Director de documental sobre “el” abogado de rockeros argentinos: “Une dos mundos antagónicos”

Una de las cintas destacadas del festival In Edit, que comienza este jueves, es “Llamen a Joe”, del argentino Hernán Siseles.

La película cuenta la historia de Joe Stefanolo, el “abogado del rock” que salvó de varios líos legales a Charly García, Fito Páez, Andrés Calamaro y Luca Prodan, entre muchos otros.

“Soy periodista hace años y estuve involucrado en muchos medios musicales, hice entrevistas, crónicas vinculadas a la música, y en ese sentido, al investigar en varias oportunidades la evolución del rock en Argentina, encontré en algunos momentos este nombre como escondido, o en algunos videos, en algunos archivos de televisión, vinculado, como vos decías, a algunas de las figuras más relevantes del rock en Argentina, como son Fito Páez, (Andrés) Calamaro, Charly García”, cuenta Siseles a El Mostrador.

Stefanolo “es un abogado que atiende músicos y también tiene otro tipo de clientes, y tiene siempre clientes muy excéntricos, ya sean músicos o no, que tienen un modo de transitar la vida como muy particular”.

El letrado se hizo famoso al defender a Calamaro luego de decir públicamente en un concierto “que era una linda noche para sumar un porrito”.

“Ahí tal vez su figura un poco se hizo más visible, pero bueno, cuando me meto en esa historia, empiezo a encontrar las otras, y yo puntualmente tuve una experiencia personal con Joe Stefanolo, que me ocurrió trabajando, de hecho, en otro documental, hice la producción periodística, las entrevistas, para un documental sobre Luca Prodan, el líder de Sumo, para una cadena de televisión, para VH1, hace hace varios años, y teniendo que hacer entrevistas sobre Luca, llegamos a Joe Stefanolo, que había sido su abogado y su amigo, y así entré por primera vez al estudio de Joe Stefanolo, y empecé a conocer, más allá de esa imagen que había visto un par de veces, lo conocí personalmente, conocí un poco su mundo”,

Agrega que además Stefanolo “también es una figura, y esto está en la película, es una figura muy urbana, muy de la ciudad, que lo encontrás caminando, a mí todavía me pasa que la gente lo encuentra a Joe en el subte, en el metro, me manda fotos, me dice acá está Joe, y me pasó eso, lo encontré caminando una vez, y me empecé a acordar que lo había visto por el documental de Luca, de otras historias, y me dije, acá puede haber una historia para contar”.

La cinta será presentada por su director, Hernán Siseles, mañana en el GAM a las 20:00 horas. Puedes reservar tu entrada AQUÍ.