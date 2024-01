“Carmina Burana” recorrerá la ciudad: primer concierto se realizará en Bajos de Mena

“Santiago Sinfónico”, iniciativa que hará recorrer la obra “Carmina Burana” por Bajos de Mena en Puente Alto, Estación Central, Templo Votivo de Maipú y Plaza Italia, fue lanzada este martes, de la mano de autoridades de las instituciones organizadoras y miembros de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico Universidad de Chile, quienes protagonizarán estos espectáculos gratuitos, al aire libre y abiertos a la comunidad.

El Gobernador de Santiago, Claudio Orrego; la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés; la Directora del CEAC, Dominique Thomann, el director titular de la Sinfónica Nacional, Rodolfo Saglimbeni y el presidente del Directorio de Metro, participaron de esta actividad junto con los alcaldes Germán Codina, Felipe Muñoz, Tomás Vodanovic y Evelyn Matthei.

Además, para adelantar parte de lo que serán estos masivos conciertos, los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile mostraron un extracto de esta cantata, tanto a los transeúntes que pasean por Plaza Baquedano como a los usuarios de Metro de la estación que lleva este mismo nombre.

Para el Gobernador de Santiago, Claudio Orrego, “Santiago en verano es un lugar agradable, pero no toda la gente lo pasa bien, ya sea por la falta de recursos, por la ansiedad, por las dificultades. Hemos querido impulsar un plan cultural para este verano que de alguna manera permita que todos y todas podamos disfrutar nuestra ciudad. Santiago Sinfónico llevará lo mejor de la cultura chilena a las distintas comunas populares de nuestro país y de nuestra ciudad de Santiago. Vamos a partir con este gran concierto de Carmina Burana, una de las obras más importantes de la música clásica en la historia”.

Por su parte, la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés Alessandri, recordó que “hace un año tuvimos aquí el gran concierto de la Novena Sinfonía de Beethoven. La ciudad entera vibró y nos pidieron hacer más e ir a otras comunas. Eso ha sido posible gracias a esta extraordinaria colaboración con el Gobierno Regional de Santiago y de cada uno de los alcaldes. Hemos trabajado mucho para hacer posibles estos conciertos, porque las grandes cosas solo se pueden hacer en colaboración. Lo hacemos con excelencia, con lo mejor de la música chilena: nuestra gran Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico de la Universidad de Chile con sus grandes intérpretes. Este es un momento de encuentro. Encontrarnos con la música y en la música es fundamental, donde todos y todas nos reconocemos como iguales y vibramos con este alimento para el espíritu que es la música”.

La Directora del CEAC, Dominique Thomann, aseguró que “para nosotros, como CEAC, es un orgullo y un honor poder hacer estos conciertos, salir al territorio y poder estar en contacto con nuevos públicos. En ese sentido, repito las palabras de la rectora, pues esto para nosotros es muy alegre, el poder estar en la calle nuevamente, en el territorio. Tuvimos el año pasado una experiencia increíble acá en Plaza Italia, de manera que volver a salir con los cuerpos estables de más trayectoria del país, estar y poder compartir con excelencia, con profesionalismo artístico, esta obra tan grande como es ‘Carmina Burana’, para nosotros representa un gran privilegio”.

El director titular de la Sinfónica Nacional, Rodolfo Saglimbeni, agregó que “salir con nuestra Orquesta y con nuestro Coro de la Universidad de Chile a las comunidades es llevar nuestro arte. Somos 150 artistas que estaremos en escena compartiendo lo mejor de esta música”. Añade que se trata de una gran obra cuyos textos se encontraron en archivos del siglo XII, “y que Carl Orff llevó a música extraordinaria, de mucha fuerza, que llena teatros en todo el mundo, pero mucho más importante es llegar con nuestra música a las comunidades, a la gente”.

Llenar Santiago de música

Los cuatro conciertos se realizarán en distintos puntos de la capital, para llevar esta monumental obra a distintos públicos de distintos lugares y edades. El primero el jueves 18 en el Parque Juan Pablo II, Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto, seguido de la Plaza Argentina de a la salida de Metro Estación Central el 23 de enero; el jueves 25 de enero en el Templo Votivo de Maipú y, finalmente, el sábado 27 de enero en la Plaza Italia.

Para el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, señaló que “desde la Municipalidad de Puente Alto valoramos estas instancias porque es una muy buena noticia llevar la cultura, las artes y la música de este nivel a distintos sectores de la Región Metropolitana, sobre todo a zonas populosas como Bajos de Mena, en una alianza virtuosa entre distintas organizaciones y autoridades. Es importante que trabajemos en conjunto para darle coherencia en dar espacios para el desarrollo espiritual de las vecinas y vecinos, sobre todo en estos momentos en que la gente necesita más que nunca tener sueños y entender que sí se puede salir adelante con la cultura y que no es prohibitivo acceder a este tipo de actividades”.

El alcalde de la Estación Central, Felipe Muñoz, resaltó que “para nuestra comuna es muy significativa esta intervención, no solo por el impacto que una obra como ‘Carmina Burana’ tiene en la cultura universal, si no que también por el simbolismo del lugar donde se realizará. Hace unas semanas la plaza Argentina era un punto de mucha inseguridad, por lo que poder recuperar ese espacio para acercar la cultura y las artes a centralinos y centralinas nos llena de orgullo. Muchas gracias gobernador Orrego y como no a la Universidad de Chile por tremenda producción que se viene”.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, aseguró que “estamos muy orgullosos de poder recibir este tipo de presentaciones en nuestra comuna, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos complejos, muy difíciles para muchas familias de nuestro país, ya sea por la situación económica, por la situación de seguridad. Tener este tipo de acciones, que nos permiten convocarnos, reunirnos como comunidad, mirarnos a los ojos, disfrutar del arte, es sin duda un bálsamo necesario para nuestros vecinos y vecinas. Creemos que es una política que nos permite seguir avanzando en construir una comuna que valore y utilice sus espacios públicos, por lo mismo, los vaya volviendo más seguros”.

Por su parte, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, destacó que “como sociedad nos hemos ido, cada uno rascando con sus propias uñas, y así no se construye nada. No se construye confianza, no se construyen soluciones. Tenemos muchos problemas que enfrentar, pero eso los tenemos que enfrentar unidos. La música une muchísimo, pero sobre todo el hecho de poder ocupar los espacios públicos en comunidad, gozar todos juntos, sin que nadie haya pagado nada. Pero la verdad es que sentir que el de al lado también está gozando igual que uno, y uno puede traer a un niño y uno puede traer a los adultos mayores, y algunos vienen con sus mascotas, eso es la celebración máxima”.

Todas estas presentaciones se realizan gracias a la colaboración de Metro, que llega a todos los lugares donde se harán estos espectáculos. El presidente de Metro, Guillermo Muñoz, señaló que “agradecemos la posibilidad de ser parte de esta tremenda iniciativa. Nuestro propósito de ´acercar a las personas a vivir una mejor ciudad´ se hace carne con este ciclo de conciertos gratuitos, ya que nos da la posibilidad de trasladar a miles de personas para asistir a estos encuentros que le devuelven a la ciudad la posibilidad de disfrutar y reunirse en familia en torno a este gran espectáculo. Felices de integrarnos y colaborar con toda nuestra infraestructura para poder difundir esta iniciativa que nos parece de la mayor relevancia”.

Toda la información de estos conciertos está disponible en gobiernosantiago.cl