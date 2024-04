Chile tendrá robusta delegación en la Feria del Libro Infantil de Bolonia 2024

Desde el próximo 8 al 11 de abril se realizará la versión número 61 de la Feria del Libro Infantil de Bolonia, encuentro considerado el más importante de la literatura infantil y juvenil e ilustración.

Tiene como propósito reflexionar el estado de la industria del libro en su ámbito y las nuevas tendencias, tanto en tecnología como en servicios asociados.

La participación de Chile en Bolonia se desarrollará gracias al trabajo colaborativo entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, y el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREL), a través de DIRAC y ProChile.

Ministra de Cultura

La ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, afirma que “nuestra presencia en la Feria del Libro Infantil de Bolonia es una muestra concreta de los avances que ha tenido la internacionalización del sector editorial chileno”.

“Es un hito relevante por el reconocimiento que se hace a la calidad del trabajo de nuestras creadoras y creadores. Esto se demuestra en las diferentes nominaciones a algunos de los premios más importantes que se otorgan como parte de la feria, y que se vinculan con la literatura infantil y juvenil”.

“Bolonia es una excelente vitrina para difundir el gran nivel alcanzado por la industria editorial chilena, cuya presencia en mercados extranjeros es cada vez más potente. Este interés es apoyado de manera sistemática por la virtuosa articulación entre el Ministerio de las Culturas, ProChile y Dirac”, agregó.

Este año Chile contará con una delegación que contará con seis ilustradoras e ilustradores, compuesta por Francisca Yáñez, Joanna Mora, María de los Ángeles Vargas, María Jesús Guarda, Leonor Pérez y Sebastián Ilabaca. A esta se suma la Fundación Entrelineas y cinco empresas: Editorial Escrito con Tiza, Ediciones Liebre, Editorial Zigzag, Editorial Muñeca de Trapo y la Agencia Literaria Vuelan las Plumas.

A través de la Línea de Apoyo a la Difusión se sumarán: las ilustradoras Andrea Mahnke (seleccionada entre los 10 ilustradores escogidos por la feria para formar parte de la muestra de ilustración) y Karina Letelier; Pablo Espinosa, periodista cultural que irá a cubrir las acciones de la delegación. La Corporación Ibby Chile y las editoriales Niño Editor, Editorial Ekare Sur, Editorial Una Casa de Cartón, Editorial Amanuta y Editorial Claraboya. A través de la Agencia Italiana de Comercio participarán las editoriales Saposcat, Pehuén y Libros del Pez Espiral. Y por iniciativa propia se sumarán a esta delegación Agencia Puentes, Ediciones Mis Raíces, Ediciones RB, los ilustradores Caro Celis, Blanco Pantoja y Fundación Mustakis.

El pabellón para la Feria de Bolonia fue diseñado por la ilustradora Paloma Valdivia, quien este año es la invitada de honor a la feria, tras ganar el Grand Prix de la Bienal de Ilustración de Bratislava con el libro de las preguntas de Pablo Neruda (Enchanted Lion Books, USA 2022). Además, es finalista del premio Hans Christian Andersen, conocido como “el Nobel” de los libros para infancias. Fue nominada por la Organización Internacional para el Libro Infantil y Juvenil, IBBY, institución que nació en Zurich en 1953, y que desde 1964, por iniciativa de la escritora Marcela Paz, también tiene sección en nuestro país.

“Desde el 2016 que Chile participa en la Feria del Libro Infantil de Bolonia, el encuentro de literatura infantil más grande del mundo y evento clave para posicionarnos como país en este creciente mercado. ProChile, la agencia de promoción de exportaciones dependiente de Cancillería, ha trabajado junto al MINCAP y DIRAC para apoyar la internacionalización de la variada oferta en este sector y es por eso que para este 2024 participaremos con una delegación de más de 20 ilustradoras e ilustradores, más editoriales. En esta delegación predominan Pymes y una alta participación de mujeres en el campo de la ilustración y editoras con publicaciones de gran calidad que contribuyen a nuestra imagen país a partir de atributos como el talento y la creatividad”, destaca Lorena Sepúlveda, directora nacional de ProChile.

El director (s) de la División de las Culturas, las Artes, el Patrimonio y Diplomacia Pública (DIRAC) de MINREL, Roberto Abu-Eid, destaca que “la literatura infantil en Chile ha experimentado un gran desarrollo en términos de excelencia, visibilidad y diversidad de estilos y enfoques, que junto al crecimiento de la industria y el reconocimiento internacional de sus artistas, continúa ganando importancia y admiración a nivel nacional y global”.

En este sentido, “esta feria ofrece un espacio privilegiado para la difusión y el intercambio cultural para creadores y editores, que tienen la oportunidad de conocer nuevas perspectivas, estilos y tendencias, enriqueciendo y ampliando sus horizontes creativos. Asimismo, es una oportunidad para autores emergentes, cuya participación es fundamental para el desarrollo de nuevos talentos y la renovación constante del panorama literario infantil y juvenil nacional”.

Cabe destacar que las editoriales Liebre y Muñeca de Trapo fueron nominadas al BOP (Bologna Prize for the Best Children’s Publishers of the Year) que es un reconocimiento a las mejores editoriales infantiles del mundo, en el grupo de Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe.

Para esta feria se ha realizado un cambio en la implementación del stand optando por la sustentabilidad, seleccionado materiales nobles y un diseño que permite reutilizar elementos entre las diferentes ferias, mercados y sectores.