Presentan sitio web sobre arte chileno entre 1960 y 2000 basado en investigación de U. de Harvard

Un sitio digital sobre el arte chileno entre 1960 y 2000 acaba de ser lanzado a la web.

Se trata de Conceptual Stumblings. Arte en Chile, 1960s – 2000s (Tropiezos conceptuales. Arte en Chile, 1960 – 2000).

Editado por los académicos Sergio Delgado Moya (University of Chicago), María José Delpiano (Universidad Alberto Hurtado) y José Luis Falconi (University of Connecticut), este trabajo se basa en el proyecto de investigación homónimo desarrollado por el David Rockefeller Center for Latin American Studies (DRCLAS) de la Universidad de Harvard desde el año 2009.

El volumen reúne conversaciones inéditas entre artistas activos en los años de dictadura y posteriores al retorno a la democracia, presentando testimonios personales y diálogos generacionales invaluables entre artistas como Alfredo Jaar, Raúl Zurita, Iván Navarro, Cristóbal Lehyt, Catalina Parra, Arturo Duclos, Camilo Yáñez, Felipe Mujica, Ronald Kay, Mario Navarro, Patrick Hamilton, Bernardo Oyarzún, Johanna Unzueta, Ignacio Gumucio, Samy Benmayor, Carlos Altamirano, y Paz Errázuriz.

Incluye, además, ensayos, una vasta galería de imágenes y reproducciones de algunas de las obras más representativas de las artes visuales chilenas de esa época, así como una sección que detalla la historia del proyecto incluyendo un prólogo del profesor del departamento de Historia del Arte y Arquitectura de la Universidad de Harvard, Thomas Cummins.

Con la difusión de este volumen, los autores esperan contribuir a la enseñanza de las letras y artes contemporáneas en Chile.

“La profundidad de las conversaciones y el rigor de los ensayos que contiene constituyen, además, un aporte valioso a la bibliografía existente sobre el periodo estudiado”, aseguran.