguirre, y su par de Agricultura, Esteban Valenzuela.

Sin embargo, el martes Villa Grimaldi y la propia Red fueron informadas por el Ministerio de las Culturas que el evento sería suspendido.

“El proyecto Árboles de Memoria se ha gestado desde el inicio con la Red de Sitios de Memoria, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y el Ministerio de Agricultura”, informó la secretaría de Estado dirigida por De Aguirre, tras ser consultada por El Mostrador.

“Desde el Ministerio entendemos que la participación de la Red de Sitios de Memoria y todas las organizaciones involucradas en este proyecto es fundamental y trabajaremos junto a ellos para que se concrete este hito tan significativo”, señalaron.

Polémica

Los hechos se dan en medio de la polémica con Patricio Fernández, asesor a cargo de la conmemoración de los 50 años del Golpe, cuya renuncia fue pedida por varias organizaciones de derechos humanos, incluida la Red de Sitios de Memoria, acusado de relativizar lo ocurrido en 1973.

“Mientras esté Fernández en su cargo, el evento no se va a hacer”, manifestó un fuente de la Red a El Mostrador.

Los hechos fueron lamentados por el rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, en el programa radial “Juntos y Revueltos” de El Mostrador, ya que en dicha casa de estudios también se iba a realizar una plantación de árboles como parte del proyecto, en un acto que también fue suspendido.

“Creo que el centro de esta conmemoración no puede ser el coordinador del proceso. No es Patricio Fernández el objeto de escrutinio y, por lo tanto, por un lado, creo que él ha sido imprudente en el tipo de exposición pública que ha adquirido en este tiempo. Por otro lado, tampoco cabe la renuncia ni el colocar en esa condición la continuidad del proceso”, manifestó Ramis.

“Nosotros mismos estábamos organizando una actividad que se suspendió, la teníamos organizada a nivel de nuestra propia institución, en la universidad, y lo suspendimos en relación a que esa era la orientación general”, explicó el rector.

Sin embargo, “eso implica que los músicos que iban a tocar, no van a tocar; los estudiantes que querían participar, no van a participar; las personas que estaban convocadas para dar un testimonio, no van a venir, y obviamente es un costo de energía, de oportunidad, que está perdiéndose”.

“Creo que en este sentido la figura de Patricio Fernández es muy polémica, él mismo debería ser consciente de que sus declaraciones históricas, desde el tiempo de The Clinic en adelante, siempre han sido elementos, digamos, disruptivos de la opinión pública, que pueden estar a favor y en contra en cuanto a que es un comunicador público, pero en tanto el gestor de un proceso que requiere sobre todo gestión, más que otra cosa, más que opinión, creo que no contribuye”, continuó Ramis.

El rector invitó a “volver al foco, no perder el norte, de hacer de 50 años, yo creo, un momento de oportunidad país, para pensar en los aprendizajes que tenemos que sacar reflexivamente respecto a nuestra propia historia para mirar el futuro. En ese sentido creo que todo aporte de todos los sectores son bienvenidos y creo que deberíamos colocar ahí el acento, a que Patricio Fernández siga ejerciendo su rol netamente de gestión donde debe estar tratando de beneficiar a las organizaciones sociales que quieren generar ese proceso de reflexión y no colocándose él como el objeto de exposición para evaluar opiniones que, la verdad, pueden ser valorables o no, pero en el fondo no contribuyen al proceso”.

