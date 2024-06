Ariel Mateluna a 20 años del estreno de “Machuca: “La película quedó en la retina de las personas”

A los 13 años Ariel Mateluna estaba a punto de salir de su casa para jugar a la pelota con sus amigos pero el sonido del teléfono lo interrumpió. Pensó que quizás lo iban a acusar de algún vidrio roto en el barrio, sin embargo, lo buscaban para informarle que había quedado preseleccionado en un casting al que había ido hace siete meses atrás.

Al día siguiente tenía que volver a la audición, anotó rápido la dirección y cuando por fin salió de su casa con la pelota entre los brazos le contó a sus amigos que lo esperaban impacientes afuera: “¡Me llamaron para salir en una película!”, entre risas le respondieron: “Sale pa’ allá” y se fueron a jugar. Los adolescentes no tenían cómo saber que Mateluna iba a interpretar a Pedro Machuca, uno de los personajes más reconocidos del cine sobre dictadura en Chile.

Dirigida por Andrés Wood, la película Machuca (2004) retrata el ambiente político y social en Chile de comienzos de los 70. La historia inicia cuando ingresa al colegio Saint Patrick’s –recinto al que asisten alumnos de clase alta– un grupo de estudiantes de estratos sociales bajos. Allí nace la amistad entre Gonzalo Infante y el recién llegado Pedro Machuca.

A 20 años del estreno de “Machuca” el actor reflexiona sobre el legado de la ficción y lo que significó para su carrera.

“La película quedó en la retina de las personas, en el inconsciente colectivo porque toca esa herida, esa brecha que no cambia”, dice el actor desde la Sala Insomnia en Valparaíso donde participó en un cineforo luego que el cine exhibiera “Machuca”.

En el marco del Mes de la Red de Salas de Cine y los 20 de años del estreno de “Machuca” el actor estará en distintas ciudades de Chile participando en conversaciones con el público luego de que muestren la ficción.

“Es una de las películas más importantes del cine chileno, es una película que habla de la historia de Chile y que también se muestra para los países extranjeros, es como una referencia de la historia, de la desigualdad de clase y también del tiempo del principio de la UP y posterior golpe de Estado”, agrega.

Además, indica que “viene desde el momento álgido donde todo empezó a empeorar quizás para la clase trabajadora, que fue el momento de la intervención del golpe de Estado. Porque también, el pobre, el proletariado era un pueblo consciente y educado. En “La batalla de Chile” se ve como hablan las personas en las poblaciones, las tomas tienen un vocabulario mucho más amplio del que tienen ahora. Y en eso también influye en que en la dictadura metieron la pasta base a las poblaciones y ahí se terminó con cualquier ideal, con cualquier pensamiento colectivo de querer realizar un cambio en comunión”.

En ese sentido, el actor señala que volver a pensar en la película 20 años después “trae un poquitito de nostalgia y recuerdos”.

“Te das cuenta también que el tiempo pasa volando. Y también te da un poquitito de impresión que una película que está ambientada hace casi 60 años y que se cumplen en 20 años desde que se estrenó y las cosas siguen casi igual que siempre: el clasismo, la segregación. Es un poco triste que la sociedad no avance mucho en temas sociales”, añade.

El actor cuenta que lo siguen reconociendo por su papel en Machuca, le dicen que tiene la misma mirada que hace 20 años atrás.

“La película marcó un antes y un después en mi vida. Aunque mi vida sigue siendo la misma, me he cambiado un par de veces, pero vivo donde mismo, tengo mis mismos amigos. Nunca se me subieron los humos a la cabeza”, sostiene. A pesar de su corta edad al momento de grabar su primera película, no se alejó de la actuación, Mateluna ha trabajado en televisión y cine. Participó en el elenco de Mea Culpa, Prófugos, Huaiquimán y Tolosa, La reina de Franklin, La Verónica, Mala Junta, Neruda, La contadora de películas, entre otras producciones.

