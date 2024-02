Festival de Rotterdam premia cinta sobre mujer soltera que ve como sus amigos sufren por amor

En un comienza y mientras su fundador Huub Bals lo dirigió, el festival no entregaba premios. Su visión era que IFFR era un lugar de encuentro y descubrimiento, que permitía ver films que no se podían ver de otro modo. Cuando Bals en 1983 aceptó crear un premio, lo hizo a petición de Jim Jarmusch, que necesitaba usar la fama del festival para promover su proyecto Más extraño que el paraíso.

En esta ocasión, el jurado de la competencia de Rotterdam entregó su premio Tigre de Rotterdam a tres cintas de igual valor. Cada una recibe un premio de 40.000 euros y apoyo en distribución.

La primera es la cinta japonesa Rei (término kanji sin género, que no tiene significado si no se usa junto con otro), sobre una exitosa mujer soltera que ve como sus amigos sufren problemas de amor, pero siente a ella le falta algo que la conmueva. En una excursión a las montañas en medio de nieve amenazada por cambio climático encuentra a un fotógrafo mudo, que le da ese contrapeso.

La segunda es la película hindú de animación en blanco y negro Kiss Wagon, una larga, rara y repetitiva cinta con vaga historia de chica con empresa de entregas que lleva besos a combatientes en guerra.

Finalmente, la tercera es la australiana Flathead (“Cabeza plana”) , sobre un anciano que luego de dura vida de trabajo vuelve a su ciudad natal, donde se encuentra con sus amigos y hace u recuento de su vida, de los errores que cometió.

El premio Big Screen se entrega para hacer posible distribución en salas de cine en Holanda y luego mostrada en televisión pública, más una suma de 30.000 euros para ayudar a su distribución. Fue para cinta iraní The Old Bachelor (“El soltero”) donde un anciano abandonado por su mujer por maltrato, la emprende contra hijo mayor al tiempo arrienda casa a mujer con intención de casarse con ella, pero ella elige al hijo.

Se entregó además el premio de la crítica internacional FIPRESCI (Federación Internacional de Críticos de Cine), también a cinta hindú Kiss Wagon.

El premio de promoción de cine asiático (NETPAC) fue para la cinta hindú- francesa Schirkoa: In Lies We Trust (“En la mentira confiamos”), una cinta de animación futurista, en una sociedad donde no está permitido mostrar la cara y todo el mundo usa una caja de cartón con hoyos para ojos y bocas y el número de registro es la única identidad permitida.

El festival, interesado en ampliar su público a los jóvenes, además creó el Jurado Juvenil (de 14 a 20 años), que dio el premio fue para Levante (Brasil, Francia, Uruguay), que cuenta la historia de una joven estrella de volleyball que queda embarazada y no consigue hacerse un aborto y es perseguida por secta evangélica

Los premios de cortometrajes habían sido ya entregados el miércoles a Crazy Lotus, Few Can See y Workers’ Wings.