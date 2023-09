Desde Morello al “Tío” Valentín: los artistas que estuvieron en la conmemoración de los 50 años

“Hace 50 años se cometió uno de los crímenes más grandes de la humanidad. Estoy aquí para expresar mi solidaridad con el pueblo de Chile. La lucha contra el fascismo no es solamente del pasado, si no que del presente y no solo en Chile y en Estados Unidos”, expresó el guitarrista de Rage Against the Machine, Tom Morello. Durante el acto se presentaron los poetas Elicura Chihuailaf y Elvira Hernández, la cantante Mon Laferte junto a Pascuala Ilhabaca, el dúo Yorka e Ismael Oddó, además, el maestro Valentín Trujillo y la Agrupación de Detenidos Desaparecidos.

El músico estadounidense Tom Morello estuvo esta mañana en la ceremonia de conmemoración de los 50 años del golpe Estado del Gobierno. El guitarrista de Rage Against the Machine llegó este fin de semana al país, donde visitó el Estadio Víctor Jara para homenajear al cantautor asesinado en dictadura. La jornada estuvo marcada por la presencia de artistas de distintas expresiones artísticas, los poetas Elicura Chihuailaf y Elvira Hernández, la cantante Mon Laferte junto a Pascuala Ilhabaca, el dúo Yorka e Ismael Oddó, además, el maestro Valentín Trujillo y la Agrupación de Detenidos Desaparecidos estuvieron en la Plaza de la Constitución. Si bien, el guitarrista no se presentó durante el acto, Morello llegó a primera hora de este lunes al Palacio de La Moneda para cumplir con su rol de invitado y recibió una ovación y varios aplausos por parte del público presente. "Hace 50 años se cometió uno de los crímenes más grandes de la humanidad. Estoy aquí para expresar mi solidaridad con el pueblo de Chile. La lucha contra el fascismo no es solamente del pasado, si no que del presente y no solo en Chile y en Estados Unidos", dijo Tom Morello a CNN. Además señaló que "siento una profunda conexión con Chile, sin mencionar que son grandes fanáticos del rock". Además de Morello, entre los invitados oficiales estuvo la escritora argentina, Mariana Enriquez. La ceremonia dio inicio con la interpretación del himno nacional por el pianista "Tío" Valentín Trujillo, quien a penas se subió al escenario fue ovacionado por el público. Luego el acto fue dirigido por la actriz y directora de teatral, Aline Kuppenheim. Después del himno nacional, la Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos protagonizó un emotivo momento con la cueca sola. Esta modalidad del baile tradicional chileno se da cuando una mujer danza sola, portando un retrato de la persona desaparecida durante la dictadura de Augusto Pinochet. También hubo espacio para los mensajes: "Para que nunca más en Chile esto se vuelva a vivir (…) porque los desaparecidos nos faltan a todos y todas", señalaron parte de los familiares de los detenidos desaparecidos. Luego el poeta y Premio Nacional de literatura, Elicura Chihuailaf recitó un "casi poema" en homenaje a Salvador Allende que recitó en español y mapudungun. El poeta expresó que su participación en el evento fue "emotivo e histórico" y que le permitió "la posibilidad de hacer presencia con el espíritu y con el pensamiento de nuestro pueblo, esa herida que duele, que se abre y que sigue sangrando hacía la tierra". En ese sentido, expresó a El Mostrador que a 50 años del golpe de Estado nos encontramos "impensadamente lejos de una reflexión que aborde los conceptos. Cuando se habla de democracia, hay que defender la democracia pero también este concepto secuestrado por un pequeño grupo que estableció ese concepto a su amaño y yo personalmente pienso que la democracia es mucho más que eso, indudablemente que es una conversación que necesita de dos bastones fundamentales que es la consulta permanente y la información veraz y para todos y todas". Tras Chihuailaf , subió al escenario la poetisa Elvira Hernández quien recitó un emotivo fragmento de "La bandera de Chile" y luego "Restos". "Los arrojaron al mar/Y no cayeron al mar/Cayeron sobre nosotros", dice el poema. Mon Laferte hace un homenaje a Víctor Jara La destacada cantante chilena viajó desde México para participar en la conmemoración de los 50 años del golpe, su esperada presentación se dio luego de discurso del Presidente Gabriel Boric. Antes que ella, pasaron por el escenario otras artistas como Pascuala Ilabaca, el dúo Yorka e Ismael Oddó. Uno de los momentos que más emoción causó entre los asistentes fue cuando Mon Laferte se subió al escenario para cantar una de las canciones más reconocidas del cantautor: "Manifiesto" de Víctor Jara.