“Me di cuenta que empecé a elegir proyectos donde se concientizara la gente y se creara conciencia para generar cambios y para despertar un poquitito la mente de las personas. Con “Mala Junta” me pasó que me habían llamado para una serie en TVN donde me pagaban buenas lucas pero la Claudia Huaiquimilla y el Pablo Greene me llamaron para “Mala Junta” y me pasaron el guión y la verdad es que me llamó mucho la atención, lo encontré muy interesante. Abordaba temas sociales que son muy importantes en este país”, sostiene.

“He tenido la suerte de poder elegir mis trabajos y creo que he ido por el buen camino de elegir cosas, proyectos donde generen estas instancias de debate y de pensamiento crítico en cuanto al país que vivimos”, reflexiona.

Industria audiovisual en Chile

El actor ha sido testigo del paso de los años en la industria audiovisual chilena, al preguntarle por la evolución de esta en los últimos años opina que no sabe si ha “cambiado tanto, hay una brecha bien desigual”.

“Hay una clase social de que sigue acaparando fondos audiovisuales. Tenemos las grandes productoras, que me tienen un poco vetado por hablar de esto, que sabemos de dónde vienen y encuentro que ahí hay un egoísmo, porque si tienes los medios, si trabajas en publicidad, si tienes millones, o sea, deja un poco para las productoras nuevas, para cabros jóvenes que tienen proyectos interesantes donde abordan temas sociales importantes y no tanto alimentar tu ego sino como déjale a los demás que también tengan la oportunidad de generar espacio y de hacer nombre en el tema audiovisual”, afirma.

En ese sentido, señala que la cultura juega un rol fundamental en la sociedad, “yo creo que un país inculto es más fácil de dominar, de poder llevarlo a donde el capitalismo quiere, que sea una sociedad de consumo, donde no tengan ideas propias, donde no tengan crítica a cómo viven, a cómo los gobiernan. Y claro, siempre lo que sirva como para emancipar a las personas, donde tengan su opinión crítica, su crecimiento de conciencia espiritual, lo aleja de este sistema que es de consumo. Así que por lo tanto no les sirve tener personas pensantes, sino que al contrario, por eso quizás no se le inyecta tanto a la cultura, porque la cultura es una cosa muy importante”.

Mes de la Red de Salas de Cine

Cerca de 50 títulos nacionales e internacionales, de distinto género y formato, darán vida a la celebración del Mes de la Red de Salas de Cine, organizado por la Asociación Gremial de Salas Independientes de Cine de Chile.

El evento se lleva a cabo con el propósito de celebrar el cine en sus distintas manifestaciones y, al mismo tiempo, relevar la asistencia a las salas locales de exhibición, promoviendo la importancia social y cultural de estos espacios a lo largo del país.

Del 1 al 30 de junio, el evento ofrecerá exhibiciones en las 16 salas de Arica a Coyhaique que conforman la Red, a las que se han sumado otras cinco salas colaboradoras que actualmente están en proceso de ingreso a la asociación. Entre los hitos de programación, destacan dos clásicos que este año cumplen dos décadas desde su estreno en 2004: la chilena Machuca, dirigida por Andrés Wood, y el largometraje uruguayo Whisky, dirigido por Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll.

Ariel Mateluna estará participando del cineforo de “Machuca” en las siguientes salas de cine:

CasaVerde (Los Andes) Viernes 28 junio – 19:00 hrs

Centro Cultural San Antonio (San Antonio) Martes 25 junio – 19 hrs.

Sala K (Maipú) Sábado 22 junio – 16:00 hrs.

Cineteca Nacional de Chile (Santiago) Miércoles 26 junio – 19:00 hrs. (Estará Andrés Wood)

EXT UCM (Talca) Martes 18 junio – 19:00 hrs.

-1 CINE (Puerto Varas) Miércoles 19 junio – 21:00 hrs.

Sala Mafalda Mora – Casa del Arte Diego Rivera (Puerto Montt) Jueves 27 junio – 19:00 hrs.

Centro Cultural de Coyhaique (Coyhaique) Miércoles 5 junio – 19:00 hrs.

Sala Nemesio Miércoles 19 junio – 19:00 hrs. (Estará Andrés Wood)