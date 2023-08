Miguel Tapia en Club Chocolate

Club Chocolate, Ernesto Pinto Lagarrigue 192, Recoleta.

Sábado 19 de agosto – 21:00 horas.

Entrada general: $14.000 vía Passline.

El 19 de agosto será el regreso de Miguel Tapia, donde los fanáticos de Los Prisioneros podrán volver a escuchar en vivo “Corazones”, uno de los discos icónicos de la banda.

“Es uno de los álbumes que menos tocamos en vivo con Jorge, y es uno de mis discos favoritos. Es por ello, que me estoy dando el gusto de tocar este emblemático disco con mi nueva banda, rescatando el sonido original que se caracteriza por tener bases electrónicas sumado a la interpretación en vivo de los músicos”, agrega Tapia.

Pero no solo habrá espacio para Los Prisioneros, su repertorio de solista también tendrá un lugar en el show que ofrecerá en Club Chocolate.

“Tocaré algunos temas de mi ex banda electro pop de los 90, Jardín Secreto, agrupación que junto Cecilia Aguayo dimos continuidad al estilo y sonido del disco Corazones. También tocaré los clásicos de siempre en su formato y sonido original, ya que el público siempre está deseoso de escuchar”, señala el baterista

Asimismo, en su nueva agrupación, lo acompaña su amigo de siempre, Sergio “Coti” Badilla quien está a cargo del sonido electrónico de la banda, mientras que las guitarras afiladas las lidera Marcel Soto, ex músico de la banda “Tomo como Rey”. De igual forma, en el bajo, Jorge “Jito” Dureaux entrega toda su experiencia en los sonidos graves de los temas de LP. Y la presencia femenina no está ausente, ya que la base rítmica de la batería llega de la mano de Josefina Lund, quien con su juventud le da una nueva frescura a los sonidos de la banda”.

Por otro lado, el ex miembro de Los Prisioneros contará con la presencia de artistas nacionales quienes lo acompañarán en esta noche de debut: Aerstame, Pablo Ilabaca y Gonzalo Yánez. Para Aerstame de Movimiento Original, es un honor participar en este show: “Para mí significa un verdadero honor haber sido invitado para este show tan especial de un artista icónico de la música chilena. Yo crecí escuchando a Los Prisioneros y qué mejor con el disco Corazones un disco emblemático, que trae canciones como Tren al Sur, Corazones Rojo, Estrechez de Corazón, entre otras canciones que hasta el día de hoy me hacen vibrar de una manera increíble. Así que me siento literalmente privilegiado de haber sido invitado al show de este maestro e interpretar algunas de las canciones de este disco tan icónico”.

Por su lado, el cantante de Volvemos a caer, Gonzalo Yáñez, destaca la importancia de Los Prisioneros en su propi carrera y lo feliz de ser parte de este espectáculo: “Que Miguel me invite a tocar significa un placer absoluto. Primero y principal porque es un amigo al que quiero adoro con todo mi corazón. Él fue junto a Jorge González quienes me dieron la entrada a Los Prisioneros cuando yo tenía 20 años. En un momento donde tenía mucho para aprender y gran parte de eso lo viví con ellos. Fueron como hermanos mayores para mí. Entonces primero desde la amistad es un placer absoluto. Y después desde lo musical qué te puedo decir. Miguel es ni más ni menos que el baterista de la banda más importante, más legendaria que tiene nuestro país y poder subirme a cantar esas canciones siempre es un honor. Así que nada un placer absoluto, deseoso de poder subirme al escenario una vez más con mi viejo amigo, con mi hermano mayor, con un personaje tan importante en nuestra música. Así que lo vamos a pasar espectacular, no tengo duda que va a estar buenísimo”.