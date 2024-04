Diego Golombek: “Estamos durmiendo 1 hora menos que hace 50 años y 2 menos que hace 100 años”

En el anfiteatro de las Ruinas de Huanchaca se inauguró este viernes una nueva versión del Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta.

El biólogo argentino y experto en cronobiología, Diego Golombek, realizó una interesante conferencia enfocada en el sueño.

“¿Cuánto debiéramos dormir? Aquí hay un consenso que se toma internacionalmente y las últimas cifras del consenso son que se recomienda un mínimo de siete horas por noche para adultos, ocho horas por noche para adolescentes y nueve horas por noche para niños y niñas. Las malas noticias son que no alcanzamos esos mínimos, no solo no alcanzamos esos mínimos sino que dormimos cada vez menos”, expuso el experto.

“De acuerdo a datos anecdóticos podríamos concluir que estamos durmiendo aproximadamente una hora menos que hace 50 años y dos horas menos que hace 100 años”, agregó.

En ese sentido, dijo que “hay muchos enemigos del sueño”.

“El enemigo número uno del sueño nocturno es el estrés, la ansiedad, cualquier técnica que vos tengas para bajar el estrés o la ansiedad es bienvenida para dormir mejor”, explicó.

Golombek sostuvo que otro factor “de temer” es la luz. “Nadie se va a dormir solo últimamente. La pantalla del celular, la tablet no son inocentes, estas luces emiten en un color la longitud de onda que tiende al verde azulado y que resulta por casualidad, que es la luz que más estimula al reloj biológico”.

Además, el científico hizo las preguntas “¿Qué hacemos con el sueño socialmente? ¿Qué hacemos con las políticas del sueño? Entendiendo cómo mejorarle la vida a la población”.

“El sueño es importantísimo para esto. Nos despierta, nos pone de mejor humor, nos pone más productivo, nos enfermamos menos, etcétera. Hay un montón de políticas de sueño que están a nuestro alcance, algunas sorprendentemente sencillas y baratas”, dijo.

Puerto de Ideas Antofagasta

El sábado 20, la jornada se inició a las 10:00 horas con un nuevo “Diálogo entre desiertos”, titulado Travesías epopéyicas en la historia, en la Sala Taller del Paseo por la Ciencia ubicado en el Sitio Cero de Puerto Antofagasta. Allí, el arqueólogo Lautaro Núñez, el antropólogo Carlos Chiappe y la historiadora Soledad González, nos guiarán en un viaje a través del tiempo por los asombrosos caminos del desierto.

Luego destacan las actividades de científicos y pensadores de diversos lugares del mundo, tales como el neurocientífico uruguayo Mauro Costa Mattioli, que dará la conferencia Tras los secretos de la memoria donde, a las 12 horas en la plaza del Museo, abordará los últimos estudios científicos sobre tratamientos del Alzheimer. Por su parte, el psicoanalista italiano Luigi Zoja, protagonizará la actividad titulada La decadencia del deseo, a las 15:30 horas en el mismo escenario.

También a las 15:30 horas, en la Sala Eloísa Díaz del Paseo por la Ciencia, la bióloga Cristina Dorador hablará sobre El amor microbiano, profundizando en cómo la microbiota del cuerpo se va transformando en las relaciones afectivas de pareja. Paralelamente en la Sala Adelina Gutiérrez, el periodista científico argentino Federico Kukso conversará en Dinosaurios del fin del mundo, con el geólogo Manuel Suárez sobre los grandes avances y descubrimientos paleontológicos en Chile y Argentina.

El día domingo, a las 12:30 horas, la antropóloga francesa Nastassja Martin, protagonizará la actividad Creer en las fieras. Allí abordará su dramática experiencia tras ser atacada por un oso mientras estudiaba un pueblo de Siberia Oriental, planteando reflexiones sobre la compleja relación del ser humano con la naturaleza. Paralelamente en la plaza del Museo, el premio nobel de física Andre Geim, hablará sobre su innovador trabajo con el grafeno, un material que logró extraer del grafito, de propiedades extraordinarias, útiles para diversas aplicaciones tecnológicas.

Por su parte, el arqueólogo marino Diego Carabias, en la sala Adelina Gutiérrez a las 12:00 horas, dará la charla Pequeñas cosas olvidadas bajo el mar, donde profundizará en la tarea de los arqueólogos subacuáticos y otros especialistas que investigan los restos materiales del pasado que yacen en el fondo marino y que permiten desentrañar aspectos desconocidos de la historia. Luego, a las 15:30 horas, Luis Chavarría, astrónomo y representante de ESO en Chile, analizará en Construyendo el telescopio más grande del mundo los desafíos técnicos que implica la construcción del Extremely Large Telescope (ELT), enorme telescopio permitirá observar detalles nunca antes vistos del universo.