Actor de filme chileno sobre genocidio selknam: “Estoy orgulloso del trabajo que hicimos”

La película “Los colonos” sin duda ha marcado la carrera del joven actor Camilo Arancibia. La cinta de Felipe Gálvez, ambientada en la Patagonia a principios del siglo XX, retrata la violencia existente en el lugar, no sólo con los pueblos originarios, sino también entre los propios colonos.

Arancibia (22 de diciembre de 1999, Viña del Mar) es conocido por haber participado en la película “Sayén”. Criado en Valdivia, estudió Teatro en la Universidad de Chile y esta cinta lo llevó al festival de Cannes, donde “Los colonos” se llevó el premio FIPRESCI de la crítica.

La cinta, tras exhibirse en Chile, se estrenó en Argentina y llegará a la plataforma Mubi el próximo 29 de marzo.

¿Cuál era su conocimiento de toda esta historia que había ocurrido en la Patagonia?

“Mis dos padres son profes de historia. Entonces tienen una cercanía super particular con la historia y siempre buscaron contarnos la historia desde un lugar no convencional, como también hacernos muchas preguntas, porque muchas son cosas que no están en los libros”, responde.

De hecho, el actor recuerda que cuando fue la gira de estudios de su colegio el destino fue Punta Arenas, donde tuvo la oportunidad de conversar con una integrante del pueblo yagán.

“En ese momento en particular, me interesó mucho la historia de Jimmy Potter, este joven, este chico que se llevan a Inglaterra a ‘civilizarlo’, casi como un estudio, como un experimento, y que termina tomando té con la reina”, recuerda. Agrega que ya entonces comenzó a interiorizarse, como actor, con esa parte de la historia de la Patagonia.

Su personaje

Este viaje de seguro además le ayudó a prepararse para su papel, el de Segundo, que es clave en la película.

“En general hay harto de mi historia familiar en Segundo, de mi abuelo, que era de campo, pero muchos referentes visuales no tengo, no había, hay muy poco representado en el cine. Hay una película que nos había recomendado el Felipe, que es ‘El Chacal de Nahueltoro’, con un personaje que está fuera de la sociedad”.

Para él, “Segundo podría ser como el abuelo de mi abuelo”, y le obligó a hacerse varias preguntas:

“¿Como es una persona que no habla en su cotidiano, como es una persona que se expresa muy poco, que más que no sabe hablar, decide no hablar? Como que hay algo ahí también. Y cuando decide hablar, también en la película creo que es muy inteligente en eso, el guión es muy inteligente en general. Y de hecho se tomaron muchas decisiones mientras grabábamos, de quitarle un poco de texto a Segundo, porque también creo que era importante remarcar los momentos en los que dialogaba Segundo”.

Finalmente, llegar a Cannes “fue alucinante, comienzas a recordar todo el viaje para atrás, incluso cuando estudiaba teatro, en esas calles que respiran cine”.

“Con la película quedé muy sorprendido y también orgulloso del trabajo que habíamos hecho”, concluye.