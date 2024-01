Filósofo estadounidense sobre la crisis climática: “No hay nada más efectivo que la acción política”

“El cambio climático es mucho más que una cuestión científica”, sostiene el filósofo Dale Jamieson. Los análisis científicos sin duda son imprescindibles a la hora de hablar de la crisis climática. Sin embargo, las consecuencias del aumento de la temperatura del planeta tienen consecuencias en diversas áreas desde la alimentación, los derechos humanos, la política y las desigualdades de género, entre otras. Entonces, ¿por qué abordar las problemáticas climáticas desde la filosofía?

“Tenemos muchas tecnologías que ahora nos permitirían abordar mejor el cambio climático, pero no las estamos utilizando y eso se debe a cuestiones políticas, psicológicas y humanas que hacen muy difícil que apliquemos la tecnología a este problema. Así que lo primero que hay que decir es que la ciencia y la tecnología son necesarias e importantes para abordar el cambio climático, pero no son suficientes. Nunca son suficientes. Más allá de eso, la filosofía es importante porque el cambio climático no es el tipo de problema que simplemente nos va a matar a todos en la noche a la mañana, vamos a tener que vivir con el cambio climático. Vamos a tener que tener vidas significativas en un mundo radicalmente diferente al mundo en el que vivimos actualmente. El cambio climático desafiará algunos de los valores que tenemos y proporcionará oportunidades para formas de vida nuevas y diferentes, y la filosofía siempre tiene un lugar cuando se trata de la pregunta: ¿cómo debo vivir? Y en tiempos de profundos y profundos cambios, la filosofía siempre está realmente en el centro”, explica el filósofo a El Mostrador.

Dale Jamieson es uno de los exponentes de Congreso Futuro que se realizará entre el 15 y el 20 de enero en el Centro Cultural Ceina. Este año llegarán a Chile más de 100 expositores provenientes de 20 países del mundo y el evento se centrará en los debates que generan la Inteligencia Artificial. Sin embargo, se abordarán otros temas relevantes como el medioambiente. Jamieson es doctor en filosofía de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, profesor de Estudios Ambientales, director del Centro para la Protección Ambiental y Animal y profesor afiliado de Derecho, Ética Médica y Bioética en la Universidad de Nueva York (NYU).

Además, es autor de los reconocidos libros como Ethics and the Environment y Reason in a Dark Time: Why the Struggle to Stop Climate Change Failed-and What It Means For Our Future.

Crisis climática y pérdida de biodiversidad

En su trabajo reciente se refiere a las complejas relaciones entre la protección ambiental y animal, especialmente en relación con la alimentación y conservación. En ese sentido, opina que “las dimensiones de los derechos humanos del cambio climático son muy importantes, porque toda crisis siempre afecta más a los pobres y a los marginados que a los ricos y poderosos, por lo que siempre hay una crisis de derechos humanos y se vuelve aún más extrema cuando los eventos son más extremos”.

“Pero sería un gran error pensar en el cambio climático como un problema que solo afecta a los derechos humanos y a la comunidad humana y a las cuestiones de justicia entre los humanos, el resto de la naturaleza es realmente la gran víctima de la transformación humana del planeta. Y, por supuesto, eso ya estaba en marcha mucho antes del cambio climático; ya estábamos al comienzo de la gran extinción que lleva a la extinción de plantas y animales, y además de la extinción de especies, seguimos tratando a otras formas de vida de manera realmente horrible, ya sea en relación con los animales que usamos en nuestro sistema alimentario, que no solo es terrible para el bienestar animal individual, sino que también contribuye al cambio climático y a otros problemas. Así que no se trata solo de la vida silvestre, no es solo la naturaleza salvaje, sino que hay realmente una especie de patología que recorre nuestra relación con otras formas de vida en el planeta”, agrega.

Ecoansiedad

En relación a los relatos sobre el calentamiento global que muchas veces causan miedo y ecoansiedad sobre todo en las generaciones más jóvenes, el filósofo opina que primero hay que tener claro que “no todos vamos a morir” y que la acción climática es de suma relevancia para poder abordar estos temas y pedirle a los gobiernos medidas concretas.

“La triste verdad es que no hay nada más efectivo que la acción política, votar por candidatos que se tomen este tema en serio. Tal vez no debería decir esto, pero el proceso constitucional en Chile fue una gran decepción en este sentido, porque era una oportunidad para intentar incorporar algunas protecciones ambientales en la Constitución. Así que ese tipo de actividades políticas son muy importantes”, afirma.

Además, señala que “la acción individual también es importante por dos razones. Si piensas, por ejemplo, en la comida que comemos, ingerimos más de 1,000 comidas al año, y nuestra dieta es una de las cosas que tiene el mayor impacto en nuestras propias emisiones de gases de efecto invernadero. Así que si, por ejemplo, la mitad de esas mil comidas son comidas a base de plantas, amigables con el clima y con el medio ambiente, eso tiene un impacto. Y no solo tiene un impacto en nuestro comportamiento personal, sino que todos a nuestro alrededor también ven que hay otras formas de vivir. Y eso no es solo una cuestión de que el comportamiento individual lleve a más comportamiento individual, sino que también señala a los líderes políticos y a los políticos que te tomas en serio este tema. Creo que uno de los problemas que tenemos, ciertamente en Estados Unidos, pero creo que en muchos otros países también, es que cuando entrevistas a las personas, pueden decir que se toman en serio el cambio climático, pero luego siguen quejándose del precio de la gasolina y quieren seguir con los negocios como de costumbre. Cuando las personas comienzan a emprender acciones voluntarias para cambiar sus vidas, entonces los políticos ven que si creamos impuestos al carbono, si cambiamos políticas de ciertas maneras, la gente lo aceptará porque ya está aceptando voluntariamente estos cambios en su estilo de vida. Así que la acción política es lo más importante, pero la acción voluntaria individual no está en un mundo completamente diferente. Está estrechamente relacionada con la acción política”.