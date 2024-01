Manuscrito original de “Altazor” llega a la Fundación Vicente Huidobro-UC

El miércoles 10 de enero, en el aniversario 131 del natalicio del poeta nacional Vicente Huidobro, la Universidad Católica recibió el manuscrito original del icónico poema “Altazor”, obra cumbre del poeta, que estaba en los depósitos del Banco Estado. La revelación y entrega pública del histórico manuscrito es parte de la firma de un convenio con la Fundación Huidobro-UC que busca fomentar la difusión del legado y patrimonio cultural del escritor.

Publicado en 1931, “Altazor” es el punto cúlmine de la trayectoria de Huidobro, quien estuvo varios años editando y corrigiendo palabras en el mismo manuscrito que ahora se espera pueda tener un resguardo para las siguientes generaciones.

Durante su discurso, el rector Ignacio Sánchez destacó lo emocionante de recibir un ejemplar como este.

“No me cabe duda que Vicente Huidobro alcanza la realización espiritual en esta obra, y eso es lo que hoy día celebramos, poder custodiarla y poder proyectarla hacia los investigadores de futuras generaciones”, dijo.

Además, el rector agradeció al BancoEstado, por su confianza en la Fundación Huidobro-UC, y también agradeció la relación de trabajo con la familia del artista.

“Hay una tarea común de poder rescatar la obra del poeta. Cuando uno tiene en su poder este manuscrito, ve que comienza a escribirse en 1919, pero Huidobro demora años en publicar el libro. Y yo creo que ese es un llamado a la reflexión profunda de la obra creativa, de la investigación, y eso es algo que muchos de nuestros profesores comparten. Hay docentes que están durante toda su carrera buscando un objetivo de investigación y de creación. Aquí hubo una persona, Vicente Huidobro, que tardó 14 años en crear una obra revolucionaria”, señaló el rector Sánchez..

Entre este legado cultural dejado por el artista, “Altazor” es un hito que puso a Chile en la escena mundial de las letras.

“Es todo un orgullo para nosotros contribuir a la preservación del patrimonio cultural nacional, como es el manuscrito original del poema Altazor, de Vicente Huidobro. Este contrato de depósito con la Fundación Huidobro UC, que ha nacido de la alianza de la Fundación Huidobro y la Universidad Católica de Chile, nos entrega las garantías de que este manuscrito estará custodiado y salvaguardado con todas las condiciones técnicas de conservación y seguridad que requiere y, por lo tanto, es un compromiso que asumimos con la responsabilidad que merece”, dice Daniel Hojman, presidente de BancoEstado.

A través de su vida, Huidobro ganó un reconocimiento internacional muy grande y especialmente entre sus pares. Según Octavio Paz, Premio Nobel mexicano, el poeta chileno es quien impulsó la poesía de vanguardia escrita en español y es “el oxígeno invisible de nuestra poesía y el aire en que todos respiramos”.

Vicente García-Huidobro Opazo, bisnieto del poeta y miembro de la Fundación Huidobro UC destacó la historia de cómo llegó este manuscrito a BancoEstado.

“Es una historia impresionante. Llega un héroe anónimo, en 1995, a la puerta del Banco. Y dice, tengo este manuscrito, me da la sensación que es importante, dice Vicente Huidobro, está escrito de puño y letra, es un cuaderno antiguo. Ustedes, como garantes, como ser el BancoEstado, me dan la confianza para depositarlo sabiendo que no van a ir a venderlo por debajo. Y ahí parte esta relación en torno a lo que estamos hoy día conmemorando”, cuenta.

Además, agregó que “esta historia se consolida hoy día con la entrega a la Universidad Católica, a la Biblioteca de Humanidades, donde va a estar preservado de la mejor forma. Y siento que esto es como la guinda de la torta de esta relación también maravillosa que hemos constituido con la Universidad Católica, con el equipo, con todos los docentes, con directores académicos, con el rector y con todo el equipo que está formando parte de la Fundación Huidobro UC”.

El aporte literario de Huidobro

El artista chileno perteneció al movimiento de la vanguardia europea y a la vanguardia latinoamericana. Su aporte se centra en el arte y en la política y, si bien su contribución esencial está en la poesía y en los manifiestos creacionistas, también escribió novelas, obras de teatro y numerosas crónicas; fundó y dirigió revistas de arte en Santiago, Madrid y París y animó y dialogó con jóvenes artistas en Chile y en el extranjero.

“Altazor es una metáfora primero del proceso cultural de Occidente. Es un viaje de caída y de disolución y de desarticulación del sujeto, un viaje muy cercano a lo que escribía Nietzsche en esos años, sobre la disolución de los fundamentos de la cultura. En ese texto se habla de cómo Dios desaparece del mundo y entonces es el arte y es la poesía la que aparece como una posibilidad de restaurar un fundamento nuevo y ese vacío. Entonces, es un viaje también a lo que ocurría a comienzos del siglo XX. La caída y la reconstrucción del hombre nuevo. O sea, sigue siendo un texto muy relevante para entender también la crisis del humanismo actual”, dice Patricio Lizama, decano de la Facultad de Letras UC.

El poeta chileno comenzó su trayectoria bajo la influencia del modernismo, pero pronto evolucionó hacia un nuevo paradigma vinculado a la vanguardia parisina. Su estrecha amistad con artistas como Pablo Picasso, Juan Gris, Jacques Lipchitz, Tristan Tzara, Hans Arp, entre otros, favoreció su propuesta literaria llamada Creacionismo y su poesía, que está ligada al cubismo. Su labor literaria y su liderazgo, muchas veces controversial, estuvieron marcados por los acontecimientos históricos en los que participó: la Gran Guerra del 14, la crisis política del 25 en Chile, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial.

Hoy su patrimonio cultural está custodiado por la reciententemente creada Fundación Huidobro-UC, mediante la cual ya existen hitos como la inauguración de la Sala Huidobro en el Centro de Extensión Alameda UC, ya abierta al público, y en donde se encuentran objetos patrimoniales de la vida y obra del poeta, además de un espacio multimedial donde las personas pueden crear su propia versión de sus escrituras a través de pantallas interactivas. Esta sala tiene una muestra permanente y exposiciones que irán cambiando cada 6 meses. Además, también existe una nueva edición de “Altazor”, publicada por Ediciones UC.

“En el marco de la gran noticia que ha sido la nueva Fundación Huidobro-UC, vimos necesario impulsar una nueva edición de Altazor, que llevaba muchos años sin reeditarse y es difícil de encontrar. Ediciones UC presenta esta nueva y cuidada edición, con un importante estudio preliminar, y con imágenes facsimilares del manuscrito original, sin duda, uno de los más bellos de la historia de la literatura y obra fundamental del creacionismo, y que esperamos encante y acerque a Huidobro a las nuevas generaciones”, dice María Angélica Zegers.