Filósofo argentino Sztajnszrajber: “Cada vez creo menos en la racionalidad uniforme de la política”

Argentina realizará este domingo las decisivas elecciones primarias que determinarán las candidaturas para los cargos nacionales en las elecciones presidenciales y legislativas. Los resultados darán el tono de las elecciones del próximo 22 de octubre.

Los argentinos deberán votar por un candidato de las 27 listas para saber los nombres de quienes competirán por un cargo en las elecciones generales.

Entre los nombres que más resuenan están el actual ministro de Economía, Sergio Massa, los conservadores Patricia Bullrich y Horacio Larreta, y el ultraliberal Javier Milei. El filósofo argentino Darío Sztajnszrajber conversó con El Mostrador acerca de las elecciones y su nuevo libro “El amor es imposible”.

Sztajnszrajber llena auditorios, salas de clases y sus libros de filosofía se han transformado en bestsellers. El licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires ha llevado la disciplina a la televisión (Mentira la verdad, Canal Encuentro) y la radio (Demasiado humano, Futurock), así como también a los escenarios con los espectáculos Desencajados y Salir de la caverna. Ha sido docente en todos los niveles, desde la enseñanza primaria hasta el posgrado, con veinte años de labor en escuelas secundarias. Es autor de Filosofía en 11 frases. Recibió el Diploma al Mérito del Premio Konex en Periodismo y Comunicación del año 2017, en la categoría Divulgación.

El filósofo visitó Chile para presentar su más reciente publicación “El amor es imposible. Ocho tesis filosóficas” (2023, Editorial Planeta), uno de libros más vendidos en Argentina, a través de distintas tesis y de su propia experiencia el autor cuestiona el del amor hegemónico.

Las elecciones en Argentina

El filósofo señaló que durante este año las predicciones han ido cambiando.

“Me parece que empezó el año con una idea de un triunfo casi seguro de la oposición y con un gobierno muy debilitado pero hoy en día el Gobierno ha vuelto a estar en principio competitivo a la hora de pensar las elecciones con una oposición digamos con una interna muy fuerte también, entonces como que el panorama es imposible de predecir”.

“Cada vez creo menos en la racionalidad uniforme de la política y creo que la política tiene muchas categorías propias de la lógica imprevisible del amor”, expresó.

En ese sentido, explicó que “cuando uno se enamora entran en juego un montón de rasgos muy disímiles a la hora de votar. Uno no vota únicamente haciendo una cuenta con una calculadora, como tampoco uno no se enamora haciendo una cuenta con una calculadora. Entonces así como somos una multitud de fragmentos los seres humanos, a la hora de votar también esos fragmentos entran en conflicto y en la encuesta contestas con un fragmento, pero a la hora de poner el voto, votas con otro, por eso es tan impredecible. Pero me parece que los más lo más interesante de la política es la incapacidad de predecir”.

En relación, al ascenso de la extrema derecha en Argentina afirmó que es necesario hacer la diferencia entre las propuestas de ciertos grupos de ultraderecha que son apoyadas desde una perspectiva ideológica y aquellos que los apoyan desde cierto desencanto con la política.

“Me parece que ahí convergen dos tipos de de votantes. El crecimiento de las propuestas ultraderecha, creo yo no implica linealmente el crecimiento de una parte de la sociedad que se ha vuelto de ultraderecha, porque a veces muchas de estas candidaturas son votadas como una forma de expresar un desencanto con la política en general. Muchas veces los candidatos de la ultraderecha como que transitan en esa doble beta por un lado con propuestas, pero también con una crítica despiadada al sistema político”, explicó.

Además, agregó que “lo interesante es pensar por qué la derecha se vuelve representativa del desencanto, pero también al revés podríamos decir si la izquierda ganara votantes desde el desencanto, sería un votante que no estaría corporizando ideas de izquierda”.

“El amor es imposible”

En el libro el filósofo argentino va relacionando sus propias experiencias relacionadas al amor con las ocho teorías, la muerte de su padre y su madre y la primera vez que leyó al escritor argentino Julio Cortázar. A Sztajnszrajber le interesa recuperar los temas originarios de la filosofía.

“Entiendo que hay una recuperación de los temas originarios de la filosofía, que con el tiempo se fueron perdiendo un poco producto de su departamentalización incluso su elitización, pero es algo no solo propio de la filosofía, sino de muchas disciplinas”, sostuvo.

“El amor es imposible”, la afirmación del título causa temor.

“El libro digamos tiene un título que busca ser provocativo pero no es taxativo porque no dice el amor no existe, dice el amor es imposible y de hecho hay una tesis muy clara, que dice si el amor es imposible, discutamos lo imposible”, menciona el filósofo.

Además, explica que “hay una recuperación de lo imposible en su contenido utópico, es más parecida a la idea de que si hay amor nada de lo que hoy nosotros hacemos en el nombre del amor se le acerca porque sería de algún modo rebajarlo mucho. Es como esas discusiones, más políticas de este se puede cambiar el mundo y si cambiara el mundo es que baje 2% de la pobreza, estamos lejos de perseguir utopías. Entonces, es esa discusión entre lo posible y lo imposible y así como la política creo tiene que recuperar el impulso por lo imposible, no me cabe duda que con el amor pasa algo parecido”, explicó.