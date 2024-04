24ª versión del Festival CINELEBU debuta como certamen calificador para los Premios Goya

Con cinco mil cortometrajes postulando a las competencias desde 65 países, una serie de actividades especiales, proyecciones y, además, debutando como certamen calificador para los Premios Goya, el Festival CINELEBU, en su 24ª versión, está listo para comenzar a itinerar en la provincia de Arauco entre el 12 y el 18 de mayo próximo.

Fue en la Universidad del Desarrollo donde se dio inicio a esta nueva edición del Festival Internacional de Cine de Lebu, con la presencia de su directora Claudia Pino, la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Paloma Zúñiga, el alcalde de Lebu, Cristian Peña, y la representante de la casa de estudios, Mónica Reyes.

En cuanto a largometrajes, en las comunas de Lebu, Cañete, Isla Mocha y Concepción, los asistentes podrán disfrutar gratuitamente de “Luca”, “Nahuel y el libro mágico”, “Turning Red”, las películas nominadas al Oscar éste año “El Conde”, “Spiderman: Across the Spider-Verse”, “La memoria infinita”, “Oppenheimer”, “Pobres criaturas”, los documentales “Bob Marley: One love”, “En septiembre canta el gallo”, dirigida por el destacado músico nacional Nano Stern, quien también participa como jurado y conversará post exhibición con el público; el documental dirigido por la Asociación de Municipalidades “La Agroecología tiene rostro de mujer” y las películas chilenas “Análogos”, de Jorge Olguín y “Cecilia, la incomparable”, grabada en la Región del Biobío y dirigida por Vane Miller, entre otras.

El Festival por primera vez se realizará en mayo y este año no solo siendo calificador para los Premios Oscar, sino también para los Goya

Dentro de las actividades anexas, durante un mes en Lebu habrá una muestra interactiva e itinerante del Museo Interactivo Mirador (MIM).

Cristián López, director del Observatorio Mamalluca, en representación del alcalde de la Municipalidad de Vicuña, Rafael Vera, anunció además que, durante el festival, tendrán disponible para la comunidad un telescopio de 8 pulgadas para observación solar y observación nocturna, binoculares de alta estabilidad, planetario y observatorio y por parte de la Municipalidad de Concón.

A su vez, se anunció que se incorpora Isla Mocha con programación especial para niños, y una exposición que se realiza por primera vez en la región, en conjunto con ChileActores, denominada “Protagonistas del Cine Chileno” gracias al apoyo de la Municipalidad de Concepción una muestra que recorre nuestro cine a través de fotografías de películas chilenas muy cuidadosamente seleccionadas.

La directora de CINELEBU, Claudia Pino, indicó que “el festival este año contempla diversas actividades dirigidas especialmente para escolares como universitarios, y estamos muy felices del gran impacto internacional que tenemos, al ser calificadores para los Oscar y los Goya, viéndose reflejado en la gran cantidad de cortometrajes recibidos este año”.

Por su parte, el alcalde de Lebu, Cristian Peña, se refirió respecto a la organización CINELEBU 2024 “el festival de cine hoy día se ha convertido en el patrimonio cultural más importante de la ciudad de Lebu. Es el festival de cine más importante del país y eso tiene que ver mucho con el esfuerzo que realizan sus organizadores”, explicó. También, en la instancia destacó el esfuerzo de la organización en realizar exhibiciones cinematográficas en la Isla Mocha.

Asimismo, estuvo presente la recién asumida Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Paloma Zúñiga, quien comentó que, “lo que más destacamos de este festival es que precisamente se mueve de ese espacio que llega a otros lugares y que va en búsqueda de la ciudadanía, es algo que a nosotros nos parece fundamental”. A ello, agregó que “nos parece que eso es el gran valor agregado, descentralizar e ir en búsqueda de los usuarios y que las personas sientan que los derechos culturales no solamente están en un solo lugar, sino que también se reparten en la región”.

Los más pequeños, por su parte, tendrán su espacio a través de un programa especial para niños de 4 a 6 años en la Biblioteca Municipal de Lebu, en conjunto con el Consejo Nacional de Televisión de Chile (CNTV).

Dentro de la selección oficial en competencia estarán los estrenos de “Mi Micaela”, de Caro Fuentealba; “Soy de Lebu”, de Jorge Delgado; “La entrada sin puerta”, de Jeremy Hatcher; “Emilio que estás en el cielo”, de Marcelo Cuevas; “Consagración”, de Sebastián González; “Humboldt”, de Beatriz Molina; “Yaya”, de Leticia Akel; “Butaleuvu”, de Camila Almonacid, entre un centenar más.

CINELEBU 24, estará con programa en la Biblioteca Municipal de Lebu; Escuela Isla Mocha; Salón de la Cultura y las Artes Walter Ramírez; Plaza de Armas de Lebu, Auditorio Ceduc de Lebu; Gimnasio Municipal de Lebu; Auditorio Municipal de Cañete; Teatro Biobío en Concepción; Hall de Artistas del Acero y Sala 100; Aula Magna Concepción y su sala de exposiciones y el Punto de Cultura Federico Ramírez de la Municipalidad de Concepción.

Claudia Pino, también indicó que se encuentra abierta la convocatoria de “Filma BioBío”, que tiene como pie forzado grabar en locaciones de la región durante el festival, estrenar el última día, donde el ganador se dará a conocer en la premiación el 18 de mayo en Teatro Biobío, con entrada liberada.