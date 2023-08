Subsecretaría para las Fuerzas Armadas mantiene 390 concesiones salmoneras al margen de la ley 

A partir de información obtenida por Fundación Terram, a través de Ley de Transparencia, entre 2016 y julio de 2023, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) denunció a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (SSFFAA) a 405 concesiones salmoneras por haber incurrido en alguna de las causales de caducidad. De estas 405, la SSFFAA ha caducado hasta la fecha solo 15.

La legislación chilena establece que para instalar un centro de cultivo de salmones en el mar, los titulares de las empresas de acuicultura deben solicitar una concesión a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), Sernapesca y la SSFFAA.

“Nos parece preocupante que, teniendo los antecedentes sobre la mesa, las autoridades de Gobierno no hagan valer la ley. Esta omisión de parte de la SSFFAA termina siendo funcional a la expansión geográfica de una industria cuya producción y ganancias crecen a condición de la degradación de ecosistemas de alto valor natural, como son los fiordos y canales de la Patagonia chilena”, expresó al respecto Flavia Liberona, directora ejecutiva de Terram.

Según la información entregada por Sernapesca y lo que establece la Ley General de Pesca y Acuicultura, constituyen causales de caducidad de las concesiones y autorizaciones de acuicultura “no iniciar operaciones en el centro de cultivo dentro del plazo de un año contado desde la entrega material de la concesión o autorización; o paralizar actividades por más de dos años consecutivos”.

“Gran parte de estas concesiones en causal de caducidad lo están justamente por no realizar operaciones, por lo cual no se justifica que sus titulares mantengan dicha concesión sobre un bien nacional como es la porción de mar. Por este motivo es que menos se entiende la omisión de la SSFFAA, ya que cumplir la ley y caducar estas concesiones no tendrá efectos negativos sobre el empleo, justamente porque no hay puestos de trabajo involucrados”, agregó Liberona.

Tal como se muestra en los mapas, las concesiones salmoneras que Sernapesca denunció a la SSFFAA, entre 2016 y julio de 2023, se extienden a lo largo de la zona austral del país.

Cabe recordar que, en septiembre de 2022, Terram ingresó un escrito en la Contraloría General de la República solicitando a Sernapesca, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y Subpesca pronunciarse al respecto, tras identificar que 280 concesiones salmoneras ubicadas al interior de cinco Áreas Protegidas de la Patagonia chilena se mantendrían vigentes, pese a haber incurrido en causal de caducidad y no obstante haberse iniciado una auditoría para fiscalizar el cumplimiento de la normativa.

Sin embargo, a casi un año de dicha solicitud, desde Contraloría afirmaron que actualmente se encuentra en proceso la auditoría contra Sernapesca y la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.

Además, dos meses después de revelar la información, el Gobierno anunció la creación de un Comité Interministerial compuesto por las subsecretarías de Pesca y Acuicultura, para las Fuerzas Armadas y del Medio Ambiente, cuyo fin sería revisar en detalle la situación legal de las concesiones salmoneras para hacer valer la ley y caducar lo que haya que caducar.

“Nueve meses han pasado de la creación de dicho Comité Interministerial, y hasta hoy la SSFFAA no ha caducado una sola concesión de las 280 denunciadas al interior de Áreas Protegidas”, indicó Liberona.

Al ser consultados sobre el tema, desde la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas –encabezada por Galo Eidelstein (PC)– señalaron que “desde marzo de 2022 a la fecha, se completó la total tramitación de 140 procedimientos de caducidades de concesiones acuícolas, lo que significa una importante alza respecto a los años anteriores (entre 2018 y 2021 se completó la total tramitación de solo 28 procedimientos de caducidad)”.

“El Gobierno de Chile ha impulsado fuertemente el trabajo vinculado a la Zona Costera, lo que se manifiesta en el aumento en la resolución de una serie de procedimientos, entre ellos, los de caducidades de concesiones acuícolas”, agregaron.

Adicionalmente, afirmaron que “la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas tiene la obligación, sobre cada uno de los casos informados por Sernapesca, de verificar las posibles coberturas legales que puedan justificar la falta de actividad de los centros de cultivos de salmones denunciados”.