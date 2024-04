Productoras en guerra con alcaldía de Ñuñoa por arriendo de Estadio Nacional: “Hay incivilidades”

La Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura (Agepec) presentó en la Municipalidad de Ñuñoa un escrito reclamando ilegalidad municipal, por el decreto que grava a los eventos masivos y deportivos con un cobro para la recuperación del espacio público.

El 27 de febrero el Concejo Municipal de la Municipalidad de Ñuñoa aprobó un decreto que busca que los organizadores de eventos masivos que se desarrollen en el Parque del Estadio Nacional paguen derechos municipales por conceptos de “recuperación del espacio público por externalidades negativas y derechos de resguardo del perímetro del Estadio Nacional”.

La normativa municipal va dirigido a espectáculos artísticos, culturales y eventos deportivos cuya producción o realización dependa de organizaciones privadas con fines de lucro y cuyo aforo sea superior a 10.000 asistentes.

Réplica

La alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, señaló que este derecho municipal no nació de manera antojadiza.

“Surge en defensa de los vecinos, luego de constatar que, en los días de eventos masivos, hay un fuerte aumento de incivilidades, problemas viales, basura y daños a bienes nacionales de uso público y áreas verdes”, expresó.

Además, aclaró que los cobros, integrados a la ordenanza N°26, se aprobó de manera unánime por el Concejo Municipal, “por lo tanto, existe un consenso en Ñuñoa de los problemas que significa para la comuna un evento masivo”.

“Los eventos masivos exigen una carga adicional. Como municipio estamos obligados a efectuar despliegue especial de funcionarios y por lo tanto creemos que es justo que las productoras deban hacerse cargo de los problemas que generan para la comuna. Las vecinas y vecinos de Ñuñoa no pueden seguir subvencionando a las productoras, porque a través de sus tributos se implementan medidas para mitigar los problemas que generan”, dijo.

“El gremio de los espectáculos dice que esta medida surge por un partido de fútbol en particular y no es así. Nosotros hemos constatado en terreno los problemas que generan los eventos masivos, seas deportivos o musicales. Sin ir más lejos, el pasado un concierto masivo (Daddy Yanke) generó una alternación del orden público y daños en un amplio sector de la comuna que tuvimos que asumir nosotros y eso no es justo”.

“Invito a las productoras a ser buenos vecinos y a sumarse estas iniciativas que van en beneficio de toda la comunidad”, remató.

Valores

El costo de este derecho municipal contempla un cobro de 83 UTM para aforos entre 10.000 y 30.000; 125 UTM entre 30.001 y 45.000 y de 174 UTM entre 45.001 y 65.000 personas. Una UTM equivale a unos $65.000 pesos.

“La iniciativa de cobrar un derecho municipal para cubrir eventuales perjuicios tras un evento en el Estadio Nacional no tiene que ver con el mero cálculo superfluo de cuánto dinero por persona significa esta arbitraria tabla, sino porque se trata de una intromisión en una serie de deberes y responsabilidades que no son de las productoras de eventos, sino del propio municipio. Tampoco, por ende, tiene sentido el espurio cálculo de cuánto significa en el valor de una entrada, sea cuales sea su valor”, aseguró Jorge Ramírez, presidente de la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura (Agepec).

Para el presidente del gremio el argumento utilizado por el Concejo Municipal para gravar la actividad es erróneo.

“Si el argumento es que los eventos masivos afectan a la comuna, resulta un contrasentido y un despropósito por parte del Estado que se haya invertido en un parque con el anhelo que acontezcan justamente lo que se dice “afecta”: eventos masivos”. Y agregó, “si el diagnóstico son las incivilidades, problemas viales o acumulación de basura, estas situaciones no son responsabilidad del productor de un espectáculo resolverla, sino del municipio”.

Del mismo modo, desde el gremio manifestaron su malestar por una medida que califican como incomprensible para los estándares que Chile se ha propuesto en relación a la promoción del deporte y la cultura. “Calificar como una “afectación” o “externalidad negativa” los eventuales saldos de la realización de un evento masivo o deportivo va en contra de cualquier política pública que busque promover el deporte o enriquecer la actividad cultural del país, dimensiones fundamentales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”, acotó Ramírez.

Y agregó, “el público que asiste a conciertos o a eventos como el cierre de la Teletón, es un asistente muy distinto al del fútbol. Como siempre se nos homologa a actividades muy distintas por desconocimiento de nuestro sector. Si esta medida surge luego de Los incidentes en el Estadio Nacional durante la Supercopa entre Colo Colo y Huachipato, debiera el municipio juntarse con el fútbol y tratar de solucionar el problema con quienes tienen el conflicto”, enfatizó el presidente de Agepec.

El gremio fue tajante en platear que, de no tener respuesta por parte del municipio ñuñoíno al escrito presentado, acudirán a las instancias legales correspondientes, es decir, a la Corte de Apelaciones de Santiago.