Corto de animación “Vitanuova” gana festival de cine fantástico Fixion

El corto “Vitanuova”, de Niles Atallah, ganó como Mejor Corto Chileno en el Festival de Cine Fantástico y de Terror Fixion Fest.

“Vitanuova triunfa ofreciendo efectos visuales impresionantes y un mensaje conmovedor sobre la conexión entre el pasado, el presente y el futuro. Su narrativa cautivadora lo hace merecedor del primer lugar”, informó el festival.

Se trata de una fábula hecha por proto-máquinas del futuro, un mensaje en una botella algorítmica revive una historia de extinción del pasado a un niño-marioneta en el presente, según la plataforma Filmaffinity.

“Aunque suene a lo de siempre, la deliberación de los ganadores fue extremadamente difícil, debido al gran nivel de todos y cada uno de los títulos en competencia”, informaron los organizadores.

En la sección de largometrajes, la única chilena premiada fue en Mejor Guión. La ganadora fue “Isla Alien”, con un libreto escrito por Cristóbal Valenzuela Berrios y Juan Eduardo Murillo, que además actualmente se puede ver an la plataforma Netflix.

“El fenómeno ovni tiene tal infinidad de historias, que es muy difícil crear un relato histórico claro de todos sus casos pero, en este documental en particular, el guión logra explorar de forma clara y detallada lo extenso y enrevesado que fue todo lo referente a la Isla Friendship, llena de situaciones increíbles y personajes reales que causó conmoción social y comunicacional en el Chile de los ochentas”, informó el festival.

La octava versión del evento se realizó entre enero y febrero, con funciones en Santiago, Viña del Mar y La Serena, además de exhibiciones online.

Lista de ganadores:

Sección Videoclips, Mediometrajes y Cortometrajes

Mejor Videoclip (Music Video): Old Flames (Fugitives, Canadá).

Mejor Mediometraje: Hitched (Keir Beck, Australia).

Mejor Corto Chileno: Vitanuova (Niles Atallah).

Mejor Corto Latino: Cáustico (Wesley Gondim, Brasil).

Mejor Corto de Animación: Together Body And Soul (Vasile Alboiu, Liviu Gabriel Dinu, Rumania).

Mejor Corto Asiático: The Old Young Crow (Liam LoPinto, Japón).

Mejor Corto Español: Heleno (Mikel Arraiz).

Mejor Corto Europeo: Turkey Jeanne (Pauline Ouvrard, Francia).

Mejor Corto USA/Canadá: Demon Box (Sean Wainsteim, Canadá).

Menciones Especiales

Mención Especial por Efectos Visuales: Lost in The Sky (Simon Öster, Suecia).

Mención Especial por Dirección Artística: Odd/Even (Ya-Ting “Itchy” Yang, USA).

Mención Especial por Fotografía: Mamá (Manuel Antonio Escalante, México).

Mención Especial por Actuaciones: Ana Del Arco y Pablo Castellano por Heleno (Mikel Arraiz, España).

Mención Especial por Efectos Especiales de Maquillaje: Ratón de Biblioteca (Javier Yáñez Sanz, España).

Mención Especial por Innovación: Co-Hauting (Adrián Carande, Pepe Rico Piqué, Paula Sánchez Álvarez, España).

Mención Especial por Animación Stop Motion: Deadline (Idan Gilboa, Israel).

Sección Largometrajes

Mejor Película: Eight Eyes, de Austin Jennings.

Mejores Directores: Cru Ennis y Lee Roy Kunz, por Deliver Us.

Mejor Guión: Isla Alien, escrito por Cristóbal Valenzuela Berrios y Juan Eduardo Murillo.

Mejor Actriz Principal: Maria Vera Ratti, por Deliver Us.

Mejor Actor Principal: Bruno Veljanovski, por Eight Eyes.

Menciones Especiales

Mención Especial por Arte y Diseño de Producción: Phi 1.618.

Mención Especial por Innovación Cinematográfica: The Choice.

Mención Especial por Fotografía: Deliver Us.

Mención Especial por Música: Phi 1.618.

Mención Especial por Efectos Visuales: Eight Eyes.

Mención Especial por Diseño de Vestuario y Maquillaje: Asuntos Pendientes del Más Allá.